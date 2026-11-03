Qozog‘istonda ikkinchi Amur yo‘lbarsi yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi (video)

·82·Dunyo
Qozog‘istonda ikkinchi Amur yo‘lbarsi yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 31 oktyabr kuni Qozog‘istonning «Ile-Balxash» davlat tabiat rezervatida Amur nomli erkak yo‘lbars yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi.
  • U mamlakatda yo‘lbarslar populyatsiyasini tiklash dasturi doirasida tabiatga qaytarilgan ikkinchi jonivor bo‘lib, unga harakatlarini kuzatish uchun sun’iy yo‘ldosh tizimiga ulangan bo‘yinbog‘ taqilgan.
  • Dastur doirasida 31 iyul kuni qo‘yib yuborilgan Үmid nomli urg‘ochi yo‘lbars yangi hududga muvaffaqiyatli moslashgan.

31 oktyabr kuni Qozog‘istonning «Ile-Balxash» davlat tabiat rezervatida Amur nomli erkak yo‘lbars yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi. U mamlakatda yo‘lbarslar populyatsiyasini tiklash dasturi doirasida tabiiy muhitga qaytarilgan ikkinchi yo‘lbars bo‘ldi.

Yo‘lbars tabiatga qo‘yib yuborilishidan avval mutaxassislar nazoratidagi maxsus moslashuv volerida saqlangan. Veterinarlar uning sog‘lig‘i, xulq-atvori, mustaqil ov qilish qobiliyati va insonlar borligiga munosabatini tekshirgan. Sinovlar natijasida Amurning yovvoyi tabiatda mustaqil yashashga tayyorligi tasdiqlangan.

Hayvonning keyingi harakatlarini kuzatib borish uchun unga sun’iy yo‘ldosh tizimiga ulangan maxsus bo‘yinbog‘ taqilgan. Bu orqali mutaxassislar uning qayerda harakatlanayotgani va yangi muhitga qanday moslashayotganini nazorat qilib boradi.

Dastur doirasida birinchi bo‘lib, 31 iyul kuni Үmid (Umid) nomli urg‘ochi yo‘lbars tabiat qo‘yniga qo‘yib yuborilgan edi. Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, u yangi hududga yaxshi moslashgan va mustaqil ov qilmoqda. Qozog‘istonga olib kelingan yana ikki yo‘lbars bolasi esa hozircha mutaxassislar nazoratida qolmoqda. Ular yetarli yoshga yetgach va zarur sinovlardan o‘tgach, tabiatga qo‘yib yuborilishi mumkin.

Qayd etilishicha, yo‘lbarslar Qozog‘iston hududida 70 yildan ortiq vaqt davomida yovvoyi tabiatda uchramagan. Bu yerlarda tarixan Turan yo‘lbarsi yashagan, biroq o‘tgan asr o‘rtalaridan boshlab brakonerlik, tabiiy yashash muhitining buzilishi va ozuqa bazasining qisqarishi oqibatida ular yo‘qolib ketgan.

Hozirda mamlakatda yo‘lbarslarning tarixiy yashash hududida populyatsiyasini tiklash dasturi amalga oshirilmoqda. Buning uchun genetik jihatdan Turan yo‘lbarsiga yaqin bo‘lgan Amur yo‘lbarslari tanlangan. Dastur faqat hayvonlarni tabiatga qo‘yib yuborish bilan cheklanmay, ularning yashash muhitini tiklash va ozuqa manbalarini ko‘paytirishni ham qamrab oladi.

Ile-BalxashAmur yo‘lbarsiTuran yo‘lbarsiQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiQozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildi4 avgust 17:30Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)18 avgust 16:00Dunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladiDunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladi6 avgust 03:0311 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildiBugun 10:24Qozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldiQozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldiBugun 10:12Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Bugun 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda