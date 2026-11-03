Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)

·92·Madaniyat
Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)

“Makon” onlayn telekanali direktori va asoschisi, boshlovchi Amirxon Umarov oila qurayotgani haqida avvalroq xabar bergan edi. Kecha, 2 noyabr kuni uning nikoh oqshomi bo‘lib o‘tdi. To‘y marosimidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Ma’lum bo‘lishicha, Amirxon Umarov Pokiza ismli qiz bilan turmush qurdi. Ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan lavhalarda to‘y tantanasi ko‘tarinki kayfiyatda o‘tgani, marosimga o‘zgacha fayz bag‘ishlagani aks etgan.

Shuningdek, to‘yda san’at sohasi vakillari ishtirok etgani, taniqli xonandalar kuy-qo‘shiqlari bilan mehmonlarga xizmat qilgani tasvirlangan.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar Amirxon Umarov va uning turmush o‘rtog‘iga ezgu tilaklarini yo‘llab, yangi oilaga baxt-saodat tilamoqda.

Biz ham Amirxon Umarov va Pokizaga oilaviy xotirjamlik, baxt va mazmunli hayot tilab qolamiz.

Amirxon UmarovMakon telekanaliNikoh oqshomi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)1 noyabr 11:25Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)Bugun 10:01Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning to‘yidan ilk videolarRashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning to‘yidan ilk videolar7 oktabr 18:39“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)22 sentabr 13:11Shahlo va Veyselning Trabzondagi ikkinchi to‘yi qanday o‘tdi? (video)Shahlo va Veyselning Trabzondagi ikkinchi to‘yi qanday o‘tdi? (video)22 iyul 01:35Gollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdiGollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdi3 oktabr 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!