Qirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniya qiroli Charlz III Antigua va Barbuda mustaqilligiga bag‘ishlangan harbiy parad chog‘ida kutilmagan tropik yomg‘ir ostida qolib ketdi.
- Qirolicha Kamilla o‘ziga soyabon tutib panaga o‘tgan bir paytda, monarx protokol xizmatining kechikishi sababli yordamchilardan asabiy tarzda soyabon so‘rashga majbur bo‘ldi.
- Keyinchalik qirolga qora soyabon yetkazib berildi va u bosh vazir Gaston Braun bilan suhbatda yuz bergan holatni hazil bilan qabul qildi.
Buyuk Britaniya qiroli Charlz III Karib havzasi bo‘ylab rasmiy safari davomida kutilmagan va noqulay vaziyatga tushib qoldi. Antigua va Barbuda mustaqilligining navbatdagi yilligiga bag‘ishlangan tantanali harbiy parad chog‘ida kutilmaganda boshlangan kuchli tropik yomg‘ir britaniyalik monarxning ochiq havoda soyabonsiz qolib ketishiga sabab bo‘ldi.
Ochiq stadion maydonida harbiylarni ko‘zdan kechirayotgan qirol shalabbo bo‘lib, yordamchilariga qo‘l ishoralari orqali soyabon topib kelishni so‘rab, o‘z noroziligini ochiq namoyish etdi.
Paraddagi kutilmagan jala va qirolning ishoralari
Hodisa orol-davlatning Sent-Jon shahridagi «Sir Vivian Richards» stadionida o‘tkazilgan rasmiy bayram tadbirida yuz berdi:
Kutilmagan tropik yomg‘ir: Qirol Charlz III och sariq kostyumda qizil yo‘lak bo‘ylab harbiy safni ko‘zdan kechirayotgan bir vaqtda birdan chelakdan quygandek yog‘ingarchilik boshlandi;
«Soyabon qayerda?»: Qirolicha Kamilla tezda o‘ziga soyabon tutgan holda panaga o‘tishga ulgurgan bo‘lsa, Charlz III ning protokol xizmati bir muddat chalg‘ib qoldi. Natijada monarx yomg‘ir ostida yolg‘iz qolib, asabiy tarzda qo‘llarini ko‘tarib, yordamchilarga qarab soyabon so‘radi;
Yuzdagi yomg‘ir tomchilari: Videolavhalarda 70 dan oshgan qirol norozi qiyofada yuzidagi yomg‘ir suvlarini artib, xavfsizlik va protokol xodimlarini shoshiltirgani aniq aks etgan.
Noqulay vaziyatdan yumorga: Qirolning reaksiyasi
Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatda keng tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Tezkor yordam: Biroz vaqt o‘tib qirolga nihoyat katta qora soyabon yetkazib berildi va u tadbirni shu tarzda davom ettirdi;
O‘zini qo‘lga olish va hazil: Vaziyat iziga tushgach, Charlz III bosh vazir Gaston Braun bilan suhbatda kayfiyatini tiklab, hodisani yumor bilan qabul qildi va «suvga tushgandek shalabbo bo‘lganini» aytib kuldi;
Internetdagi virus lahza: Charlz III ilgari ham protokol kamchiliklariga (masalan, 2022 yilda siyohi oqqan ruchkaga bildirgan emotsional reaksiyasi) keskin munosabat bildirgani sabab, bu galgi «soyabon mojarosi» ham matbuotning asosiy trendiga aylandi.
Karib havzasidagi rasmiy safar taqvimiga qaramay, tabiatning kutilmagan «sovg‘asi» va qirolning tabiiy emotsional holati tadbirning eng ko‘p esda qolgan qismi bo‘ldi.
Britaniya qiroli Charlz III ning jala ostida qolib ketgani va soyabon so‘rab norozilik bildirgani aks etgan lahzalarni quyida tomosha qilish mumkin:
Izohlar 0
…