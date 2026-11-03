Qirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyat

·100·Dunyo
Qirolicha soyabon ostida, Charlz III esa yomg‘irda: tadbirda yuz bergan kulgili vaziyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya qiroli Charlz III Antigua va Barbuda mustaqilligiga bag‘ishlangan harbiy parad chog‘ida kutilmagan tropik yomg‘ir ostida qolib ketdi.
  • Qirolicha Kamilla o‘ziga soyabon tutib panaga o‘tgan bir paytda, monarx protokol xizmatining kechikishi sababli yordamchilardan asabiy tarzda soyabon so‘rashga majbur bo‘ldi.
  • Keyinchalik qirolga qora soyabon yetkazib berildi va u bosh vazir Gaston Braun bilan suhbatda yuz bergan holatni hazil bilan qabul qildi.

Buyuk Britaniya qiroli Charlz III Karib havzasi bo‘ylab rasmiy safari davomida kutilmagan va noqulay vaziyatga tushib qoldi. Antigua va Barbuda mustaqilligining navbatdagi yilligiga bag‘ishlangan tantanali harbiy parad chog‘ida kutilmaganda boshlangan kuchli tropik yomg‘ir britaniyalik monarxning ochiq havoda soyabonsiz qolib ketishiga sabab bo‘ldi.

Ochiq stadion maydonida harbiylarni ko‘zdan kechirayotgan qirol shalabbo bo‘lib, yordamchilariga qo‘l ishoralari orqali soyabon topib kelishni so‘rab, o‘z noroziligini ochiq namoyish etdi.

Paraddagi kutilmagan jala va qirolning ishoralari

Hodisa orol-davlatning Sent-Jon shahridagi «Sir Vivian Richards» stadionida o‘tkazilgan rasmiy bayram tadbirida yuz berdi:

  • Kutilmagan tropik yomg‘ir: Qirol Charlz III och sariq kostyumda qizil yo‘lak bo‘ylab harbiy safni ko‘zdan kechirayotgan bir vaqtda birdan chelakdan quygandek yog‘ingarchilik boshlandi;

  • «Soyabon qayerda?»: Qirolicha Kamilla tezda o‘ziga soyabon tutgan holda panaga o‘tishga ulgurgan bo‘lsa, Charlz III ning protokol xizmati bir muddat chalg‘ib qoldi. Natijada monarx yomg‘ir ostida yolg‘iz qolib, asabiy tarzda qo‘llarini ko‘tarib, yordamchilarga qarab soyabon so‘radi;

  • Yuzdagi yomg‘ir tomchilari: Videolavhalarda 70 dan oshgan qirol norozi qiyofada yuzidagi yomg‘ir suvlarini artib, xavfsizlik va protokol xodimlarini shoshiltirgani aniq aks etgan.

Noqulay vaziyatdan yumorga: Qirolning reaksiyasi

Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatda keng tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Tezkor yordam: Biroz vaqt o‘tib qirolga nihoyat katta qora soyabon yetkazib berildi va u tadbirni shu tarzda davom ettirdi;

  • O‘zini qo‘lga olish va hazil: Vaziyat iziga tushgach, Charlz III bosh vazir Gaston Braun bilan suhbatda kayfiyatini tiklab, hodisani yumor bilan qabul qildi va «suvga tushgandek shalabbo bo‘lganini» aytib kuldi;

  • Internetdagi virus lahza: Charlz III ilgari ham protokol kamchiliklariga (masalan, 2022 yilda siyohi oqqan ruchkaga bildirgan emotsional reaksiyasi) keskin munosabat bildirgani sabab, bu galgi «soyabon mojarosi» ham matbuotning asosiy trendiga aylandi.

Karib havzasidagi rasmiy safar taqvimiga qaramay, tabiatning kutilmagan «sovg‘asi» va qirolning tabiiy emotsional holati tadbirning eng ko‘p esda qolgan qismi bo‘ldi.

Britaniya qiroli Charlz III ning jala ostida qolib ketgani va soyabon so‘rab norozilik bildirgani aks etgan lahzalarni quyida tomosha qilish mumkin:

Charlz IIIAntigua va BarbudaBuyuk Britaniya qirollik oilasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uzun sochli futbolchi maydonda ikki qizil kartochka sababchisi bo‘ldiUzun sochli futbolchi maydonda ikki qizil kartochka sababchisi bo‘ldi30 sentabr 18:22Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!28 sentabr 15:42Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?21 sentabr 09:20Malika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdiMalika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdi19 avgust 13:09Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?7 oktabr 23:04Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda