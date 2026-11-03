20 yoshli alpinist Matterxorn cho‘qqisiga chiqishda halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariyaning Matterxorn tog‘iga ko‘tarilayotgan 20 yoshli alpinist Kiran Layner 3500 metr balandlikda yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida halok bo‘ldi.
- Fojia yigit hamrohi Eli Hokins bilan Xyornli qirrasi bo‘ylab harakatlanayotgan vaqtda, yaqin atrofdagi tog‘ jinslarining qulashi ortidan sodir bo‘ldi.
- Voqea joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar yosh alpinistning vafot etganini tasdiqlashdi.
Shveysariyadagi mashhur Matterxorn tog‘ida ko‘tarilish jarayonida 20 yoshli alpinist halok bo‘ldi. Fojia uning yo‘nalishi yaqinida tog‘ jinslari qulagani haqida xabar berilganidan keyin sodir bo‘lgan. Marhumning yaqinlari va do‘stlari uni Kiran Layner deb tanishtirdi.
Kiran 27 oktyabr, seshanba kuni ertalab soat 6:00 dan ko‘p o‘tmay, hamrohi bilan Alp tog‘larining mashhur cho‘qqisiga ko‘tarilayotgan vaqtda baxtsiz hodisaga uchragan.
Vale kantoni politsiyasi ma’lum qilishicha, ikki alpinist Matterxornning Xyornli qirrasi bo‘ylab yuqoriga harakatlanayotganida, taxminan 3500 metr balandlikda ularning yaqinida tog‘ toshlari qulagan. Bu balandlik qariyb 11 500 futni tashkil etadi.
Shundan so‘ng alpinistlardan biri hamrohini ko‘rmay qolgan va darhol favqulodda xizmatlarga xabar bergan. Bu haqda Need To Know nashri ma’lum qildi.
Vale kantoni Qutqaruv tashkiloti tomonidan Air Zermatt kompaniyasiga tegishli vertolyot voqea joyiga yuborilgan. Qutqaruvchilar ko‘p o‘tmay yo‘qolgan alpinistni tog‘li hududdan topishgan, biroq uning vafot etganini tasdiqlashdan boshqa chora topa olishmagan.
Kiranning oilasi va do‘stlari halok bo‘lgan alpinist aynan u ekanini ommaga ma’lum qildi. Vale prokuraturasi esa yigitning tog‘dan qulash holatlari va fojia sabablarini aniqlash maqsadida tergov boshladi.
Politsiya ikki alpinist yaqinida tosh qulaganini tasdiqlagan, biroq bu holat halokatga bevosita sabab bo‘lgan yoki bo‘lmagani haqida hozircha aniq ma’lumot bermagan.
Kiranning opasi Preseniya Jastin Nyuman uning vafotini tog‘ toshlari qulashi oqibatida sodir bo‘lgan baxtsiz hodisa sifatida ta’rifladi. U marhumni AQSHga qaytarish uchun tashkil etilgan xayriya yig‘imi sahifasida u haqida so‘zlab berdi.
Opasining aytishicha, Kiran Texas shtatidagi Ostin shahrida yashagan. Shuningdek, uning Florida shtatidagi Pensakola shahri bilan ham yaqin aloqalari bo‘lgan. Oila bu shaharni Kiran o‘z uyi deb bilgan maskan sifatida ta’riflagan.
Preseniya ukasini ota-onasi uchun farzand, boshqalar uchun amaki va do‘st, shuningdek, skeytbordchi, golf ishqibozi va alpinizmga mehr qo‘ygan yosh yigit sifatida esladi.
«Kiranning hayoti uning vafoti bilan bog‘liq vaziyatdan ancha keng va mazmunli edi. U sarguzashtlar va tabiatni sevgan, bu muhabbat uni dunyoning g‘ayrioddiy va ajoyib joylariga olib borgan yosh yigit edi.
U atigi 20 yoshda edi, uning oldida hali juda ko‘p imkoniyatlar va hayot bor edi. Uni bunday kutilmagan tarzda yo‘qotish qayg‘usini so‘z bilan ifodalash juda qiyin», — dedi opasi.
Kiranning eng yaqin do‘sti va tog‘ga chiqishdagi hamrohi Eli Hokins ham ular Matterxornga birgalikda ko‘tarilganini aytdi.
«Kiran mening eng yaqin do‘stim, tog‘ga chiqishdagi sherigim va akamdek inson edi. U juda o‘ziga xos inson bo‘lgan. Biz birga ko‘p narsalarni boshdan kechirdik — yaxshi kunlarni ham, qiyinchiliklarni ham. Bu yo‘qotish men boshimdan o‘tkazgan har qanday holatdan ko‘ra ko‘proq og‘riqli», — deb yozdi Eli.
U do‘stining xotirasini abadiy saqlash uchun alpinizm bilan shug‘ullanishni davom ettirishini bildirgan.
«Men uni juda qattiq yaxshi ko‘rardim. Uning xotirasi uchun tog‘larga yanada qat’iyat bilan ko‘tarilishda davom etaman va uni doimo qalbimda saqlayman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Kiranni AQSHga qaytarish, dafn va marosim xarajatlarini qoplash maqsadida xayriya mablag‘lari yig‘ilmoqda. Oila uning xotirasiga bag‘ishlangan tadbirlarni Ostin va Pensakola shaharlarida o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
«Hozirgi eng katta istagimiz — Kiranni uyga qaytarish, uning jasadini dafn etish va uni yaxshi ko‘rgan barcha insonlarga xayrlashish imkonini berish», — deydi oila a’zolari.
Izohlar 0
…