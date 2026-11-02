Suv, konserva va batareyali radio: 33 ta davlat nega aholini sinovlarga tayyorlamoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahonning 33 ta davlati geosiyosiy keskinliklar, kiberhujumlar va favqulodda vaziyatlar xavfi tufayli aholini birlamchi zaxiralarni hozirlab qo‘yishga chaqirdi.
- AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya va Yaponiya fuqarolarga 72 soatlik, Shvetsiya va Norvegiya bir haftalik, Germaniya esa 10 kunlik oziq-ovqat hamda suv zaxirasini to‘plashni tavsiya etmoqda.
Xalqaro maydondagi keskin geosiyosiy o‘zgarishlar va xavfsizlik tahdidlari fonida jahonning 33 ta mamlakati o‘z aholisini ehtimoliy urush, keng ko‘lamli kiberhujumlar va yirik favqulodda vaziyatlarga oldindan tayyorgarlik ko‘rishga chaqirdi.
AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va qator rivojlangan davlatlar hukumatlari fuqarolarga favqulodda holatlar yuz bergan taqdirda tashqi yordamsiz yashay olish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ta’minot vositalarini uy sharoitida jamg‘arib qo‘yish bo‘yicha rasmiy tavsiyalarni yangiladi.
Xalqaro xavflar va tayyorgarlik sabablari
Hukumatlar tomonidan aholiga yuborilayotgan ogohlantirishlar bir vaqtning o‘zida bir nechta global omillar bilan izohlanmoqda:
Harbiy mojarolar va urush xavfi: Geosiyosiy qarama-qarshiliklarning kuchayishi va harbiy tahdidlar ehtimoli;
Kritiklashgan kiberhujumlar: Muhim infratuzilmalar — energetika, bank tizimi va suv ta’minoti tarmoqlarini ishdan chiqaruvchi yirik raqamli hujumlar xavfi;
Global tabiiy ofatlar va ta’minot uzilishlari: Kutilmagan tabiiy falokatlar oqibatida yo‘llar yopilishi va markaziy do‘konlarda oziq-ovqat logistikasi to‘xtab qolishi mumkinligi.
Kimga qancha zaxira kerak? Davlatlar kesimidagi tavsiyalar
Fuqarolarga avtonom hayot kechirish uchun mo‘ljallangan muddatlar davlatlar milliy xavfsizlik strategiyalariga qarab belgilangan:
Ko‘pchilik mamlakatlar (72 soatlik qoida): AQSH, Britaniya, Fransiya va Yaponiya kabi davlatlar aholiga kamida 72 soat (3 sutka) davomida mustaqil kun kechirishga yetadigan birlamchi zaxirani tayyor tutishni tavsiya qilmoqda;
Shimoliy Yevropa (bir haftalik tayyorgarlik): Shvetsiya va Norvegiya o‘z fuqarolariga kamida 1 hafta (7 kunlik) yegulik va ichimlik suvi ta’minotini hozirlab qo‘yish bo‘yicha ko‘rsatma bermoqda;
Germaniyada eng uzoq muddat: Germaniya rasmiylari aholiga eng katta ko‘lamdagi — kamida 10 kunga yetadigan oziq-ovqat, ichimlik suvi va boshqa birlamchi zaruriy mahsulotlar zaxirasini to‘plashni maslahat bermoqda.
Favqulodda jamlanmada nimalar bo‘lishi shart?
Mutaxassislarning eslatishicha, bunday «xaloskor quti»da quyidagilar o‘rin olishi kerak:
Ichimlik suvi va uzoq saqlanuvchi oziq-ovqatlar: Konservalar, dukkakli mahsulotlar va quruq taomlar;
Tibbiy aptechka: Birlamchi tez tibbiy yordam dori-darmonlari va surunkali kasalliklar uchun zarur preparatlar;
Avtonom aloqa vositalari: Elektr energiyasi uzilganda axborot olish uchun batareya yoki quyosh panelida ishlovchi radio qabul qilgichlar va fonarlar;
Shaxsiy hujjatlar va naqd pul: Bank kartochkalari ishlamay qolgan vaziyatlar uchun muhim qog‘ozlar va naqd pul mablag‘lari.
Izohlar 0
…