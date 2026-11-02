“Neftchi” “Traktor”ga qarshi bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 4-turi doirasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘monda Eronning nomdor «Traktor» jamoasi mehmoni bo‘ladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:00da start oladi.
Muhim ochkolar uchun kechadigan safar bahsi oldidan «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov maydonga tushadigan boshlang‘ich o‘n birlikni rasman taqdim etdi.
Hujumkor tarkib va legionerlarning joylashuvi
Farg‘onaliklar ustozi mas’uliyatli safar uchrashuvida ishonchli himoya va tezkor qarshi hujumlarga urg‘u bergan kuchli tarkibni tanladi:
Ishonchli posbon: Darvozani terma jamoa a’zosi Botirali Ergashev qo‘riqlaydi;
Mustahkam mudofaa va qanotlar: Himoya chizig‘ida Boyan Siger, Michel Augusto, shuningdek qanotlarda faol harakat qiluvchi Farrux Sayfiyev va Ibrohimhalil Yo‘ldoshev joy oldi;
Yaratuvchan yarim himoya: Markazda va qanot hujumlarida Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov hamda tajribali Yan Sasse harakat qiladi;
Old chiziqdagi kuch: Raqib darvozasi oldida asosiy xavfni Ratino va finlyandiyalik hujumchi Markus Forss shakllantirib beradi.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi va tarkib:
OFK Elit OCHL. 4-tur
«Traktor» (Eron) — «Neftchi» (O‘zbekiston)
Sana va vaqt: 2 noyabr, 21:00 (Toshkent vaqti)
O‘tkazilish joyi: O‘mon
«Neftchi» boshlang‘ich tarkibi:
Botirali Ergashev, Michel Augusto, Boyan Siger, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino, Markus Forss.
Izohlar 0
…