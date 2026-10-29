Avstraliya sohilidan sirli metall sharlar topildi: ular qayerdan kelgan?
Avstraliyaning Kvinslend shtatidagi sohildan topilgan oltita yirik metall shar mahalliy aholi va mutaxassislar e’tiborini tortdi. Dastlab ularning kelib chiqishi noma’lum bo‘lgani sababli, hududda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Hodisa Taunsvill shahri yaqinidagi Forrest-Bich sohilida sodir bo‘ldi. Shubhali buyumlar aniqlanganidan so‘ng, favqulodda xizmatlar va maxsus mutaxassislar voqea joyiga yetib keldi. Ehtimoliy xavf tufayli sohilning ayrim qismi vaqtincha o‘rab olindi.
Keyinchalik Avstraliya kosmik agentligi dastlabki tekshiruv natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, metall sharlar kosmik raketa tizimida ishlatiladigan bosim ostidagi idishlar bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar ularni orbitaga chiqarilgan raketa qoldiqlari bilan bog‘lamoqda.
Nega bu buyumlar Yerga qaytib tushgan bo‘lsa ham saqlanib qolgan?
Kosmik apparatlarda gaz yoki yoqilg‘ini yuqori bosim ostida saqlash uchun mustahkam idishlardan foydalaniladi. Ular issiqlikka chidamli materiallardan tayyorlangani sababli, atmosferaga qayta kirish jarayonida butunlay yonib ketmasligi mumkin. Yoqilg‘idan bo‘shagan ayrim idishlar suv yuzasida suzib, oqimlar ta’sirida sohilgacha yetib kelishi mumkin.
Mutaxassislar topilmalarning aniq qaysi raketaga tegishli ekanini va qaysi davlat tomonidan uchirilganini rasman tasdiqlash uchun xalqaro hamkorlar bilan ish olib borgan. Dastlab ular ichida xavfli moddalar qolgan bo‘lishi mumkinligi ham istisno qilinmagan.
Mas’ul idoralar aholini bunday buyumlarga yaqinlashmaslik, ularni ushlamaslik va joyidan qo‘zg‘atmaslik haqida ogohlantirgan. Shubhali kosmik qoldiq aniqlansa, xavfsiz masofaga uzoqlashib, favqulodda xizmatlarga xabar berish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…