20 yoshli alpinist Matterxorn cho‘qqisiga chiqishda halok bo‘ldi

·86·Dunyo
20 yoshli alpinist Matterxorn cho‘qqisiga chiqishda halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariyaning Matterxorn tog‘iga ko‘tarilayotgan 20 yoshli alpinist Kiran Layner 3500 metr balandlikda yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida halok bo‘ldi.
  • Fojia yigit hamrohi Eli Hokins bilan Xyornli qirrasi bo‘ylab harakatlanayotgan vaqtda, yaqin atrofdagi tog‘ jinslarining qulashi ortidan sodir bo‘ldi.
  • Voqea joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar yosh alpinistning vafot etganini tasdiqlashdi.

Shveysariyadagi mashhur Matterxorn tog‘ida ko‘tarilish jarayonida 20 yoshli alpinist halok bo‘ldi. Fojia uning yo‘nalishi yaqinida tog‘ jinslari qulagani haqida xabar berilganidan keyin sodir bo‘lgan. Marhumning yaqinlari va do‘stlari uni Kiran Layner deb tanishtirdi.

Kiran 27 oktyabr, seshanba kuni ertalab soat 6:00 dan ko‘p o‘tmay, hamrohi bilan Alp tog‘larining mashhur cho‘qqisiga ko‘tarilayotgan vaqtda baxtsiz hodisaga uchragan.

Vale kantoni politsiyasi ma’lum qilishicha, ikki alpinist Matterxornning Xyornli qirrasi bo‘ylab yuqoriga harakatlanayotganida, taxminan 3500 metr balandlikda ularning yaqinida tog‘ toshlari qulagan. Bu balandlik qariyb 11 500 futni tashkil etadi.

Shundan so‘ng alpinistlardan biri hamrohini ko‘rmay qolgan va darhol favqulodda xizmatlarga xabar bergan. Bu haqda Need To Know nashri ma’lum qildi.

Vale kantoni Qutqaruv tashkiloti tomonidan Air Zermatt kompaniyasiga tegishli vertolyot voqea joyiga yuborilgan. Qutqaruvchilar ko‘p o‘tmay yo‘qolgan alpinistni tog‘li hududdan topishgan, biroq uning vafot etganini tasdiqlashdan boshqa chora topa olishmagan.

Kiranning oilasi va do‘stlari halok bo‘lgan alpinist aynan u ekanini ommaga ma’lum qildi. Vale prokuraturasi esa yigitning tog‘dan qulash holatlari va fojia sabablarini aniqlash maqsadida tergov boshladi.

Politsiya ikki alpinist yaqinida tosh qulaganini tasdiqlagan, biroq bu holat halokatga bevosita sabab bo‘lgan yoki bo‘lmagani haqida hozircha aniq ma’lumot bermagan.

Kiranning opasi Preseniya Jastin Nyuman uning vafotini tog‘ toshlari qulashi oqibatida sodir bo‘lgan baxtsiz hodisa sifatida ta’rifladi. U marhumni AQSHga qaytarish uchun tashkil etilgan xayriya yig‘imi sahifasida u haqida so‘zlab berdi.

Opasining aytishicha, Kiran Texas shtatidagi Ostin shahrida yashagan. Shuningdek, uning Florida shtatidagi Pensakola shahri bilan ham yaqin aloqalari bo‘lgan. Oila bu shaharni Kiran o‘z uyi deb bilgan maskan sifatida ta’riflagan.

Ikki yosh alpinist qoyatosh tepasida dam olmoqda.

Preseniya ukasini ota-onasi uchun farzand, boshqalar uchun amaki va do‘st, shuningdek, skeytbordchi, golf ishqibozi va alpinizmga mehr qo‘ygan yosh yigit sifatida esladi.

«Kiranning hayoti uning vafoti bilan bog‘liq vaziyatdan ancha keng va mazmunli edi. U sarguzashtlar va tabiatni sevgan, bu muhabbat uni dunyoning g‘ayrioddiy va ajoyib joylariga olib borgan yosh yigit edi.

U atigi 20 yoshda edi, uning oldida hali juda ko‘p imkoniyatlar va hayot bor edi. Uni bunday kutilmagan tarzda yo‘qotish qayg‘usini so‘z bilan ifodalash juda qiyin», — dedi opasi.

Kiranning eng yaqin do‘sti va tog‘ga chiqishdagi hamrohi Eli Hokins ham ular Matterxornga birgalikda ko‘tarilganini aytdi.

«Kiran mening eng yaqin do‘stim, tog‘ga chiqishdagi sherigim va akamdek inson edi. U juda o‘ziga xos inson bo‘lgan. Biz birga ko‘p narsalarni boshdan kechirdik — yaxshi kunlarni ham, qiyinchiliklarni ham. Bu yo‘qotish men boshimdan o‘tkazgan har qanday holatdan ko‘ra ko‘proq og‘riqli», — deb yozdi Eli.

U do‘stining xotirasini abadiy saqlash uchun alpinizm bilan shug‘ullanishni davom ettirishini bildirgan.

«Men uni juda qattiq yaxshi ko‘rardim. Uning xotirasi uchun tog‘larga yanada qat’iyat bilan ko‘tarilishda davom etaman va uni doimo qalbimda saqlayman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Kiranni AQSHga qaytarish, dafn va marosim xarajatlarini qoplash maqsadida xayriya mablag‘lari yig‘ilmoqda. Oila uning xotirasiga bag‘ishlangan tadbirlarni Ostin va Pensakola shaharlarida o‘tkazishni rejalashtirmoqda.

«Hozirgi eng katta istagimiz — Kiranni uyga qaytarish, uning jasadini dafn etish va uni yaxshi ko‘rgan barcha insonlarga xayrlashish imkonini berish», — deydi oila a’zolari.

MatterxornKiran LaynerVale kantoniAlp tog‘lari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi29 avgust 19:4868 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi12 sentabr 12:3411 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildiBugun 10:24Qozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldiQozog‘istonda davlat to‘ntarishiga urinish fosh etildi: MXQ Atirauda 10 kishini qo‘lga oldiBugun 10:12Qozog‘istonda ikkinchi Amur yo‘lbarsi yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi (video)Qozog‘istonda ikkinchi Amur yo‘lbarsi yovvoyi tabiatga qo‘yib yuborildi (video)Bugun 10:08Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Bugun 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda