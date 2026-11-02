Suv, konserva va batareyali radio: 33 ta davlat nega aholini sinovlarga tayyorlamoqda?

·78·Dunyo
Suv, konserva va batareyali radio: 33 ta davlat nega aholini sinovlarga tayyorlamoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahonning 33 ta davlati geosiyosiy keskinliklar, kiberhujumlar va favqulodda vaziyatlar xavfi tufayli aholini birlamchi zaxiralarni hozirlab qo‘yishga chaqirdi.
  • AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya va Yaponiya fuqarolarga 72 soatlik, Shvetsiya va Norvegiya bir haftalik, Germaniya esa 10 kunlik oziq-ovqat hamda suv zaxirasini to‘plashni tavsiya etmoqda.

Xalqaro maydondagi keskin geosiyosiy o‘zgarishlar va xavfsizlik tahdidlari fonida jahonning 33 ta mamlakati o‘z aholisini ehtimoliy urush, keng ko‘lamli kiberhujumlar va yirik favqulodda vaziyatlarga oldindan tayyorgarlik ko‘rishga chaqirdi.

AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va qator rivojlangan davlatlar hukumatlari fuqarolarga favqulodda holatlar yuz bergan taqdirda tashqi yordamsiz yashay olish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ta’minot vositalarini uy sharoitida jamg‘arib qo‘yish bo‘yicha rasmiy tavsiyalarni yangiladi.

Xalqaro xavflar va tayyorgarlik sabablari

Hukumatlar tomonidan aholiga yuborilayotgan ogohlantirishlar bir vaqtning o‘zida bir nechta global omillar bilan izohlanmoqda:

  • Harbiy mojarolar va urush xavfi: Geosiyosiy qarama-qarshiliklarning kuchayishi va harbiy tahdidlar ehtimoli;

  • Kritiklashgan kiberhujumlar: Muhim infratuzilmalar — energetika, bank tizimi va suv ta’minoti tarmoqlarini ishdan chiqaruvchi yirik raqamli hujumlar xavfi;

  • Global tabiiy ofatlar va ta’minot uzilishlari: Kutilmagan tabiiy falokatlar oqibatida yo‘llar yopilishi va markaziy do‘konlarda oziq-ovqat logistikasi to‘xtab qolishi mumkinligi.

Kimga qancha zaxira kerak? Davlatlar kesimidagi tavsiyalar

Fuqarolarga avtonom hayot kechirish uchun mo‘ljallangan muddatlar davlatlar milliy xavfsizlik strategiyalariga qarab belgilangan:

  • Ko‘pchilik mamlakatlar (72 soatlik qoida): AQSH, Britaniya, Fransiya va Yaponiya kabi davlatlar aholiga kamida 72 soat (3 sutka) davomida mustaqil kun kechirishga yetadigan birlamchi zaxirani tayyor tutishni tavsiya qilmoqda;

  • Shimoliy Yevropa (bir haftalik tayyorgarlik): Shvetsiya va Norvegiya o‘z fuqarolariga kamida 1 hafta (7 kunlik) yegulik va ichimlik suvi ta’minotini hozirlab qo‘yish bo‘yicha ko‘rsatma bermoqda;

  • Germaniyada eng uzoq muddat: Germaniya rasmiylari aholiga eng katta ko‘lamdagi — kamida 10 kunga yetadigan oziq-ovqat, ichimlik suvi va boshqa birlamchi zaruriy mahsulotlar zaxirasini to‘plashni maslahat bermoqda.

Favqulodda jamlanmada nimalar bo‘lishi shart?

Mutaxassislarning eslatishicha, bunday «xaloskor quti»da quyidagilar o‘rin olishi kerak:

  1. Ichimlik suvi va uzoq saqlanuvchi oziq-ovqatlar: Konservalar, dukkakli mahsulotlar va quruq taomlar;

  2. Tibbiy aptechka: Birlamchi tez tibbiy yordam dori-darmonlari va surunkali kasalliklar uchun zarur preparatlar;

  3. Avtonom aloqa vositalari: Elektr energiyasi uzilganda axborot olish uchun batareya yoki quyosh panelida ishlovchi radio qabul qilgichlar va fonarlar;

  4. Shaxsiy hujjatlar va naqd pul: Bank kartochkalari ishlamay qolgan vaziyatlar uchun muhim qog‘ozlar va naqd pul mablag‘lari.

geosiyosiy xavfsizlikfavqulodda vaziyatlarmilliy xavfsizlik strategiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada hukumat ogohlantirishidan so‘ng aholi hojatxona qog‘oziga yopirildiBritaniyada hukumat ogohlantirishidan so‘ng aholi hojatxona qog‘oziga yopirildi30 oktabr 05:44Koinotdan kelgan sirli radio signal olimlar e’tiborini tortdiKoinotdan kelgan sirli radio signal olimlar e’tiborini tortdi27 sentabr 10:05«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12Janubiy Koreyada ayol ajrashgan kuni to‘y qilib, barchani hayratda qoldirdiJanubiy Koreyada ayol ajrashgan kuni to‘y qilib, barchani hayratda qoldirdiBugun 18:10Sahroi Kabir cho‘lidan topilgan 4,1 milliard yillik meteorit Qizil sayyora sirini ochmoqdaSahroi Kabir cho‘lidan topilgan 4,1 milliard yillik meteorit Qizil sayyora sirini ochmoqdaBugun 16:51Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)Bugun 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda