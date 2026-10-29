Avstraliya sohilidan sirli metall sharlar topildi: ular qayerdan kelgan?

·76·Dunyo
Avstraliya sohilidan sirli metall sharlar topildi: ular qayerdan kelgan?

Avstraliyaning Kvinslend shtatidagi sohildan topilgan oltita yirik metall shar mahalliy aholi va mutaxassislar e’tiborini tortdi. Dastlab ularning kelib chiqishi noma’lum bo‘lgani sababli, hududda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.

Hodisa Taunsvill shahri yaqinidagi Forrest-Bich sohilida sodir bo‘ldi. Shubhali buyumlar aniqlanganidan so‘ng, favqulodda xizmatlar va maxsus mutaxassislar voqea joyiga yetib keldi. Ehtimoliy xavf tufayli sohilning ayrim qismi vaqtincha o‘rab olindi.

Keyinchalik Avstraliya kosmik agentligi dastlabki tekshiruv natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, metall sharlar kosmik raketa tizimida ishlatiladigan bosim ostidagi idishlar bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar ularni orbitaga chiqarilgan raketa qoldiqlari bilan bog‘lamoqda.

Nega bu buyumlar Yerga qaytib tushgan bo‘lsa ham saqlanib qolgan?

Kosmik apparatlarda gaz yoki yoqilg‘ini yuqori bosim ostida saqlash uchun mustahkam idishlardan foydalaniladi. Ular issiqlikka chidamli materiallardan tayyorlangani sababli, atmosferaga qayta kirish jarayonida butunlay yonib ketmasligi mumkin. Yoqilg‘idan bo‘shagan ayrim idishlar suv yuzasida suzib, oqimlar ta’sirida sohilgacha yetib kelishi mumkin.

Mutaxassislar topilmalarning aniq qaysi raketaga tegishli ekanini va qaysi davlat tomonidan uchirilganini rasman tasdiqlash uchun xalqaro hamkorlar bilan ish olib borgan. Dastlab ular ichida xavfli moddalar qolgan bo‘lishi mumkinligi ham istisno qilinmagan.

Mas’ul idoralar aholini bunday buyumlarga yaqinlashmaslik, ularni ushlamaslik va joyidan qo‘zg‘atmaslik haqida ogohlantirgan. Shubhali kosmik qoldiq aniqlansa, xavfsiz masofaga uzoqlashib, favqulodda xizmatlarga xabar berish tavsiya etiladi.

Avstraliya kosmik agentligiKvinslendForrest-Bichkosmik qoldiqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindiAvstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindi13 oktabr 17:21Timsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladiTimsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladi17 sentabr 15:2810 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi11 avgust 10:13816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi22 iyun 17:06Avstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldiAvstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldi6 iyul 14:57ChatGPT maslahatidan keyin amerikalik ayol vafot etdi: oila OpenAI'ni sudga berdiChatGPT maslahatidan keyin amerikalik ayol vafot etdi: oila OpenAI'ni sudga berdiBugun 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda