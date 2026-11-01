Sun’iy intellekt 20 yil oldin o‘g‘irlangan noyob asarni topdi

·106·Dunyo
Sun’iy intellekt 20 yil oldin o‘g‘irlangan noyob asarni topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya politsiyasi 2004 yilda Sulmona shahridagi cherkovdan o‘g‘irlangan XVII asrga oid noyob kartinani sun’iy intellekt yordamida topdi.
  • O‘g‘rilar asarning diniy mazmunini yashirish uchun unga o‘zgartirishlar kiritgan bo‘lsa-da, maxsus tizim rasmning asl qiyofasini aniqlashga muvaffaq bo‘ldi.
  • Mazkur natijaga 2024 yil oktyabr oyida Parma shahrida o‘tkazilgan ko‘rgazma-yarmarka davomida erishildi.

Italiya politsiyasi sun’iy intellekt yordamida 2004 yilda cherkovdan o‘g‘irlangan XVII asrga oid noyob kartinani topishga muvaffaq bo‘ldi. E’tiborlisi, o‘g‘rilar asarning asl qiyofasini yashirish maqsadida unga o‘zgartirishlar kiritgan bo‘lsa-da, maxsus sun’iy intellekt tizimi rasmning dastlabki ko‘rinishini aniqlay oldi.

Kartina 2004 yil 11 avgust kuni Neapol yaqinidagi Sulmona shahrida joylashgan Virgo Potens cherkovidan o‘g‘irlangan edi. Keyinchalik uning haqiqiy shaxsini yashirish uchun tasvir qayta ishlangan. Jumladan, diniy ramzlar olib tashlangan yoki o‘zgartirilgan va asar oddiy yosh ayol portretiga o‘xshatib qo‘yilgan.

Shunga qaramay, sun’iy intellekt tizimi kartinadagi ranglar, naqshlar va kompozitsiya o‘rtasidagi o‘xshashliklarni aniqladi. Asarning asl diniy mazmunini ifodalovchi oq qo‘zi, muqaddaslik belgisi bo‘lgan nimb va palma shoxi kabi muhim detallar o‘zgartirilgan yoki butunlay o‘chirilganiga qaramasdan, tizim uning dastlabki ko‘rinishiga oid belgilarni topishga muvaffaq bo‘ldi.

Muhim natijaga 2024 yil oktyabr oyida Italiyaning Parma shahrida o‘tkazilgan antikvariat buyumlarining an’anaviy ko‘rgazma-yarmarkasi davomida erishildi. O‘sha paytda politsiya xodimlari turli san’at asarlarini suratga olib, ularni maxsus ma’lumotlar bazasiga kiritayotgan edi. Bir necha soat o‘tgach, sun’iy intellekt tizimi qo‘lida qog‘oz varag‘ini ushlab turgan yosh ayol tasvirlangan shubhali kartinani aniqladi.

Keyingi tekshiruvlar natijasida ushbu asar aslida 20 yil avval cherkovdan o‘g‘irlangan muqaddas Agnes tasviri ekani ma’lum bo‘ldi. O‘g‘rilar kartinaning diniy mazmunini yashirish va uning asl kelib chiqishini bildirmaslik uchun tasvirni ataylab o‘zgartirgan edi.

Italiya politsiyasi o‘g‘irlangan san’at asarlarini aniqlashga qaratilgan sun’iy intellekt tizimini ishlab chiqishni 2020 yilda boshlagan. Stolen Works of Art Detection System deb nomlangan ushbu tizim esa 2023 yil noyabr oyida rasman ishga tushirilgan.

Tizim faoliyati boshlanganidan buyon 300 dan ortiq yirik o‘g‘irlangan san’at asari va haykalni, shuningdek, boshqa turdagi 165 mingdan ziyod buyumni topishga yordam bergan. Ular orasida tangalar, medallar, xatlar, qo‘lyozmalar, diniy buyumlar, markalar va turli kartochkalar ham bor.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, aniqlangan va qaytarib olingan barcha buyumlarning umumiy qiymati 203 million yevrodan oshadi. Bundan tashqari, tizim internetdagi ochiq manbalar, onlayn auksionlar va tijorat veb-saytlarida joylashtirilgan tasvirlarni ham muntazam ravishda tahlil qiladi. Bu orqali o‘g‘irlangan bo‘lishi mumkin bo‘lgan buyumlarni aniqlash va ularning iziga tushish imkoniyati yaratiladi.

Mutaxassislar sun’iy intellekt o‘g‘irlangan san’at asarlarini qidirish va ularni aniqlashda samarali vositaga aylanganini ta’kidlamoqda. Biroq ularning fikricha, bu texnologiya inson omiliga asoslangan tergov jarayonlari va davlatlar o‘rtasidagi huquqiy hamkorlikning o‘rnini to‘liq bosa olmaydi. Shuningdek, sifatsiz suratlar, asarlarning nusxalari va uch o‘lchamli buyumlarni aniqlash hanuz texnologiya uchun qiyinchilik tug‘dirmoqda.

Oradan 20 yildan ortiq vaqt o‘tgani sababli, mazkur kartinaning o‘g‘irlanishi bo‘yicha endi huquqiy jarayonlarni boshlash imkoni qolmagan. Shunga qaramay, asar 2025 yil 20 may kuni cherkovga qaytarilgan. Endi uni qayta tiklash ishlari amalga oshirilishi, shundan so‘ng esa kartina avvalgi joyiga qo‘yilib, yana namoyish etilishi kutilmoqda.

Italiya politsiyasiSun’iy intellektStolen Works of Art Detection SystemVirgo Potens cherkovi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandiItaliyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandi10 oktabr 12:36Fransiyada Messining imzoli futbolkasi va sardorlik bog‘ichi o‘g‘irlandi (video)Fransiyada Messining imzoli futbolkasi va sardorlik bog‘ichi o‘g‘irlandi (video)21 oktabr 17:53Fransiyada talon-toroj qilingan brend mahsulotlari sotuvga chiqarilmoqdaFransiyada talon-toroj qilingan brend mahsulotlari sotuvga chiqarilmoqda21 oktabr 13:06«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?15 avgust 09:2822 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi10 sentabr 16:008 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda