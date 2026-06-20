Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqda

·11·Avto
Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqda

Shu dam olish kunlari AQSHning Kolorado shtatida avtosport olamidagi eng hayajonli va ekstremal musobaqalardan biri — Pikes Peak xalqaro togʻga koʻtarilish poygasi start oladi. Bu yil 104-bor oʻtkazilayotgan mazkur turnir oʻzining murakkabligi va xavflilik darajasi bilan boshqa poygalardan tubdan ajralib turadi. 14 115 fut balandlikdagi choʻqqiga eltuvchi yoʻl nafaqat texnika, balki haydovchining irodasini ham jiddiy sinovdan oʻtkazadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Pikes Peak yoʻnalishi qariyb 20 kilometr (12,42 mil) masofani qamrab olgan boʻlib, u 156 ta keskin burilishdan iborat. Agar bugungi kunda kimdir Everest choʻqqisiga asfalt yoʻl qurmasa, bu musobaqa dunyodagi eng baland va murakkab poyga boʻlib qolaveradi. Autocar maʼlumotlariga koʻra, ushbu poyga oʻzining xavflilik darajasi boʻyicha mototsikllar oʻrtasidagi mashhur Isle of Man TT musobaqasiga qiyoslanadi. Agar u tarixiy anʼana boʻlmaganida, zamonaviy xavfsizlik talablari tufayli bunday poygani tashkil etishga hech qachon ruxsat berilmagan boʻlardi.

Tarixiy gʻalabalar va afsonaviy nomlar

Pikes Peak tarixi koʻplab afsonaviy haydovchilar va avtomobil brendlari bilan bogʻliq. Oʻtmishda Ari Vatanen oʻzining Peugeot 405 T16 avtomobilida bir qoʻli bilan quyoshdan himoyalanib, ikkinchi qoʻli bilan rulni boshqarib drift qilgani avtosport ixlosmandlari xotirasida muhrlanib qolgan. Shuningdek, Rod Millen Toyota bilan, Nobuhiro 'Monster' Tajima esa Suzuki bilan ushbu choʻqqini zabt etgan.

Yaqin oʻtmishda esa Sébastien Loeb Peugeot 208 T16 poyga mashinasida mutlaq ustunlikni namoyish etdi. Biroq, hozirgi kunda amaldagi rekord Volkswagen ID R elektromobiliga tegishli. 2018-yilda Romain Dumas ushbu elektr quvvatli mashinada fizik qonuniyatlarini inkor etgan holda, deyarli sukunat ichida choʻqqiga chiqib, tarixiy natijani qayd etgan edi. Bu rekord hali ham yangilanmagan.

Havaskorlar va professionallar oʻrtasidagi kurash

Garchi yirik brendlar ushbu poygadan oʻz marketing maqsadlarida foydalansalar-da, Pikes Peak aslida havaskor poygachilarning musobaqasidir. Har yili Kolorado shtatiga oʻz qoʻllari bilan yigʻilgan, oʻta kuchli dvigatelli mashinalarda keladigan oʻnlab xususiy poygachilar yigʻiladi. Ular uchun asosiy maqsad shon-shuhrat emas, balki tabiatning injiqliklari va oʻz qoʻrquvlarini engishdir.

Poyga yoʻnalishi toʻliq asfaltlangan boʻlsa-da, bu vazifani osonlashtirmaydi. Balandlikdagi havo bosimi va ob-havoning keskin oʻzgarishi sababli yoʻl qoplamasi doimiy ravishda oʻzgarib turadi. Shuning uchun ham bu yerda hech qachon ikkita bir xil poyga boʻlmaydi — har bir urinish oʻziga xos qiyinchiliklarga ega.

Tomoshabinlar uchun ham bu haqiqiy chidamlilik sinovidir. Choʻqqiga olib boradigan yagona yoʻl poyga kuni yopiladi, shuning uchun muxlislar tong otmasdan avval togʻ tepasiga chiqib olishlari va musobaqa tugamaguncha u yerdan tushmasliklari kerak. Bu esa Pikes Peak poygasini nafaqat poygachilar, balki muxlislar uchun ham oʻziga xos sarguzashtga aylantiradi.

Pikes PeakAvtosportPoygaVolkswagen ID RKolorado
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Bugun, 10:27BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 00:51Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Kecha, 19:26Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiAlpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiKecha, 16:58Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Kecha, 16:27Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinYevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinKecha, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi