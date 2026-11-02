“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

·94·Jamiyat
“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahar IIBB Sergeli tumanidagi “Imarat Development” qurilish kompaniyasi rahbariyatiga nisbatan firibgarlik va mansab vakolatini suiiste’mol qilish moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atdi.
  • Kompaniya mijozlari Quyichirchiq tumanida qurilishi rejalashtirilgan uylar uchun to‘langan pullar qaytarilmayotganidan norozi bo‘lib murojaat qilgan.

Toshkent shahar IIBB Sergeli tumanidagi “Imarat Development” qurilish kompaniyasi rahbariyatiga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) va 192-11-moddasi (nodavlat tijorat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o‘z vakolatni suiiste’mol qilish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilganini ma’lum qildi.

Kompaniya qurmoqchi bo‘lgan ko‘p qavatli uylar Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida joylashgan. Ayrim fuqarolar bundan norozi bo‘lib, xonadonlar uchun to‘lagan pullarini qaytarishni so‘ragan, ammo mablag‘lar qaytarilmagan. Hozirda tergov harakatlari IIBB rahbari va prokuratura nazoratida olib borilmoqda.

Kompaniya asoschisi sifatida tanilgan Marat Hamdamov Instagram sahifasidagi ikki videomurojaatida o‘ziga bosim va tahdidlar bo‘layotganini, kompaniyani tortib olishga urinishlar mavjudligini bildirgan.

Uning aytishicha, so‘nggi bir oyda ayrim shaxslar kompaniyani egallashga harakat qilgan. Hamdamov mijozlar oldidagi majburiyatlarini bajarish, uylarni qurib bitkazib, egalariga topshirishini aytganidan keyin bosim kuchaygan. Tadbirkor o‘zi va oilasiga tahdid qilingani, o‘lim bilan qo‘rqitilgani, xorijga chiqib ketish va ijtimoiy tarmoqlardan yo‘qolish talab qilinganini, ofisiga kirishiga to‘sqinlik yaratilganini da’vo qilgan.

Hamdamovning ma’lum qilishicha, ayrim shaxslar kompaniyani uchinchi tomonga sotish, qurib bitkazilgan uylarni bankka garovga qo‘yib, kredit olishni rejalashtirgan. U bunga qarshi chiqqan va mijozlar manfaatlarini himoya qilish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan.

Ikkinchi videomurojaatida tadbirkor kompaniya nomi “Imarat Development”dan “Imtiyaz”ga o‘zgartirilishi va ichki nizo sabablarini tushuntirgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, sentyabr oyida xorijda bo‘lganida kompaniyaning bosh moliyachisi Jasur Azizov qo‘ng‘iroq qilgan. Hamdamovning ta’kidlashicha, Azizov ta’sischi bo‘lmasa-da, moliyaviy jarayonlarni boshqargan. Telefon suhbatida u kompaniyaga yetkazilgan, hisob-kitoblar bo‘yicha bir necha million dollarlik zararni bank krediti orqali qoplashni taklif qilgan. Hamdamov bunga qarshi chiqqanidan keyin kompaniya nomi uning roziligisiz o‘zgartirilganini bildirgan.

Shuningdek, tadbirkor ofisga kelgan mijozlar orasida uni firibgar sifatida ko‘rsatuvchi ma’lumotlar tarqatilayotganini aytgan va o‘z bayonotlarini tasdiqlash uchun audio hamda video yozuvlarni namoyish etgan.

Hamdamovning murojaatlaridan so‘ng bir qator savollar paydo bo‘ldi. Agar u kompaniya ta’sischisi bo‘lsa, uning roziligisiz kompaniya nomi va boshqaruvini o‘zgartirish qanday amalga oshirilgan?

Imarat DevelopmentMarat HamdamovToshkent shahar IIBBfiribgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Imarat Development” rahbariyatiga firibgarlik bo‘yicha jinoyat ishi ochildi“Imarat Development” rahbariyatiga firibgarlik bo‘yicha jinoyat ishi ochildiKecha 13:40Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiToshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiKecha 23:42Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi31 oktabr 12:48Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildi23 iyun 10:07Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi8 iyul 13:32Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldi10 iyun 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi