Toshkentdagi xalqaro futbol turniriga kelgan qozog‘istonlik sportchilar zaharlandi

·114·Sport
Toshkentdagi xalqaro futbol turniriga kelgan qozog‘istonlik sportchilar zaharlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tkazilgan “Do‘stlik Cup 2026” xalqaro futbol festivaliga kelgan qozog‘istonlik yosh futbolchilar mehmonxonada zaharlanib, tibbiy yordamga muhtoj bo‘ldi.
  • 30 oktyabr kuni nonushtadan so‘ng boshlangan zaharlanish alomatlari tufayli ko‘plab sportchilar 1 noyabr kungi final o‘yinlarida qatnasha olmadi.
  • Ota-onalar holatga mehmonxonadagi shved stoli usulida berilgan taomlar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Toshkent shahrida o‘tkazilayotgan “Do‘stlik Cup 2026” xalqaro futbol festivalida ishtirok etish uchun kelgan qozog‘istonlik yosh futbolchilardan bir nechtasi mehmonxonada zaharlandi. Bu haqda “Kazinform” axborot agentligi xabar berdi.

Musobaqaga farzandi bilan birga kelgan onalardan birining ma’lum qilishicha, zaharlanishning dastlabki alomatlari 30 oktyabr kuni nonushtadan keyin kuzatila boshlangan.

“31 oktyabrga o‘tar kechasi bolalarning yarmida harorat ko‘tarilib, ich ketishi va qayt qilish boshlandi. Bir kechaning o‘zida 11 kishi yotib qoldi. Mening o‘g‘lim ham kasal bo‘ldi: unda harorat va ich ketishi kuzatildi. Keyinchalik xuddi shunday alomatlar boshqa jamoalardagi bolalarda ham paydo bo‘ldi”, — deydi sportchining onasi Gulnur.

Uning so‘zlariga ko‘ra, 1 noyabr kuni ko‘plab yosh futbolchilar o‘zlarini yomon his qilgani sababli final uchrashuvlarida ishtirok eta olmagan. Ota-onalarning taxminicha, zaharlanishga mehmonxonadagi ovqatlar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. U yerda shved stoli usulida nonushta tashkil etilgan bo‘lib, ishtirokchilarga tuxum, sosiska va boshqa taomlar taklif qilingan.

Vaziyat yuzasidan Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligi ham rasmiy munosabat bildirdi.

“Qozog‘iston TIVga Toshkentdagi 'Do‘stlik Cup 2026' xalqaro futbol festivalining bir qator ishtirokchilari salomatligi to‘satdan yomonlashgani bilan bog‘liq hodisa ma’lum. Tibbiy yordamga muhtoj barcha Qozog‘iston fuqarolari O‘zbekiston Respublikasining ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalariga yotqizilgan va ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda”, — deyiladi idora xabarida.

Vazirlik, shuningdek, qozog‘istonlik diplomatlar jabrlanganlarning yaqinlari va tibbiyot muassasalari bilan doimiy aloqada bo‘lib turganini, vaziyat esa muntazam nazorat qilinayotganini ma’lum qildi.

Futbolchilardan birining onasi aytishicha, sog‘lig‘i barqaror bo‘lgan ishtirokchilar uchun avval rejalashtirilgan poyezddagi safar o‘rniga samolyotda Qozog‘istonga qaytish tashkil etilmoqda. Ayrim oilalar esa farzandlarining ahvoli va boshqa sabablarga ko‘ra hozircha Toshkentda qolmoqda.

Do‘stlik Cup 2026ToshkentQozog‘iston TIVoziq-ovqatdan zaharlanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorazmda bir oiladan 4 kishi vafot etdi: sabab — salatmi?Xorazmda bir oiladan 4 kishi vafot etdi: sabab — salatmi?22 oktabr 10:20Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?Toshkentga kelmagan Krishtianu Ronaldu “An-Nasr”ning yirik g‘alabasi haqida nima dedi?Bugun 07:18Afruza Hamdamova kuchli o‘nlikda: Asaubayeva poygada peshqadamAfruza Hamdamova kuchli o‘nlikda: Asaubayeva poygada peshqadam5 avgust 19:30O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?6 oktabr 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi