“Imarat Development” loyihasi egasi Marat Hamdamov qo‘lga olindi

·98·Jamiyat
“Imarat Development” loyihasi egasi Marat Hamdamov qo‘lga olindi

“Imarat Development” qurilish loyihasi bilan bog‘liq jinoyat ishi doirasida ikki nafar shaxs ushlandi. Ular orasida loyiha egasi sifatida tanilgan Marat Hamdamov ham bor. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi QALAMPIR.UZ so‘roviga javoban ma’lum qildi.

IIBB ma’lumotiga ko‘ra, “Imarat Development” loyihasi egasi M.H. hamda J.A. jinoyat ishi doirasida gumonlanuvchi tariqasida jalb etilgan. Ular Jinoyat-protsessual kodeksining 227-moddasiga muvofiq protsessual tartibda ushlangan.

Mazkur moddaga asosan, surishtiruvchi, tergovchi yoki prokurorning qarori bilan ushlangan shaxs ichki ishlar organi yoxud huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoraga olib borilishi kerak.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq “Imarat Development” kompaniyasi rahbariyatiga nisbatan firibgarlik va mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish alomatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani ma’lum qilingan edi.

Kompaniya atrofidagi mojaro Marat Hamdamovning ijtimoiy tarmoqlardagi videomurojaatlaridan keyin yanada keng muhokamaga sabab bo‘lgan. U kompaniyani undan tortib olishga urinishlar bo‘layotgani, o‘zi va oilasiga nisbatan bosim hamda tahdidlar haqida gapirgan edi.

Hozirda ushbu ish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi esa sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan belgilanadi.

Imarat DevelopmentMarat HamdamovToshkent IIBBJinoyat ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Imarat Development” rahbariyatiga firibgarlik bo‘yicha jinoyat ishi ochildi“Imarat Development” rahbariyatiga firibgarlik bo‘yicha jinoyat ishi ochildiKecha 13:40“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun 10:17Oqqo‘rg‘onda kredit qarzdorligi uchun garovdagi bino 1 mlrd. 499 mln. so‘mga sotildiOqqo‘rg‘onda kredit qarzdorligi uchun garovdagi bino 1 mlrd. 499 mln. so‘mga sotildi23 oktabr 19:37Toshkent viloyatida 15 kg og‘ir giyohvandlik vositasi musodara qilindi (video)Toshkent viloyatida 15 kg og‘ir giyohvandlik vositasi musodara qilindi (video)17 oktabr 17:19Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)Toshkent viloyatida 245 ming dozali yirik narkotik zanjiri fosh etildi (video)13 oktabr 18:38Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)4 avgust 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi