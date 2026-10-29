Etika chegarasi qayerda? Tarmoq faollari shov-shuvli klipga huquqiy baho berishni so‘ramoqda

·91·Madaniyat
Etika chegarasi qayerda? Tarmoq faollari shov-shuvli klipga huquqiy baho berishni so‘ramoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rep ijrochisi Mubina Abbosxonovaning yangi videoklipi ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslar va jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'ldi.
  • Klipda shoir Muhammad Yusufning she'riy satrlaridan foydalanilgan bo'lsa-da, undagi qamchi, zanjir va tiz cho'kkan erkak obrazi kabi vizual yechimlar milliy odob-axloq me'yorlariga zid deb topildi.
  • Tarmoq faollari inson qadr-qimmatini kamsituvchi ushbu sahnalarga huquqiy baho berilishini va tegishli choralar ko'rilishini talab qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda Mubinlolo taxallusi bilan ijod qilayotgan rep ijrochisi Mubina Abbosxonovaning yangi chiqarilgan videoklipi keng jamoatchilik muhokamasiga va keskin bahslarga sabab bo‘ldi. Klipda qo‘llanilgan badiiy obrazlar va vizual yechimlar ko‘plab internet foydalanuvchilari hamda tarmoq faollari tomonidan ochiqchasiga e’tiroz bilan qarshi olindi.

Videoklip boshlanishida marhum sevimli shoir Muhammad Yusufning mashhur «Layli» she’ridagi satrlardan iqtibos keltirilgan bo‘lsa-da, undan keyingi vizual sahnalar milliy madaniyat va odob-axloq me’yorlari nuqtayi nazaridan jiddiy savollarni paydo qildi.

She’rning asl va to‘g‘ri matni quyidagicha:

«Qizlar o‘zgardi, o‘zgarib ketdi,
Batamom xuddi.
Siz o‘zgarmadinglar, yo‘l shu yo‘l hamon,
Har tomonga solib jar,
Tegmaganga tegilgan.
Bilsanglar, ayollar erkaklardan doim yengilgan...»

Muhokamalarga sabab bo‘lgan vizual sahnalar

Klip e’lon qilingandan so‘ng eng ko‘p muhokama qilingan jihatlar quyidagilar bo‘ldi:

  • Ramziy obrazlar va sahna ko‘rinishi: Videoda ijrochi ayol qo‘lida qamchi yoki zanjirsimon bo‘yinbog‘ ushlagan holda tasvirlangan bo‘lib, uning qarshisida boshiga niqob kiygizilgan va bo‘ynida tasma bo‘lgan erkak obraz tiz cho‘kib turgan holatda aks ettirilgan;

  • Muhammad Yusuf she’rining ishlatilishi: Klip kirish qismida ayol va erkak munosabatlari, zamon o‘zgarishi haqidagi she’riy satrlardan foydalanilgan, biroq bu kontekst sahnaviy tasvirlar bilan nomutanosib ekani ta’kidlanmoqda;

  • Shov-shuvli vizual usullar: Ko‘plab tomoshabinlar bunday sahnalarni musiqiy san’at emas, balki arzon shov-shuv va e’tibor jalb qilish uchun tanlangan provokatsiya sifatida baholadilar.

Tarmoq faollari va jamoatchilik munosabati

Ijtimoiy tarmoq faollari va foydalanuvchilari ushbu chiqish yuzasidan o‘z munosabatlarini bildirib, quyidagi masalalarni ko‘tarmoqda:

  • Inson qadr-qimmati masalasi: Jamoatchilik vakillari xoh erkak, xoh ayol bo‘lsin, inson qadr-qimmatini kamsituvchi va tahqirlovchi obrazlarni san’at sifatida talqin qilishga qarshi chiqmoqda;

  • Qonuniy nazorat talabi: Bir qator faollar madaniyat sohasi va jamoatchilik etikasiga zid targ‘ibotlarga huquqiy baho berilishi, zarurat bo‘lsa tegishli mas’ul tashkilotlar tomonidan choralar ko‘rilishi zarurligini ta’kidlamoqda;

  • San’atda mas’uliyat chegarasi: Foydalanuvchilar media makondagi chiqishlar, ayniqsa yoshlar auditoriyasiga mo‘ljallangan kontentlar odob-axloq va hurmat tamoyillariga mos kelishi kerakligini eslatmoqda.

Hozircha ijrochi yoki klip ijodiy guruhi tomonidan jamoatchilikning tanqidlariga nisbatan rasmiy izoh berilmagan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda kontentning etik chegaralari bo‘yicha munozaralar davom etmoqda.

Mubina AbbosxonovaMubinloloMuhammad Yusufvideoklip
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi6 sentabr 23:19Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)21 sentabr 15:37«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?25 oktabr 16:32Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiMunisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi11 oktabr 13:31O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)17 sentabr 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi