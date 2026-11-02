Ayollar tennisida katta kurash: WTA yangi reytingini e’lon qildi

·54·Sport
Ayollar tennisida katta kurash: WTA yangi reytingini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ayollar tennis assotsiatsiyasi 2 noyabr holatiga ko'ra yangilangan dunyo reytingini e'lon qildi, unda Yelena Ribakina birinchi o'rinni saqlab qoldi.
  • Kuchli uchlikda Arina Sobolenko ikkinchi, Mirra Andreyeva esa uchinchi pog'onani egallab turibdi.
  • Reytingning kuchli o'ntaligida Kori Gauff Jessika Pegulani ortda qoldirib to'rtinchi o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, Iga Shvyontek to'qqizinchi pog'onaga tushdi.

Ayollar tennis assotsiatsiyasi (WTA) professional tennischilarning haftalik yangilangan dunyo reytingini rasman taqdim etdi. 2 noyabr holatiga ko‘ra shakllantirilgan jadvalda Qozog‘iston sharafini himoya qilayotgan Yelena Ribakina dunyoning birinchi raqamli raketkasi sifatida o‘z o‘rnini ishonchli tarzda saqlab qoldi.

Kuchli uchlikda esa jiddiy o‘zgarishlar kuzatilmadi: belaruslik Arina Sobolenko ta’qibchi sifatida ikkinchi o‘rinda borayotgan bo‘lsa, joriy mavsumda «Rolan Garros — 2026» turnirida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan rossiyalik yosh yulduz Mirra Andreyeva top-3 qatorini mustahkam yakunlab turibdi.

Top-10 ichidagi siljishlar va kurash shiddati

Yangilangan ro‘yxatda kuchli o‘ntalik ichida o‘zaro o‘rin almashinuvlari qayd etildi:

  • Gauff va Pegula to‘qnashuvi: AQSHlik Kori Gauff o‘z hisobidagi ochkolarini oshirib, bir pog‘ona yuqoriladi (4-o‘rin) va hamyurti Jessika Pegulani (5-o‘rin) quyiga surib qo‘ydi;

  • Shvyontekning pasayishi: Polshalik sobiq birinchi raqamli raketka sohibasi Iga Shvyontek 8-o‘rindan 9-pog‘onaga tushdi, uning o‘rnini esa muvaffaqiyatli ochko jamg‘argan chexiyalik Linda Noskova egalladi;

  • Ukraina va Chexiya vakillari faolligi: Kuchli o‘ntalikda Chexiya (Muxova, Noskova) hamda Ukraina (Svitolina, Kostyuk) ikkitadan vakili bilan mustahkam o‘rin egallab turibdi.

2 noyabr holatiga ko‘ra WTA'ning rasmiy top-10 reytingi:

  1. (1) Yelena Ribakina (Qozog‘iston) — 8099 ochko

  2. (2) Arina Sobolenko (Belarus) — 6485 ochko

  3. (3) Mirra Andreyeva (Rossiya) — 6306 ochko

  4. (5) Kori Gauff (AQSH) — 5763 ochko

  5. (4) Jessika Pegula (AQSH) — 5760 ochko

  6. (6) Elina Svitolina (Ukraina) — 5121 ochko

  7. (7) Karolina Muxova (Chexiya) — 4665 ochko

  8. (9) Linda Noskova (Chexiya) — 4343 ochko

  9. (8) Iga Shvyontek (Polsha) — 4188 ochko

  10. (10) Marta Kostyuk (Ukraina) — 3910 ochko

(Izoh: Qavs ichida tennischilarning avvalgi reytingda qayd etgan o‘rinlari keltirilgan).

WTAYelena RibakinaTennis reytingi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonot11 sentabr 20:36O‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasiO‘zbekiston tennisida yangi yetakchi: Endi Mariya Timofeyeva mamlakatning birinchi raketkasi14 oktabr 07:16O‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldiO‘zbek tennischilaridan katta sensatsiya: Kudermetova va Timofeyeva WTA finaliga yo‘l oldi31 oktabr 17:44O‘zbekistonlik Kamilla Raximova Top-35 tennischisini sensatsion tarzda mag‘lub etdiO‘zbekistonlik Kamilla Raximova Top-35 tennischisini sensatsion tarzda mag‘lub etdi28 oktabr 12:45«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi«Xitoy kortida sensatsiya»: Polina Kudermetova top-40 raketka ustasini yengdi20 oktabr 21:10Kamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdiKamilla Rahimova Xitoydagi yirik turnirda Sofiya Keninni mag‘lub etdi10 oktabr 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi