“Yuventus”da kutilmagan iste’fo arafasi: Spaletti o‘rniga Konte yoki Desham keladimi?

·78·Sport
“Yuventus”da kutilmagan iste’fo arafasi: Spaletti o‘rniga Konte yoki Desham keladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turinning «Yuventus» klubi qoniqarsiz natijalar tufayli bosh murabbiy Luchano Spaletti bilan xayrlashish masalasini ko‘rib chiqmoqda.
  • Jamoa Italiya chempionatining 9-turida «Jenoa»dan 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lganidan so‘ng turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib ketdi.
  • Klub rahbariyati yangi murabbiy sifatida Antonio Konte nomzodini ko‘rib chiqmoqda hamda Dide Desham bilan dastlabki aloqalarni o‘rnatdi.

Italiya A Seriyasida kutilmagan murabbiylik o‘zgarishi yuz berishi mumkin. Italiyaning nufuzli La Stampa nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Turinning «Yuventus» klubi rahbariyati qoniqarsiz natijalar sababli jamoa bosh murabbiyi Luchano Spaletti bilan xayrlashish masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

28 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan Italiya chempionatining 9-turi doirasida «Yuventus» safarda «Jenoa»ga qarshi maydonga tushib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Mazkur muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng «keksa sinora» turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib ketdi va bu holat klub rahbariyatining sabr kosasini to‘ldirdi.

Spaletti o‘rniga kimlar asosiy nomzod?

Turinliklar rahbariyati bosh murabbiylik kursisi uchun katta tajribaga ega ikki nafar taniqli mutaxassisni saralab olgan:

  • Antonio Konte varianti: Klubning sobiq ustozi va «Yuventus»ni chempionlik davriga qaytargan Antonio Konte nomzodi jamoani tezkorlik bilan ruhiy va jismoniy jihatdan qayta tiklash uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda;

  • Dide Desham bilan dastlabki aloqalar: Ro‘yxatda Fransiya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Dide Deshamning nomi ham paydo bo‘ldi. Qayd etilishicha, klub vakillari mutaxassis bilan vositachilar orqali dastlabki aloqalarni o‘rnatgan;

  • Mutaxassisning javobi: Xabarlarga ko‘ra, Desham vositachilar orqali Turin grandini qabul qilib olishga va muzokaralarga tayyor ekanini bildirgan.

«Yuventus»ning hozirgi inqirozi va kelgusi qadamlar

Turin klubi mavsum boshidan beri o‘yin sifati va natijalar borasida barqarorlikni ta’minlay olmayapti:

  • Jadvaldagi 8-pog‘ona: Muntazam ravishda Skudetto uchun kurashib kelgan klub uchun 9 ta turdan so‘ng 8-o‘rinda qolish qabul qilib bo‘lmas ko‘rsatkich hisoblanadi;

  • Murabbiylik qarori muddati: Rahbariyat yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan ichki yig‘ilishda Spalettining kelajagi borasida yakuniy to‘xtamga kelishi va yangi murabbiy tayinlovini rasmiylashtirishi kutilmoqda.

Agar rahbariyat o‘zgarish qilishga qaror qilsa, Turinda yana bir tarixiy davr boshlanishi va grand klubning A Seriyadagi chempionlik poygasiga qaytishga urinishi muhim voqeaga aylanadi.

YuventusA SeriyaAntonio KonteDide Desham
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi«Yuventus» Sardiniyada mag‘lubiyatdan arang qutulib qoldi12 oktabr 06:44Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?28 iyul 19:19Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda21 avgust 22:32Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda21 avgust 21:59Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda21 avgust 21:33Yuventus yangi mavsum uchun rasmiy raqamlarni eʼlon qildiYuventus yangi mavsum uchun rasmiy raqamlarni eʼlon qildi21 avgust 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi