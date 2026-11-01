Amerikalik yigit sevgilisi uchun oltinni o‘zi qazib, uzuk yasadi

·77·Dunyo
Amerikalik yigit sevgilisi uchun oltinni o‘zi qazib, uzuk yasadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Kolorado shtatida yashovchi Jek Uilka sevgilisi Joanna uchun bir necha oy davomida daryolardan oltin zarrachalarini terib, nikoh uzugini yasatdi.
  • Yigit to‘plagan qimmatbaho metallni zargar Zak Allenga topshirdi va u tayyorlagan uzukni tog‘li hududda sayr qilib yurganlarida taqdim etdi.
  • Jekning bu mehnati va samimiy harakati Joannani chuqur ta’sirlantirdi.
  • Mazkur sovg‘a shunchaki taqinchoq emas, balki yigitning sabr-toqati va muhabbatining ramziga aylandi.

AQSHning Kolorado shtatida yashovchi yigit sevgilisiga turmush qurish taklifini bildirish uchun o‘ziga xos usulni tanladi. U bir necha oy davomida daryolardan oltin zarrachalarini terib, to‘plagan qimmatbaho metalidan mahsus nikoh uzugi yasatdi. Bu sovg‘a oddiy taqinchoqdan ko‘ra ko‘proq ma’no kasb etib, muhabbat, sabr-toqat va samimiy sadoqat ramziga aylandi.

Kolorado aholisi Jek Uilkani sevgilisi Joanna uchun ushbu muhim voqeani unutilmas qilishni istadi. Shu sababli u tayyor nikoh uzugini sotib olish o‘rniga, uni o‘z qo‘li bilan to‘plagan oltindan yasashga qaror qildi. Yigitning maqsadi sevgilisiga shunchaki qimmatbaho taqinchoq emas, balki uni tayyorlash uchun shaxsan mehnat qilgani aks etgan betakror sovg‘a taqdim etish edi.

Rejasini amalga oshirish uchun Jek bir necha oy davomida Kolorado shtatidagi turli daryolarni kezib, suv orasidan mayda oltin zarrachalarini izladi. Bu jarayon ancha vaqt va sabr talab qilgan bo‘lsa-da, u izlanishlarini to‘xtatmadi. Qat’iyatli harakatlari natijasida uzuk tayyorlash uchun yetarli miqdorda oltin to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

Shundan so‘ng yigit yig‘gan oltinlarini mahalliy zargar Zak Allenga topshirdi. U qimmatbaho metallni eritib, undan Jekning sevgilisi uchun maxsus nikoh uzugini yasadi. Zargarning ta’kidlashicha, mazkur buyurtma u uchun ham o‘ziga xos tajriba bo‘lgan. Chunki uzuk tayyorlashda ishlatilgan oltinni oddiy tarzda sotib olishmagan, balki uning egasi bo‘lgan yigitning o‘zi bir necha oy davomida yig‘gan edi.

Uzuk tayyor bo‘lgach, Jek sevgilisi Joannani tog‘li hudud bo‘ylab sayr qilishga taklif qildi. Sayohat davomida u telefonida oltin izlash jarayoni aks etgan videoni namoyish etdi. Biroq Joanna dastlab bu videoning asl maqsadini va uning qanday ahamiyatga ega ekanini tushuna olmadi.

Keyinchalik u Jek bir necha oy davomida aynan uning uchun nikoh uzugi yasash maqsadida oltin to‘plaganini bilgach, qattiq hayajonlandi. Yigitning bu harakati Joannani chuqur ta’sirlantirib, uning ko‘zlariga yosh keldi.

Jekning aytishicha, u sevgilisi uchun bu alohida kunni xotirada uzoq saqlanib qoladigan darajada unutilmas qilishni istagan. Uning o‘ylangan va samimiy sovg‘asi oddiy zargarlik buyumining qadrini yanada oshirdi. Chunki uzuk nafaqat oltindan yasalgan taqinchoq, balki bir necha oylik mehnat, sabr, muhabbat va chin dildan qilingan harakatlarning ramziga aylandi.

KoloradoJek Uilkanikoh uzugioltin izlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqda20 iyun 11:2617 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea22 oktabr 11:12Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!10 avgust 14:00Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindi30 iyun 13:15Yer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzukYer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzuk10 iyun 21:13Shvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildiShvetsiyadagi vikinglar davriga oid qabrdan “Alloh” yozuv tushirilgan uzuk topildi13 iyul 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda