Oddiy qurtdan kutilmagan foyda: Nega uni tish pastasiga qo‘shish tavsiya etiladi?

·35·Salomatlik
Oddiy qurtdan kutilmagan foyda: Nega uni tish pastasiga qo‘shish tavsiya etiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • An'anaviy milliy gazak hisoblangan qurt og'iz bo'shlig'i salomatligini mustahkamlash va tish parvarishida samarali tabiiy vosita sifatida foydalanilishi mumkin.
  • Maydalangan qurt kukunini tish pastasi bilan birga ishlatish tish emalini oqartirish, milk qonashini to'xtatish hamda noxush hidlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xalqimiz sevib iste’mol qiladigan an’anaviy milliy gazak — qurt nafaqat mazali va to‘yimli taom, balki og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini mustahkamlashda noyob tabiiy vosita ham bo‘lishi mumkin. Ko‘pchilik qurtni oddiy chaq-chuq sifatida bilsa-da, uning tarkibi tish va milk muammolariga qarshi kurashda kutilmagan ijobiy ta’sirga ega.

Tarmoqlarda ommalashayotgan foydali layfxakka ko‘ra, maydalangan qurt kukunidan og‘iz bo‘shlig‘i parvarishida tabiiy oqartiruvchi va mustahkamlovchi qo‘shimcha sifatida foydalanish mumkin.

Tish pastasi bilan uyg‘unlik: Layfxak qanday ishlaydi?

Maydalangan qurtni tish yuvish paytida qo‘llash bir qator gigiyenik va davolovchi xususiyatlarni namoyon qiladi:

  • Tabiiy oqartirish: Kukun holiga keltirilgan qurt tish emaliga zarar yetkazmagan holda yuzadagi sarg‘ish qavat va choy-qahva dog‘larini tozalashga yordam beradi;

  • Milk qonashiga barham berish: Muntazam va to‘g‘ri qo‘llanilganda, u milklarni mustahkamlab, yuvish paytida qon chiqishini to‘xtatishga ko‘maklashadi;

  • Noxush hidni bartaraf etish: Tarkibidagi foydali tabiiy komponentlar og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasini tozalab, uzoq muddatli soflik bag‘ishlaydi.

Sut kislotasi va kalsiyning quvvati: Paradontozga qarshi qalqon

Qurtning bunday shifobaxsh xususiyatlari uning tabiiy biologik tarkibi bilan asoslanadi:

  • Yuqori miqdordagi kalsiy: Qurt sut mahsuloti bo‘lgani uchun kalsiyga o‘ta boy. Ushbu mineral tish emalini oziqlantiradi va mikrodarzlarni mustahkamlashga xizmat qiladi;

  • Tabiiy sut kislotasi: Sut kislotasi og‘izdagi zararli bakteriyalar rivojlanishini sekinlashtiradi, tish kariyesi hamda jiddiy milk kasalligi — paradontozning oldini oladi;

  • Kislota-ishqor muvozanati: Ovqat hazm qilish jarayoni va og‘iz bo‘shlig‘idagi pH muvozanatini normallashtirib, tishlarda tosh yig‘ilishi xavfini kamaytiradi.

Ushbu oddiy va arzon tabiiy usul tishlarni kimyoviy vositalarsiz, uy sharoitida parvarish qilishni istovchilar uchun qulay qo‘shimcha choralardan biri hisoblanadi.

qurtog‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasitish salomatligitabiiy parvarish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarTish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar27 iyun 12:42Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?Kecha 23:56Qoraolxo‘ri qoqisining hatto NASA tadqiqotchilarini hayratda qoldirgan 3 ta foydasiQoraolxo‘ri qoqisining hatto NASA tadqiqotchilarini hayratda qoldirgan 3 ta foydasiKecha 23:50Umrni uzaytiruvchi preparatlar: Rossiyada yangi tibbiy inqilob e’lon qilindiUmrni uzaytiruvchi preparatlar: Rossiyada yangi tibbiy inqilob e’lon qilindi2 noyabr 23:47O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekanO‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan1 noyabr 22:14Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?1 noyabr 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari