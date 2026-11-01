Shomurodov asosiy tarkibda: “Istanbul Bashakshehir” bugun “Samsunspor”ni qabul qiladi
Turkiya Superligasining 10-turi doirasida O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun diqqatga sazovor to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi. Turnir jadvalida yuqoriroq o‘rinlarga intilayotgan «Istanbul Bashakshehir» o‘z maydonida liga autsayderi hisoblangan «Samsunspor»ni qabul qiladi.
Murosasiz kechishi kutilayotgan mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan bugun, 1 noyabr kuni soat 18:00 da start oladi.
Jamoalarning hozirgi holati va turnir jadvalidagi o‘rni
Ikki klub ham uchrashuvga turlicha kayfiyat va vazifalar bilan yetib keldi:
«Istanbul Bashakshehir»: O‘tkazilgan turlar yakuniga ko‘ra, mezbonlar 12 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalining 11-pog‘onasini band etib turibdi. G‘alaba istanbulliklarni turnir peshqadamlari safiga yanada yaqinlashtirishi mumkin;
«Samsunspor»: Mehmonlar mavsum boshini omadsiz o‘tkazmoqda. Hisobida atigi 4 ochko bo‘lgan jamoa 17-o‘rinda xavfli zonada bormoqda va ular uchun har bir ochko hayot-mamot masalasiga aylangan.
Shomurodov va Selke hujum chizig‘ida: «Bashakshehir»ning boshlang‘ich tarkibi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodov bo‘lajak uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydi. Bosh murabbiy hujumkor sxema tanlagan bo‘lib, tarkib quyidagicha ko‘rinish olgan:
Darvozabon: Muhammed;
Himoyachilar: Karbounik, Emin, Ba, Saba;
Yarim himoyachilar: Kaluzinski, Kamne, Brnich, Olsen;
Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Deyvi Selke.
Muxlislar hujum markazida Shomurodov va germaniyalik tajribali to‘purar Selke juftligidan yorqin o‘yin hamda gollar kutishmoqda.
Izohlar 0
…