Qarshida 21 yoshli qiz operatsiyadan 10 kun o‘tib vafot etdi

·49·Jamiyat
Qarshida 21 yoshli qiz operatsiyadan 10 kun o‘tib vafot etdi

Qashqadaryo viloyatida gipofiz bezidagi o‘smani olib tashlash uchun operatsiya qilingan 21 yoshli qiz vafot etdi. U jarrohlik amaliyotidan 10 kun o‘tib hayotdan ko‘z yumgan. Hozirda holat yuzasidan prokuratura organlari tekshiruv olib bormoqda.

Viloyat sog‘liqni saqlash boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 2005 yilda tug‘ilgan L.M. 14 oktyabr kuni gipofiz adenomasi tashxisi bilan Qashqadaryo viloyat ko‘p tarmoqli shifoxonasining neyroxirurgiya bo‘limiga yotqizilgan.

Qiz bir necha yildan beri nafas olishda qiyinchilik, bo‘y o‘sishining sekinlashishi, qo‘l va oyoq barmoqlarining yo‘g‘onlashishi kabi alomatlardan aziyat chekkan. Tibbiy tekshiruvlar natijasida gipofiz bezida katta o‘sma borligi aniqlangan. Gormonal tahlillarda esa o‘sish gormoni miqdori me’yordan ancha yuqori ekani ma’lum bo‘lgan.

16 oktyabr kuni Toshkentdan kelgan mutaxassis ishtirokida burun orqali endoskopik usulda o‘smani olib tashlash operatsiyasi o‘tkazilgan. Amaliyotdan keyin bemor shifokorlar nazoratida qolgan.

Sog‘liqni saqlash boshqarmasi xabar berishicha, 19 oktyabr kuni o‘tkazilgan tekshiruvda asoratlar aniqlanmagan. Biroq 20 oktyabr kuni bemorning ahvoli to‘satdan og‘irlashgan. Unda qon bosimi ko‘tarilishi, hushning buzilishi, nafas olish va yurak faoliyati bilan bog‘liq muammolar kuzatilgan.

Shifokorlar bemorni saqlab qolish uchun intensiv davolash choralarini ko‘rgan. Ammo barcha muolajalarga qaramay, 26 oktyabr kuni 21 yoshli qiz vafot etgan.

Ayni paytda prokuratura organlari tomonidan holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot taqdim etilishi aytilgan.

Qashqadaryogipofiz adenomasineyroxirurgiyaSog‘liqni saqlash boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)Muxlislar xavotirda: Ozoda Nursaidova neyroxirurgiya bo‘limida davolanayotgani aytilmoqda (video)3 oktabr 16:26Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiQarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdi16 sentabr 22:27Erkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siriErkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siri13 oktabr 15:12Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandiQiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandi4 oktabr 22:25Qarshida ishqiy munosabat ortidan firibgarlik: 19 yoshli yigit sudlandiQarshida ishqiy munosabat ortidan firibgarlik: 19 yoshli yigit sudlandi1 iyun 14:53Qarshida mehmonxona administratori 800 ming so‘mga mijozlarga xona ajratgani uchun jarimaga tortildiQarshida mehmonxona administratori 800 ming so‘mga mijozlarga xona ajratgani uchun jarimaga tortildi29 sentabr 02:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi