Sahroi Kabir cho‘lidan topilgan 4,1 milliard yillik meteorit Qizil sayyora sirini ochmoqda

·59·Dunyo
Sahroi Kabir cho‘lidan topilgan 4,1 milliard yillik meteorit Qizil sayyora sirini ochmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sahroi Kabir cho‘lidan topilgan 4,1 milliard yillik Teghaza 001 meteoriti Mars sayyorasining evolyutsiyasini o‘rganishda muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qilmoqda.
  • Olimlar sirkon kristallaridagi uran va qo‘rg‘oshin izotoplarini tahlil qilish orqali ushbu noyob toshning yoshini aniqlashga muvaffaq bo‘lishdi.

Afrikaning Sahroi Kabir cho‘li bag‘ridan topilgan Mars toshi koinot va Qizil sayyora tarixi bo‘yicha tasavvurlarni tubdan o‘zgartirib yubordi. Olimlar tomonidan olib borilgan chuqur tahlillar natijasida Teghaza 001 deb nomlangan ushbu noyob meteoritning yoshi qariyb 4,1 milliard yilga teng ekani ilmiy jihatdan to‘liq isbotlandi.

Xalqaro tadqiqotchilar va astrobiologlar ushbu topilmani Marsning paydo bo‘lishi va evolyutsiyasini o‘rganishda eng noyob manba — Qizil sayyoraning «Rozetta toshi» deb atamoqda.

Topilma haqida nimalar ma’lum? (Faktlar va tarkib)

Meteorit va uning ilmiy tasnifi bo‘yicha muhim jihatlar quyidagilardan iborat:

  • Qayerda va qachon topilgan: 2022 yilda Mali davlati hududiga to‘g‘ri keluvchi Sahroi Kabir cho‘li hududidan yig‘ib olingan;

  • Tuzilishi va hajmi: Meteorit jami sakkizta alohida bo‘lakdan tashkil topgan bo‘lib, ularning eng yirigi odam mushti kattaligida;

  • Yoshi qanday aniqlandi?: Olimlar tosh tarkibidagi sirkon kristallarida saqlanib qolgan uran va qo‘rg‘oshin izotoplarini radiologik tekshiruvdan o‘tkazib, uning yoshi 4,1 milliard yil ekanini aniqladi;

  • Mineral boyligi: Tosh mineral jihatdan vulqon jinslari va kristall birikmalaridan iborat bo‘lib, u sayyoraning eng qadimgi qa’ridan ajralib chiqqanini anglatadi.

Olimlar va NASA xulosasi: Qadimgi Marsda nimalar yuz bergan?

Tadqiqot natijalari Mars geologiyasi va biosferasi bo‘yicha inqilobiy xulosalarni ilgari surmoqda:

  • Suyuq suv ta’siri: Laboratoriya tahlillari tosh 4,1 milliard yil muqaddam to‘g‘ridan to‘g‘ri suyuq suv ta’sirida chuqur kimyoviy o‘zgarishlarga uchraganini yaqqol ko‘rsatdi;

  • Hayot uchun potensial sharoit: NASA vakillarining bildirishicha, mazkur fakt qadimda Marsda faol suv aylanishi va mikroorganizmlar yashashi uchun mos keluvchi potensial muhit bo‘lgani haqidagi ilmiy taxminlarni jiddiy ravishda mustahkamlaydi;

  • Biroq hayotning to‘g‘ridan to‘g‘ri isboti emas: Mutaxassislar ushbu kashfiyot Marsda suv muhiti bo‘lganini isbotlasa-da, u yerda aniq biotik hayot mavjud bo‘lganini to‘g‘ridan to‘g‘ri tasdiqlovchi yakuniy dalil emasligini, lekin izlanishlarni tubdan yangi bosqichga olib chiqishini ta’kidladi.

Teghaza 001MarsNASAmeteorit
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsda tong qanday ko‘rinishi ilk bor tabiiy rangda namoyish etildiMarsda tong qanday ko‘rinishi ilk bor tabiiy rangda namoyish etildi10 oktabr 13:13NASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladiNASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladi28 sentabr 06:51Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi18 sentabr 21:25Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan noroz12 sentabr 15:54NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda1 sentabr 16:59NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi31 avgust 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda