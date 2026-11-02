Telefon raqamingizni sotasizmi? Fuqarolar uchun onlayn savdo tizimi ishga tushirildi

·59·Texno
Telefon raqamingizni sotasizmi? Fuqarolar uchun onlayn savdo tizimi ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi jismoniy va yuridik shaxslarga mobil telefon raqamlarini qonuniy va xavfsiz tarzda sotish imkonini beruvchi onlayn tizimni ishga tushirdi.
  • Barcha bitimlar mobilraqam.uzex.uz portali orqali auksion yoki «tezkor bitim» usulida amalga oshiriladi.
  • Tizimda ro‘yxatdan o‘tish bepul bo‘lib, sotuvchi raqamni auksionga qo‘yish uchun boshlang‘ich bahoning 1 foizi miqdorida xizmat haqi to‘laydi.

O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi (UZEX) aloqa xizmatlari bozorida muhim yangilikni amaliyotga tatbiq etdi. Oktyabr oyidan e’tiboran jismoniy va yuridik shaxslar o‘zlari foydalanib kelayotgan mobil telefon raqamlarini qonuniy, shaffof va xavfsiz tarzda sotish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Ilgari chiroyli va esda qolarli raqamlarni faqat uyali aloqa operatorlari rasmiy auksion orqali savdoga chiqargan bo‘lsa, endilikda oddiy fuqarolar o‘rtasidagi oldi-sotdi bitimlari ham ikkilamchi bozor sifatida to‘liq qonuniy kuchga ega bo‘ldi.

Savdolar qanday o‘tkaziladi? Ikki xil sotish usuli

Barcha jarayonlar maxsus yaratilgan mobilraqam.uzex.uz rasmiy elektron savdo portali orqali amalga oshiriladi. Foydalanuvchilarga raqamni sotishning ikkita qulay mexanizmi taklif etilmoqda:

  • 1. Auksion savdosi: Sotuvchi raqam uchun muayyan boshlang‘ich narx belgilaydi. Savdo davomida xaridorlar o‘zaro raqobatlashib, narxni qadamma-qadam oshirib boradi va eng yuqori narx taklif qilgan ishtirokchi g‘olib bo‘ladi;

  • 2. «Tezkor bitim» usuli: Agar sotuvchi savdo jarayoni cho‘zilishini istamasa, raqamga aniq va qat’iy narx belgilaydi. Xaridor ushbu narxga rozi bo‘lgan zahoti bitim tuziladi va raqam darhol xarid qilinadi.

Ro‘yxatdan o‘tish va xizmat haqi: Raqamni sotuvga qo‘yish qancha turadi?

Platforma orqali e’lon joylashtirish va oldi-sotdi jarayoni aniq moliyaviy qoidalar asosida yo‘lga qo‘yilgan:

  • Bepul onlayn ro‘yxatdan o‘tish: Tizimda ham sotuvchi, ham xaridor bo‘lib ishtirok etish uchun onlayn tarzda bepul ro‘yxatdan o‘tishning o‘zi kifoya;

  • 1 foizlik xizmat haqi: Raqamni auksionga chiqarish uchun sotuvchi belgilangan boshlang‘ich bahoning bor-yo‘g‘i 1 foizi miqdorida e’lon haqi to‘laydi;

  • Aniq hisob-kitob: Masalan, agar siz o‘zingizga tegishli bo‘lgan raqamni 1 000 000 so‘m boshlang‘ich baho bilan sotuvga qo‘ysangiz, tizimga to‘lanadigan xizmat haqi atigi 10 000 so‘mni tashkil etadi.

Mazkur yangi mexanizm norasmiy bozordagi firibgarlik holatlarining oldini olish, raqamlarni qayta rasmiylashtirishni soddalashtirish va fuqarolarga o‘z mulkidan erkin daromad olish imkonini beradi.

O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasiUZEXmobilraqam.uzex.uzmobil raqamlar savdosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram foydalanuvchilari duch kelayotgan yangi firibgarlik: soxta "ovoz berish" sxemasiTelegram foydalanuvchilari duch kelayotgan yangi firibgarlik: soxta "ovoz berish" sxemasi30 oktabr 22:07WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradi29 iyun 22:00Xitoyda 47 turdagi smartfon uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildiXitoyda 47 turdagi smartfon uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi22 iyul 13:21WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiWhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildi30 iyun 13:57Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildi29 iyul 18:25Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqda15 iyul 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari