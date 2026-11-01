Taekvondochilarimiz Serbiyadagi nufuzli xalqaro turnirda 2 ta medalni qo‘lga kiritdi
Serbiya poytaxti Belgrad shahrida taekvondo WT bo‘yicha an’anaviy va reytingi yuqori bo‘lgan «Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026» xalqaro turniri o‘z nihoyasiga yetdi. Dunyoning ko‘plab kuchli sportchilari bahs olib borgan ushbu nufuzli musobaqada O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari ham munosib ishtirok etib, mamlakatimiz hisobiga ikkita medalni qo‘shib qo‘ydi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, taekvondochi qizlarimiz shiddatli janglarda yuksak mahorat ko‘rsatib, bitta oltin va bitta bronza medaliga ega chiqishdi.
Madina Mirabzalova — turnir chempioni!
Musobaqa davomida -57 kg vazn toifasida dayanga chiqqan Madina Mirabzalova barcha raqiblariga nisbatan ochiq ustunlik namoyish etdi:
Ishonchli g‘alabalar: Mirabzalova dastlabki bosqichlardan to finalgacha bo‘lgan yo‘lni ishonch bilan bosib o‘tib, raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi: Hal qiluvchi final bellashuvida murosasiz jang ko‘rsatgan o‘zbek qizi raqibasini yengib, oltin medalga sazovor bo‘ldi va Belgradda O‘zbekiston davlat madhiyasini yangratdi.
Svetlana Saidovadan kuchli uchlik va bronza medali
Og‘ir vazn toifasida bahslarga kirishgan yana bir vakilamiz ham musobaqani sovrindorlar qatorida yakunladi:
Murosasiz kurash: +73 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Svetlana Saidova kuchli taekvondochilarga qarshi dayanga chiqib, yarim finalgacha yetib bordi;
Bronza medali: Shiddatli kechgan bahslar yakunida Saidova shohsupaning 3-pog‘onasidan joy olib, bronza medali sohibasiga aylandi.
G‘oliblar ro‘yxati:
Oltin medal: Madina Mirabzalova (-57 kg);
Bronza medal: Svetlana Saidova (+73 kg).
Ushbu muvaffaqiyat sportchilarimizning xalqaro reyting ochkolarini mustahkamlash va kelgusi yirik musobaqalarga tayyorgarlik bosqichida muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…