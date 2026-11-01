Taekvondochilarimiz Serbiyadagi nufuzli xalqaro turnirda 2 ta medalni qo‘lga kiritdi

·1·Sport
Taekvondochilarimiz Serbiyadagi nufuzli xalqaro turnirda 2 ta medalni qo‘lga kiritdi

Serbiya poytaxti Belgrad shahrida taekvondo WT bo‘yicha an’anaviy va reytingi yuqori bo‘lgan «Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026» xalqaro turniri o‘z nihoyasiga yetdi. Dunyoning ko‘plab kuchli sportchilari bahs olib borgan ushbu nufuzli musobaqada O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari ham munosib ishtirok etib, mamlakatimiz hisobiga ikkita medalni qo‘shib qo‘ydi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, taekvondochi qizlarimiz shiddatli janglarda yuksak mahorat ko‘rsatib, bitta oltin va bitta bronza medaliga ega chiqishdi.

Madina Mirabzalova — turnir chempioni!

Musobaqa davomida -57 kg vazn toifasida dayanga chiqqan Madina Mirabzalova barcha raqiblariga nisbatan ochiq ustunlik namoyish etdi:

  • Ishonchli g‘alabalar: Mirabzalova dastlabki bosqichlardan to finalgacha bo‘lgan yo‘lni ishonch bilan bosib o‘tib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi: Hal qiluvchi final bellashuvida murosasiz jang ko‘rsatgan o‘zbek qizi raqibasini yengib, oltin medalga sazovor bo‘ldi va Belgradda O‘zbekiston davlat madhiyasini yangratdi.

Svetlana Saidovadan kuchli uchlik va bronza medali

Og‘ir vazn toifasida bahslarga kirishgan yana bir vakilamiz ham musobaqani sovrindorlar qatorida yakunladi:

  • Murosasiz kurash: +73 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Svetlana Saidova kuchli taekvondochilarga qarshi dayanga chiqib, yarim finalgacha yetib bordi;

  • Bronza medali: Shiddatli kechgan bahslar yakunida Saidova shohsupaning 3-pog‘onasidan joy olib, bronza medali sohibasiga aylandi.

G‘oliblar ro‘yxati:

  • Oltin medal: Madina Mirabzalova (-57 kg);

  • Bronza medal: Svetlana Saidova (+73 kg).

Ushbu muvaffaqiyat sportchilarimizning xalqaro reyting ochkolarini mustahkamlash va kelgusi yirik musobaqalarga tayyorgarlik bosqichida muhim ahamiyat kasb etadi.

Taekvondo WTGaleb Belgrade TrophyMadina MirabzalovaSvetlana Saidova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!3 oktabr 13:43O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi12 oktabr 20:05Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!3 oktabr 14:13JCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldiJCH-2026 qatnashchisi Serbiyaga bordi: Otabek Shukurov transferi shov-shuvga sabab bo‘ldi6 oktabr 06:51Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi