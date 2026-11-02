Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentning «Paxtakor» stadioni OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turi doirasida «Paxtakor» va «An-Nasr» jamoalari o‘rtasidagi muhim bahsga mezbonlik qiladi.
- Saudiya Arabistoni klubi tarkibida Krishtianu Ronaldu, Kingsli Koman va Muhammad Simakan yo‘q, biroq mehmonlar safida Sadio Mane, Joau Feliks hamda darvozabon Bento maydonga tushadi.
- Hozirda 3 ochkoga ega «An-Nasr» turnir jadvalida 9-o‘rinda, 2 ochko to‘plagan «Paxtakor» esa 12-pog‘onada bormoqda.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Toshkentning markaziy «Paxtakor» stadionida qit’aning eng kutilgan va muhim bahslaridan biri bo‘lib o‘tadi. O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni «Paxtakor» o‘z maydonida Saudiya Arabistonining grand klubi «An-Nasr»ni qabul qiladi.
Toshkent vaqti bilan soat 18:45da start oladigan ushbu prinsipial bellashuv uchun har ikki jamoa murabbiylar shtabi asosiy tarkiblarni rasman ma’lum qildi.
Ronaldu, Koman va Simakan Toshkentga kelmadi: Mehmonlar tarkibida kimlar bor?
Uchrashuv arafasidagi eng katta muhokamalarga sabab bo‘lgan jihat — Riyod klubining superyulduzlari safar o‘yiniga jalb etilmagani bo‘ldi:
Yulduzlar Riyodda qoldirildi: Jamoa sardori Krishtianu Ronaldu, vinger Kingsli Koman hamda markaziy himoyachi Muhammad Simakan murabbiylar shtabi qarori bilan Saudiya Arabistonida qoldirildi;
Hujumda Sadio Mane va Joau Feliks: Shunga qaramay, mehmonlar maydonga ancha kuchli tarkibni tushirmoqda. Jamoa hujumi va qanotlarini mashhur yulduzlar — Sadio Mane hamda Joau Feliks boshqarib beradi;
Darvozada Braziliya termasi posboni: «An-Nasr» posboni sifatida mashhur braziliyalik darvozabon Bento harakat qiladi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va murosasiz kurash
Ikkala jamoa uchun ham ushbu uchrashuv pley-off yo‘llanmasi uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi:
«An-Nasr»: Hisobidagi 3 ochko bilan umumiy jadvalda 9-o‘rinda bormoqda va bugungi bahs orqali yuqori pog‘onalarga ko‘tarilib olishni ko‘zlagan;
«Paxtakor»: «Sherlar» esa 2 ochko to‘plagan holda hozircha 12-pog‘onani band etib turibdi. Toshkentliklar o‘z maydoni va muxlislari qarshisida g‘alaba qozonib, guruhdagi vaziyatni tubdan yaxshilash niyatida.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi va tarkiblar:
OFK Elit OCHL. 4-tur
«Paxtakor» (O‘zbekiston) — «An-Nasr» (Saudiya Arabistoni)
Sana va vaqt: 2 noyabr, 18:45
Stadion: «Paxtakor», Toshkent
Boshlang‘ich tarkiblar:
«Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan, Stefan Chinedu.
«An-Nasr»: Bento, Bushal, Al-Amri, Martines, Aman, Ayman, Koshta, Angelo, Sadio Mane, Joau Feliks, Al-Hamdan.
Izohlar 0
…