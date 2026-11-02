Ayollar tennisida katta kurash: WTA yangi reytingini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ayollar tennis assotsiatsiyasi 2 noyabr holatiga ko'ra yangilangan dunyo reytingini e'lon qildi, unda Yelena Ribakina birinchi o'rinni saqlab qoldi.
- Kuchli uchlikda Arina Sobolenko ikkinchi, Mirra Andreyeva esa uchinchi pog'onani egallab turibdi.
- Reytingning kuchli o'ntaligida Kori Gauff Jessika Pegulani ortda qoldirib to'rtinchi o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, Iga Shvyontek to'qqizinchi pog'onaga tushdi.
Ayollar tennis assotsiatsiyasi (WTA) professional tennischilarning haftalik yangilangan dunyo reytingini rasman taqdim etdi. 2 noyabr holatiga ko‘ra shakllantirilgan jadvalda Qozog‘iston sharafini himoya qilayotgan Yelena Ribakina dunyoning birinchi raqamli raketkasi sifatida o‘z o‘rnini ishonchli tarzda saqlab qoldi.
Kuchli uchlikda esa jiddiy o‘zgarishlar kuzatilmadi: belaruslik Arina Sobolenko ta’qibchi sifatida ikkinchi o‘rinda borayotgan bo‘lsa, joriy mavsumda «Rolan Garros — 2026» turnirida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan rossiyalik yosh yulduz Mirra Andreyeva top-3 qatorini mustahkam yakunlab turibdi.
Top-10 ichidagi siljishlar va kurash shiddati
Yangilangan ro‘yxatda kuchli o‘ntalik ichida o‘zaro o‘rin almashinuvlari qayd etildi:
Gauff va Pegula to‘qnashuvi: AQSHlik Kori Gauff o‘z hisobidagi ochkolarini oshirib, bir pog‘ona yuqoriladi (4-o‘rin) va hamyurti Jessika Pegulani (5-o‘rin) quyiga surib qo‘ydi;
Shvyontekning pasayishi: Polshalik sobiq birinchi raqamli raketka sohibasi Iga Shvyontek 8-o‘rindan 9-pog‘onaga tushdi, uning o‘rnini esa muvaffaqiyatli ochko jamg‘argan chexiyalik Linda Noskova egalladi;
Ukraina va Chexiya vakillari faolligi: Kuchli o‘ntalikda Chexiya (Muxova, Noskova) hamda Ukraina (Svitolina, Kostyuk) ikkitadan vakili bilan mustahkam o‘rin egallab turibdi.
2 noyabr holatiga ko‘ra WTA'ning rasmiy top-10 reytingi:
(1) Yelena Ribakina (Qozog‘iston) — 8099 ochko
(2) Arina Sobolenko (Belarus) — 6485 ochko
(3) Mirra Andreyeva (Rossiya) — 6306 ochko
(5) Kori Gauff (AQSH) — 5763 ochko
(4) Jessika Pegula (AQSH) — 5760 ochko
(6) Elina Svitolina (Ukraina) — 5121 ochko
(7) Karolina Muxova (Chexiya) — 4665 ochko
(9) Linda Noskova (Chexiya) — 4343 ochko
(8) Iga Shvyontek (Polsha) — 4188 ochko
(10) Marta Kostyuk (Ukraina) — 3910 ochko
(Izoh: Qavs ichida tennischilarning avvalgi reytingda qayd etgan o‘rinlari keltirilgan).
Izohlar 0
…