“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi

·59·Sport
“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi

OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘monda Eronning nomdor «Traktor» jamoasi mehmoni bo‘ladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00da start oladi.

Muhim ochkolar uchun kechadigan safar bahsi oldidan «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov maydonga tushadigan boshlang‘ich o‘n birlikni rasman taqdim etdi.

Hujumkor tarkib va legionerlarning joylashuvi

Farg‘onaliklar ustozi mas’uliyatli safar uchrashuvida ishonchli himoya va tezkor qarshi hujumlarga urg‘u bergan kuchli tarkibni tanladi:

  • Ishonchli posbon: Darvozani terma jamoa a’zosi Botirali Ergashev qo‘riqlaydi;

  • Mustahkam mudofaa va qanotlar: Himoya chizig‘ida Boyan Siger, Michel Augusto, shuningdek qanotlarda faol harakat qiluvchi Farrux Sayfiyev va Ibrohimhalil Yo‘ldoshev joy oldi;

  • Yaratuvchan yarim himoya: Markazda va qanot hujumlarida Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov hamda tajribali Yan Sasse harakat qiladi;

  • Old chiziqdagi kuch: Raqib darvozasi oldida asosiy xavfni Ratino va finlyandiyalik hujumchi Markus Forss shakllantirib beradi.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi va tarkib:

  • OFK Elit OCHL. 4-tur

  • «Traktor» (Eron) — «Neftchi» (O‘zbekiston)

  • Sana va vaqt: 2 noyabr, 21:00 (Toshkent vaqti)

  • O‘tkazilish joyi: O‘mon

«Neftchi» boshlang‘ich tarkibi:

Botirali Ergashev, Michel Augusto, Boyan Siger, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino, Markus Forss.

NeftchiOFK Elit Osiyo Chempionlar ligasiTraktor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiIslom Ismoilov “Al-Ittihod”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi27 oktabr 08:16“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildiKecha 23:06Toshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiToshkentda futbol oqshomi: “Paxtakor” – “An-Nasr” to‘qnashuvi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun 18:31Emilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdiEmilian Karas «Al Qodisiya» bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirgan taktik qaror haqida gapirdi13 oktabr 10:32O‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdiO‘zbekistonlik legionerlar o‘ynagan “Istiqlol” safarda muhim g‘alabaga erishdi13 oktabr 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi