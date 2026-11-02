Voyaga yetmagan 3 nafar farzandga 100 million so‘m aliment qarzi undirildi

·33·Jamiyat
Voyaga yetmagan 3 nafar farzandga 100 million so‘m aliment qarzi undirildi

Farzand ta’minoti - ota-onaning nafaqat qonuniy, balki muqaddas burchidir!

Majburiy ijro byurosi Mirzaobod tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan ijro hujjatiga asosan, voyaga yetmagan 3 nafar farzandi ta’minoti uchun aliment to‘lashi lozim bo‘lgan Sh.Usanov uzoq vaqt davomida o‘z majburiyatini bajarishdan bo‘yin tovlab kelgan.

Qarzdorga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

 Majburiy ijro byurosi Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan mazkur jinoyat ishi doirasida olib borilgan surishtiruv harakatlari natijasida qarzdordan farzandlari ta’minoti uchun 100 million so‘m aliment qarzi to‘liq undirilib, undiruvchi onaning bank maxsus plastik kartasiga o‘tkazib berildi.

 Eng muhimi, ushbu mablag‘ uch nafar voyaga yetmagan farzandning qonuniy haq-huquqlari va munosib ta’minotini ta’minlashga xizmat qiladi.

 Farzandlar manfaati - qonun himoyasida!

Majburiy ijro byurosiAlimentMirzaobod tumaniSirdaryo viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qidiruvda bo‘lgan otadan aliment qarzi to‘liq undirildiQidiruvda bo‘lgan otadan aliment qarzi to‘liq undirildi29 sentabr 18:03Farg‘ona tumanida 5 500 AQSH dollari miqdoridagi aliment oldindan to‘landiFarg‘ona tumanida 5 500 AQSH dollari miqdoridagi aliment oldindan to‘landi26 oktabr 15:17Fuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildiFuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildi24 oktabr 13:22Bog‘otda ota chet davlatga chiqib ketishi uchun 100 mln so‘m aliment pulini oldindan to‘ladiBog‘otda ota chet davlatga chiqib ketishi uchun 100 mln so‘m aliment pulini oldindan to‘ladi23 oktabr 21:57Nonvoylik - qadrli kasb, biroq farzand oldidagi majburiyat unutilmasligi kerakNonvoylik - qadrli kasb, biroq farzand oldidagi majburiyat unutilmasligi kerak23 sentabr 10:42O‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiO‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdi19 avgust 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi