Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqda
Shu dam olish kunlari AQSHning Kolorado shtatida avtosport olamidagi eng hayajonli va ekstremal musobaqalardan biri — Pikes Peak xalqaro togʻga koʻtarilish poygasi start oladi. Bu yil 104-bor oʻtkazilayotgan mazkur turnir oʻzining murakkabligi va xavflilik darajasi bilan boshqa poygalardan tubdan ajralib turadi. 14 115 fut balandlikdagi choʻqqiga eltuvchi yoʻl nafaqat texnika, balki haydovchining irodasini ham jiddiy sinovdan oʻtkazadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Pikes Peak yoʻnalishi qariyb 20 kilometr (12,42 mil) masofani qamrab olgan boʻlib, u 156 ta keskin burilishdan iborat. Agar bugungi kunda kimdir Everest choʻqqisiga asfalt yoʻl qurmasa, bu musobaqa dunyodagi eng baland va murakkab poyga boʻlib qolaveradi. Autocar maʼlumotlariga koʻra, ushbu poyga oʻzining xavflilik darajasi boʻyicha mototsikllar oʻrtasidagi mashhur Isle of Man TT musobaqasiga qiyoslanadi. Agar u tarixiy anʼana boʻlmaganida, zamonaviy xavfsizlik talablari tufayli bunday poygani tashkil etishga hech qachon ruxsat berilmagan boʻlardi.
Tarixiy gʻalabalar va afsonaviy nomlarPikes Peak tarixi koʻplab afsonaviy haydovchilar va avtomobil brendlari bilan bogʻliq. Oʻtmishda Ari Vatanen oʻzining Peugeot 405 T16 avtomobilida bir qoʻli bilan quyoshdan himoyalanib, ikkinchi qoʻli bilan rulni boshqarib drift qilgani avtosport ixlosmandlari xotirasida muhrlanib qolgan. Shuningdek, Rod Millen Toyota bilan, Nobuhiro 'Monster' Tajima esa Suzuki bilan ushbu choʻqqini zabt etgan.
Yaqin oʻtmishda esa Sébastien Loeb Peugeot 208 T16 poyga mashinasida mutlaq ustunlikni namoyish etdi. Biroq, hozirgi kunda amaldagi rekord Volkswagen ID R elektromobiliga tegishli. 2018-yilda Romain Dumas ushbu elektr quvvatli mashinada fizik qonuniyatlarini inkor etgan holda, deyarli sukunat ichida choʻqqiga chiqib, tarixiy natijani qayd etgan edi. Bu rekord hali ham yangilanmagan.
Havaskorlar va professionallar oʻrtasidagi kurashGarchi yirik brendlar ushbu poygadan oʻz marketing maqsadlarida foydalansalar-da, Pikes Peak aslida havaskor poygachilarning musobaqasidir. Har yili Kolorado shtatiga oʻz qoʻllari bilan yigʻilgan, oʻta kuchli dvigatelli mashinalarda keladigan oʻnlab xususiy poygachilar yigʻiladi. Ular uchun asosiy maqsad shon-shuhrat emas, balki tabiatning injiqliklari va oʻz qoʻrquvlarini engishdir.
Poyga yoʻnalishi toʻliq asfaltlangan boʻlsa-da, bu vazifani osonlashtirmaydi. Balandlikdagi havo bosimi va ob-havoning keskin oʻzgarishi sababli yoʻl qoplamasi doimiy ravishda oʻzgarib turadi. Shuning uchun ham bu yerda hech qachon ikkita bir xil poyga boʻlmaydi — har bir urinish oʻziga xos qiyinchiliklarga ega.
Tomoshabinlar uchun ham bu haqiqiy chidamlilik sinovidir. Choʻqqiga olib boradigan yagona yoʻl poyga kuni yopiladi, shuning uchun muxlislar tong otmasdan avval togʻ tepasiga chiqib olishlari va musobaqa tugamaguncha u yerdan tushmasliklari kerak. Bu esa Pikes Peak poygasini nafaqat poygachilar, balki muxlislar uchun ham oʻziga xos sarguzashtga aylantiradi.
…