Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi

·0·Sport
Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi

Turkiya Superligasining 10-turi doirasida O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun diqqatga sazovor to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi. Turnir jadvalida yuqoriroq o‘rinlarga intilayotgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida liga autsayderi hisoblangan «Samsunspor»ni qabul qiladi.

Murosasiz kechishi kutilayotgan mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan bugun, 1 noyabr kuni soat 18:00 da start oladi.

Jamoalarning hozirgi holati va turnir jadvalidagi o‘rni

Ikki klub ham uchrashuvga turlicha kayfiyat va vazifalar bilan yetib keldi:

  • «Istanbul Bashakshehir»: O‘tkazilgan turlar yakuniga ko‘ra, mezbonlar 12 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 11-pog‘onasini band etib turibdi. G‘alaba istanbulliklarni turnir peshqadamlari safiga yanada yaqinlashtirishi mumkin;

  • «Samsunspor»: Mehmonlar mavsum boshini omadsiz o‘tkazmoqda. Hisobida atigi 4 ochko bo‘lgan jamoa 17-o‘rinda xavfli zonada bormoqda va ular uchun har bir ochko hayot-mamot masalasiga aylangan.

Shomurodov va Selke hujum chizig‘ida: «Bashakshehir»ning boshlang‘ich tarkibi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodov bo‘lajak uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydi. Bosh murabbiy hujumkor sxema tanlagan bo‘lib, tarkib quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Darvozabon: Muhammed;

  • Himoyachilar: Karbounik, Emin, Ba, Saba;

  • Yarim himoyachilar: Kaluzinski, Kamne, Brnich, Olsen;

  • Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Deyvi Selke.

Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi

Muxlislar hujum markazida Shomurodov va germaniyalik tajribali to‘purar Selke juftligidan yorqin o‘yin hamda gollar kutishmoqda.

Turkiya SuperligasiEldor ShomurodovIstanbul BashakshehirSamsunspor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?“Bashakshehir” mag‘lubiyati ortidan: Xalqaro tahlil portali Shomurodovga necha ball qo‘ydi?27 oktabr 14:30Eldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordiEldor Shomurodov zaxiraga olingan zahoti “Bashakshehir” 2 ta gol o‘tkazib yubordi27 oktabr 10:28Istanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadiIstanbul derbisida “Beshiktosh”ning qo‘li baland keldi: Shomurodov 75 daqiqa o‘ynadi26 oktabr 23:29Istanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadiIstanbul derbisi: “Bashakshehir” safarda yulduzli “Beshiktosh” sinovidan o‘tadi26 oktabr 20:48Turkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldiTurkiyada “Oltin butsa” uchun ayovsiz jang: Shomurodov va Muriki Orbanga yetib oldi23 oktabr 14:14Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Gol va assist qayd etgan Eldor Shomurodov «Gaziantep»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?19 oktabr 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi