Britaniyada hukumat ogohlantirishidan so‘ng aholi hojatxona qog‘oziga yopirildi

·141·Dunyo
Britaniyada hukumat ogohlantirishidan so‘ng aholi hojatxona qog‘oziga yopirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya hukumati aholiga favqulodda vaziyatlar, elektr va suv ta’minotidagi uzilishlarga tayyor turishni tavsiya qilganidan so‘ng mamlakatda sarosimali xaridlar boshlandi.
  • Fuqarolar do‘konlardan hojatxona qog‘ozi, konserva, ichimlik suvi hamda yoritish vositalarini ommaviy ravishda xarid qila boshladi, natijada ayrim mahsulotlar savdosi 43 foizdan 284 foizgacha oshdi.

Buyuk Britaniyada hukumatning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rish haqidagi tavsiyasidan so‘ng aholi orasida sarosimali xaridlar boshlandi. Fuqarolar do‘konlarga yopirilib, hojatxona qog‘ozi, konserva mahsulotlari, ichimlik suvi va boshqa zarur buyumlarni zaxira qilishga kirishdi. Bu haqda The Independent xabar berdi.

Hukumat aholiga ehtimoliy favqulodda holatlar, elektr energiyasi va suv ta’minotidagi uzilishlarga tayyor turishni tavsiya qilgan. Xususan, har bir xonadonda kamida uch kunga yetadigan oziq-ovqat, ichimlik suvi, naqd pul va birinchi ehtiyoj uchun zarur vositalar bo‘lishi kerakligi aytilgan.

Mazkur chaqiriq mamlakatda pandemiya davrini eslatuvchi holatni yuzaga keltirdi. Do‘konlarda ayrim mahsulotlarga talab keskin oshib, ba’zi tovarlar sotuvdan chiqib ketdi.

Do‘konlarda savdo keskin ko‘paydi

Bambukdan hojatxona qog‘ozi ishlab chiqaruvchi Cheeky Panda kompaniyasi ma’lumotiga ko‘ra, mahsulotlar savdosi 2025 yilning shu davriga nisbatan 43 foizga oshgan. Kompaniya hammuassisi Juli Chen aholiga zarur buyumlarni oz miqdorda zaxira qilishni ma’qullagan, biroq ortiqcha xarid qilib, do‘kon peshtaxtalarini bo‘shatib qo‘ymaslikka chaqirgan.

Serious Tissues kompaniyasida ham so‘nggi besh kun ichida savdo hajmi 36 foizga ko‘paygan.

Shuningdek, B&M do‘konlar tarmog‘ida hojatxona qog‘ozi savdosi 19 foizga oshgan. Maplin do‘konlarida esa cho‘ntak fonarlari savdosi 284 foizga, radiolar 92 foizga, tashqi quvvatlash qurilmalari — poverbanklar savdosi 106 foizga o‘sgan.

Ocado onlayn savdo platformasida Volvic va Highland Spring ichimlik suvlari, shuningdek, Heinz sho‘rvalari ayrim vaqtlarda tugab qolgan.

Mamlakat mudofaa vaziri Ues Striting aholining favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rayotganini ijobiy baholadi. Uning ta’kidlashicha, xonadonda oziq-ovqat zaxirasi, fonar va boshqa zarur buyumlarning bo‘lishi elektr uzilishi yoki suv toshqini kabi holatlarda asqotishi mumkin.

Hukumat uch kunlik zaxira uchun nimalarni tavsiya qilmoqda?

Rasmiy tavsiyalarga ko‘ra, har bir xonadonda quyidagi buyumlar bo‘lishi maqsadga muvofiq:

  • Ichimlik suvi: har bir kishi uchun kuniga 3 litrdan, uch kunga yetadigan suv zaxirasi.

  • Oziq-ovqat: pishirishni talab qilmaydigan konserva mahsulotlari, meva va sabzavotlar, shuningdek, konserva ochqichi.

  • Gigiyena vositalari: antiseptik, nam salfetkalar va boshqa zarur buyumlar.

  • Yoritish vositalari: cho‘ntak fonari, zaxira batareyalar, issiq kiyim va ko‘rpalar.

  • Aloqa vositalari: telefon uchun poverbank va batareyada ishlaydigan radio.

  • Birinchi yordam qutisi: bint, plastir, termometr, dezinfeksiya vositalari va zarur dorilar.

  • Bolalar uchun mahsulotlar: tagliklar va tayyor bolalar ozuqasi.

  • Muhim hujjatlar: shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi, naqd pul va zarur telefon raqamlari.

Hukumatning ta’kidlashicha, bunday tayyorgarlik aholini qo‘rqitish uchun emas, balki kutilmagan vaziyatlarda odamlarning xavfsizligini ta’minlash va dastlabki qiyinchiliklarni mustaqil yengib o‘tishga yordam berish uchun kerak.

Buyuk Britaniyafavqulodda vaziyatlaroziq-ovqat zaxirasiUes Striting
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi13 sentabr 12:06Bir yoshli bolaning oyog‘i hojatxona quvuriga tiqilib qoldiBir yoshli bolaning oyog‘i hojatxona quvuriga tiqilib qoldi21 avgust 22:08O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiO‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldi28 avgust 14:58Xitoyga "Xunsya" bo‘roni yopirildi: 340 ming aholi evakuatsiya qilindiXitoyga "Xunsya" bo‘roni yopirildi: 340 ming aholi evakuatsiya qilindi26 iyul 16:54Britaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandiBritaniyada nam salfetkalarni sotuvga chiqarish taqiqlandi1 iyul 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda