Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindi

·90·Sport
Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentning «Paxtakor» stadioni OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasining 4-turi doirasida «Paxtakor» va «An-Nasr» jamoalari o‘rtasidagi muhim bahsga mezbonlik qiladi.
  • Saudiya Arabistoni klubi tarkibida Krishtianu Ronaldu, Kingsli Koman va Muhammad Simakan yo‘q, biroq mehmonlar safida Sadio Mane, Joau Feliks hamda darvozabon Bento maydonga tushadi.
  • Hozirda 3 ochkoga ega «An-Nasr» turnir jadvalida 9-o‘rinda, 2 ochko to‘plagan «Paxtakor» esa 12-pog‘onada bormoqda.

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Toshkentning markaziy «Paxtakor» stadionida qit’aning eng kutilgan va muhim bahslaridan biri bo‘lib o‘tadi. O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni «Paxtakor» o‘z maydonida Saudiya Arabistonining grand klubi «An-Nasr»ni qabul qiladi.

Toshkent vaqti bilan soat 18:45da start oladigan ushbu prinsipial bellashuv uchun har ikki jamoa murabbiylar shtabi asosiy tarkiblarni rasman ma’lum qildi.

Ronaldu, Koman va Simakan Toshkentga kelmadi: Mehmonlar tarkibida kimlar bor?

Uchrashuv arafasidagi eng katta muhokamalarga sabab bo‘lgan jihat — Riyod klubining superyulduzlari safar o‘yiniga jalb etilmagani bo‘ldi:

  • Yulduzlar Riyodda qoldirildi: Jamoa sardori Krishtianu Ronaldu, vinger Kingsli Koman hamda markaziy himoyachi Muhammad Simakan murabbiylar shtabi qarori bilan Saudiya Arabistonida qoldirildi;

  • Hujumda Sadio Mane va Joau Feliks: Shunga qaramay, mehmonlar maydonga ancha kuchli tarkibni tushirmoqda. Jamoa hujumi va qanotlarini mashhur yulduzlar — Sadio Mane hamda Joau Feliks boshqarib beradi;

  • Darvozada Braziliya termasi posboni: «An-Nasr» posboni sifatida mashhur braziliyalik darvozabon Bento harakat qiladi.

Turnir jadvalidagi vaziyat va murosasiz kurash

Ikkala jamoa uchun ham ushbu uchrashuv pley-off yo‘llanmasi uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi:

  • «An-Nasr»: Hisobidagi 3 ochko bilan umumiy jadvalda 9-o‘rinda bormoqda va bugungi bahs orqali yuqori pog‘onalarga ko‘tarilib olishni ko‘zlagan;

  • «Paxtakor»: «Sherlar» esa 2 ochko to‘plagan holda hozircha 12-pog‘onani band etib turibdi. Toshkentliklar o‘z maydoni va muxlislari qarshisida g‘alaba qozonib, guruhdagi vaziyatni tubdan yaxshilash niyatida.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi va tarkiblar:

  • OFK Elit OCHL. 4-tur

  • «Paxtakor» (O‘zbekiston) — «An-Nasr» (Saudiya Arabistoni)

  • Sana va vaqt: 2 noyabr, 18:45

  • Stadion: «Paxtakor», Toshkent

Boshlang‘ich tarkiblar:

  • «Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan, Stefan Chinedu.

  • «An-Nasr»: Bento, Bushal, Al-Amri, Martines, Aman, Ayman, Koshta, Angelo, Sadio Mane, Joau Feliks, Al-Hamdan.

PaxtakorAn-NasrOFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdiEmilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi13 oktabr 10:32«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?«Paxtakor» Saudiya yulduzlariga qarshi qanday tarkib bilan maydonga tushadi?12 oktabr 18:20“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiIslom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi27 oktabr 08:16O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdiO‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi13 oktabr 06:35“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?“An-Nasr” Toshkentga yetib keldi: Ronaldu va 2 yulduz nega “Paxtakor”ga qarshi o‘ynamaydi?31 oktabr 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi