93,3 foizlik aniqlik: Ayyub Buaddi Mareska tizimida nega asosiy qurolga aylanmoqda?

·67·Sport
93,3 foizlik aniqlik: Ayyub Buaddi Mareska tizimida nega asosiy qurolga aylanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» klubining 19 yoshli yarim himoyachisi Ayyub Buaddi raqib pressingi ostida 93,3 foizlik aniqlik bilan to‘p uzatib, Angliya Premer-ligasida mutlaq rekord o‘rnatdi.
  • Marokashlik futbolchi joriy mavsumda 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
  • U 31 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da bo‘lib o‘tadigan «Brayton»ga qarshi bahsda jamoasiga yordam berishi kutilmoqda.

«Manchester Siti» yozgi transferlar oynasida navbatdagi noyob iqtidorni o‘z safiga qo‘shib olganini isbotlamoqda. «Shaharliklar»ning 19 yoshli marokashlik yarim himoyachisi Ayyub Buaddi Angliya Premer-ligasining eng murakkab statistik yo‘nalishlaridan birida mutlaq yetakchi bo‘lib turibdi.

Nisbatan yosh bo‘lishiga qaramay, u maydon markazidagi sovuqqonligi va raqibning shiddatli pressingi ostida to‘p bilan benuqson muomala qilish qobiliyati bilan tahlilchilar e’tiborini qaratmoqda.

Gradient Sports tahlili: Pressing ostidagi mutlaq rekord

Statistika va futbol tahlili bilan shug‘ullanuvchi nufuzli Gradient Sports portali keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra:

  • 93,3 foizlik fenomenal aniqlik: Buaddi raqibning faol bosimi (pressingi) ostida to‘p uzatishda 93,3% aniqlik qayd etgan;

  • APLdagi eng yaxshi natija: Bu chempionat doirasida kamida 60 ta pas bergan barcha futbolchilar orasidagi eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi;

  • Murakkab sharoitda qaror qabul qilish: Yosh yarim himoyachi to‘pni tezda yo‘qotmasdan, raqib futbolchilari qurshovida bo‘lsa ham, o‘z sheriklarini aniq paslar bilan ta’minlash bo‘yicha liganing eng tajribali pleymeykerlarini ortda qoldirdi.

«Manchester Siti»dagi dastlabki muvaffaqiyatlar va navbatdagi bahs

Yozgi transferlar mavsumida tarkibga kelib qo‘shilgan iqtidorli futbolchi Mareska jamoasiga tez moslashmoqda:

  • Mavsumdagi samaradorlik: Marokashlik yarim himoyachi joriy mavsumda barcha turnirlarni hisobga olganda 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 2 ta golli uzatma yozdirib qo‘yishga ulgurdi;

  • Keyingi sinov — «Brayton»ga qarshi bahs: 31 oktyabr kuni «Manchester Siti» APLning 9-turi doirasida o‘z maydonida xavfli raqib «Brayton» klubini qabul qiladi;

  • Uchrashuv vaqti: Ushbu muhim bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi.

Ayyub Buaddining bunday barqaror va yuqori saviyali harakatlari u yaqin yillarda nafaqat «shaharliklar» maydon markazining yetakchisiga, balki dunyoning eng qimmatbaho yarim himoyachilaridan biriga aylanishi mumkinligidan dalolat beradi.

Manchester SitiAyyub BuaddiAngliya Premer-ligasiGradient Sports
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...9 sentabr 07:37«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!10 avgust 21:08“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?27 oktabr 19:57Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!Transfer bombasi: "Siti" Ayyub Buaddi uchun poygada "Arsenal"ni mag‘lub etdi!29 iyul 21:04Ayyub Buaddi kelajakda Real Madrid yoki Manchester Siti darajasiga chiqdimiAyyub Buaddi kelajakda Real Madrid yoki Manchester Siti darajasiga chiqdimi27 iyul 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi