“Yuventus”da kutilmagan iste’fo arafasi: Spaletti o‘rniga Konte yoki Desham keladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turinning «Yuventus» klubi qoniqarsiz natijalar tufayli bosh murabbiy Luchano Spaletti bilan xayrlashish masalasini ko‘rib chiqmoqda.
- Jamoa Italiya chempionatining 9-turida «Jenoa»dan 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lganidan so‘ng turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib ketdi.
- Klub rahbariyati yangi murabbiy sifatida Antonio Konte nomzodini ko‘rib chiqmoqda hamda Dide Desham bilan dastlabki aloqalarni o‘rnatdi.
Italiya A Seriyasida kutilmagan murabbiylik o‘zgarishi yuz berishi mumkin. Italiyaning nufuzli La Stampa nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Turinning «Yuventus» klubi rahbariyati qoniqarsiz natijalar sababli jamoa bosh murabbiyi Luchano Spaletti bilan xayrlashish masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
28 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan Italiya chempionatining 9-turi doirasida «Yuventus» safarda «Jenoa»ga qarshi maydonga tushib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Mazkur muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng «keksa sinora» turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib ketdi va bu holat klub rahbariyatining sabr kosasini to‘ldirdi.
Spaletti o‘rniga kimlar asosiy nomzod?
Turinliklar rahbariyati bosh murabbiylik kursisi uchun katta tajribaga ega ikki nafar taniqli mutaxassisni saralab olgan:
Antonio Konte varianti: Klubning sobiq ustozi va «Yuventus»ni chempionlik davriga qaytargan Antonio Konte nomzodi jamoani tezkorlik bilan ruhiy va jismoniy jihatdan qayta tiklash uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda;
Dide Desham bilan dastlabki aloqalar: Ro‘yxatda Fransiya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Dide Deshamning nomi ham paydo bo‘ldi. Qayd etilishicha, klub vakillari mutaxassis bilan vositachilar orqali dastlabki aloqalarni o‘rnatgan;
Mutaxassisning javobi: Xabarlarga ko‘ra, Desham vositachilar orqali Turin grandini qabul qilib olishga va muzokaralarga tayyor ekanini bildirgan.
«Yuventus»ning hozirgi inqirozi va kelgusi qadamlar
Turin klubi mavsum boshidan beri o‘yin sifati va natijalar borasida barqarorlikni ta’minlay olmayapti:
Jadvaldagi 8-pog‘ona: Muntazam ravishda Skudetto uchun kurashib kelgan klub uchun 9 ta turdan so‘ng 8-o‘rinda qolish qabul qilib bo‘lmas ko‘rsatkich hisoblanadi;
Murabbiylik qarori muddati: Rahbariyat yaqin kunlarda bo‘lib o‘tadigan ichki yig‘ilishda Spalettining kelajagi borasida yakuniy to‘xtamga kelishi va yangi murabbiy tayinlovini rasmiylashtirishi kutilmoqda.
Agar rahbariyat o‘zgarish qilishga qaror qilsa, Turinda yana bir tarixiy davr boshlanishi va grand klubning A Seriyadagi chempionlik poygasiga qaytishga urinishi muhim voqeaga aylanadi.
Izohlar 0
…