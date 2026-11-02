Telefon raqamingizni sotasizmi? Fuqarolar uchun onlayn savdo tizimi ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi jismoniy va yuridik shaxslarga mobil telefon raqamlarini qonuniy va xavfsiz tarzda sotish imkonini beruvchi onlayn tizimni ishga tushirdi.
- Barcha bitimlar mobilraqam.uzex.uz portali orqali auksion yoki «tezkor bitim» usulida amalga oshiriladi.
- Tizimda ro‘yxatdan o‘tish bepul bo‘lib, sotuvchi raqamni auksionga qo‘yish uchun boshlang‘ich bahoning 1 foizi miqdorida xizmat haqi to‘laydi.
O‘zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi (UZEX) aloqa xizmatlari bozorida muhim yangilikni amaliyotga tatbiq etdi. Oktyabr oyidan e’tiboran jismoniy va yuridik shaxslar o‘zlari foydalanib kelayotgan mobil telefon raqamlarini qonuniy, shaffof va xavfsiz tarzda sotish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Ilgari chiroyli va esda qolarli raqamlarni faqat uyali aloqa operatorlari rasmiy auksion orqali savdoga chiqargan bo‘lsa, endilikda oddiy fuqarolar o‘rtasidagi oldi-sotdi bitimlari ham ikkilamchi bozor sifatida to‘liq qonuniy kuchga ega bo‘ldi.
Savdolar qanday o‘tkaziladi? Ikki xil sotish usuli
Barcha jarayonlar maxsus yaratilgan mobilraqam.uzex.uz rasmiy elektron savdo portali orqali amalga oshiriladi. Foydalanuvchilarga raqamni sotishning ikkita qulay mexanizmi taklif etilmoqda:
1. Auksion savdosi: Sotuvchi raqam uchun muayyan boshlang‘ich narx belgilaydi. Savdo davomida xaridorlar o‘zaro raqobatlashib, narxni qadamma-qadam oshirib boradi va eng yuqori narx taklif qilgan ishtirokchi g‘olib bo‘ladi;
2. «Tezkor bitim» usuli: Agar sotuvchi savdo jarayoni cho‘zilishini istamasa, raqamga aniq va qat’iy narx belgilaydi. Xaridor ushbu narxga rozi bo‘lgan zahoti bitim tuziladi va raqam darhol xarid qilinadi.
Ro‘yxatdan o‘tish va xizmat haqi: Raqamni sotuvga qo‘yish qancha turadi?
Platforma orqali e’lon joylashtirish va oldi-sotdi jarayoni aniq moliyaviy qoidalar asosida yo‘lga qo‘yilgan:
Bepul onlayn ro‘yxatdan o‘tish: Tizimda ham sotuvchi, ham xaridor bo‘lib ishtirok etish uchun onlayn tarzda bepul ro‘yxatdan o‘tishning o‘zi kifoya;
1 foizlik xizmat haqi: Raqamni auksionga chiqarish uchun sotuvchi belgilangan boshlang‘ich bahoning bor-yo‘g‘i 1 foizi miqdorida e’lon haqi to‘laydi;
Aniq hisob-kitob: Masalan, agar siz o‘zingizga tegishli bo‘lgan raqamni 1 000 000 so‘m boshlang‘ich baho bilan sotuvga qo‘ysangiz, tizimga to‘lanadigan xizmat haqi atigi 10 000 so‘mni tashkil etadi.
Mazkur yangi mexanizm norasmiy bozordagi firibgarlik holatlarining oldini olish, raqamlarni qayta rasmiylashtirishni soddalashtirish va fuqarolarga o‘z mulkidan erkin daromad olish imkonini beradi.
Izohlar 0
…