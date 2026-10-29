93,3 foizlik aniqlik: Ayyub Buaddi Mareska tizimida nega asosiy qurolga aylanmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» klubining 19 yoshli yarim himoyachisi Ayyub Buaddi raqib pressingi ostida 93,3 foizlik aniqlik bilan to‘p uzatib, Angliya Premer-ligasida mutlaq rekord o‘rnatdi.
- Marokashlik futbolchi joriy mavsumda 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
- U 31 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da bo‘lib o‘tadigan «Brayton»ga qarshi bahsda jamoasiga yordam berishi kutilmoqda.
«Manchester Siti» yozgi transferlar oynasida navbatdagi noyob iqtidorni o‘z safiga qo‘shib olganini isbotlamoqda. «Shaharliklar»ning 19 yoshli marokashlik yarim himoyachisi Ayyub Buaddi Angliya Premer-ligasining eng murakkab statistik yo‘nalishlaridan birida mutlaq yetakchi bo‘lib turibdi.
Nisbatan yosh bo‘lishiga qaramay, u maydon markazidagi sovuqqonligi va raqibning shiddatli pressingi ostida to‘p bilan benuqson muomala qilish qobiliyati bilan tahlilchilar e’tiborini qaratmoqda.
Gradient Sports tahlili: Pressing ostidagi mutlaq rekord
Statistika va futbol tahlili bilan shug‘ullanuvchi nufuzli Gradient Sports portali keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra:
93,3 foizlik fenomenal aniqlik: Buaddi raqibning faol bosimi (pressingi) ostida to‘p uzatishda 93,3% aniqlik qayd etgan;
APLdagi eng yaxshi natija: Bu chempionat doirasida kamida 60 ta pas bergan barcha futbolchilar orasidagi eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi;
Murakkab sharoitda qaror qabul qilish: Yosh yarim himoyachi to‘pni tezda yo‘qotmasdan, raqib futbolchilari qurshovida bo‘lsa ham, o‘z sheriklarini aniq paslar bilan ta’minlash bo‘yicha liganing eng tajribali pleymeykerlarini ortda qoldirdi.
«Manchester Siti»dagi dastlabki muvaffaqiyatlar va navbatdagi bahs
Yozgi transferlar mavsumida tarkibga kelib qo‘shilgan iqtidorli futbolchi Mareska jamoasiga tez moslashmoqda:
Mavsumdagi samaradorlik: Marokashlik yarim himoyachi joriy mavsumda barcha turnirlarni hisobga olganda 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 2 ta golli uzatma yozdirib qo‘yishga ulgurdi;
Keyingi sinov — «Brayton»ga qarshi bahs: 31 oktyabr kuni «Manchester Siti» APLning 9-turi doirasida o‘z maydonida xavfli raqib «Brayton» klubini qabul qiladi;
Uchrashuv vaqti: Ushbu muhim bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi.
Ayyub Buaddining bunday barqaror va yuqori saviyali harakatlari u yaqin yillarda nafaqat «shaharliklar» maydon markazining yetakchisiga, balki dunyoning eng qimmatbaho yarim himoyachilaridan biriga aylanishi mumkinligidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…