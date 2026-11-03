Oddiy qurtdan kutilmagan foyda: Nega uni tish pastasiga qo‘shish tavsiya etiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- An'anaviy milliy gazak hisoblangan qurt og'iz bo'shlig'i salomatligini mustahkamlash va tish parvarishida samarali tabiiy vosita sifatida foydalanilishi mumkin.
- Maydalangan qurt kukunini tish pastasi bilan birga ishlatish tish emalini oqartirish, milk qonashini to'xtatish hamda noxush hidlarni bartaraf etishga yordam beradi.
Xalqimiz sevib iste’mol qiladigan an’anaviy milliy gazak — qurt nafaqat mazali va to‘yimli taom, balki og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini mustahkamlashda noyob tabiiy vosita ham bo‘lishi mumkin. Ko‘pchilik qurtni oddiy chaq-chuq sifatida bilsa-da, uning tarkibi tish va milk muammolariga qarshi kurashda kutilmagan ijobiy ta’sirga ega.
Tarmoqlarda ommalashayotgan foydali layfxakka ko‘ra, maydalangan qurt kukunidan og‘iz bo‘shlig‘i parvarishida tabiiy oqartiruvchi va mustahkamlovchi qo‘shimcha sifatida foydalanish mumkin.
Tish pastasi bilan uyg‘unlik: Layfxak qanday ishlaydi?
Maydalangan qurtni tish yuvish paytida qo‘llash bir qator gigiyenik va davolovchi xususiyatlarni namoyon qiladi:
Tabiiy oqartirish: Kukun holiga keltirilgan qurt tish emaliga zarar yetkazmagan holda yuzadagi sarg‘ish qavat va choy-qahva dog‘larini tozalashga yordam beradi;
Milk qonashiga barham berish: Muntazam va to‘g‘ri qo‘llanilganda, u milklarni mustahkamlab, yuvish paytida qon chiqishini to‘xtatishga ko‘maklashadi;
Noxush hidni bartaraf etish: Tarkibidagi foydali tabiiy komponentlar og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasini tozalab, uzoq muddatli soflik bag‘ishlaydi.
Sut kislotasi va kalsiyning quvvati: Paradontozga qarshi qalqon
Qurtning bunday shifobaxsh xususiyatlari uning tabiiy biologik tarkibi bilan asoslanadi:
Yuqori miqdordagi kalsiy: Qurt sut mahsuloti bo‘lgani uchun kalsiyga o‘ta boy. Ushbu mineral tish emalini oziqlantiradi va mikrodarzlarni mustahkamlashga xizmat qiladi;
Tabiiy sut kislotasi: Sut kislotasi og‘izdagi zararli bakteriyalar rivojlanishini sekinlashtiradi, tish kariyesi hamda jiddiy milk kasalligi — paradontozning oldini oladi;
Kislota-ishqor muvozanati: Ovqat hazm qilish jarayoni va og‘iz bo‘shlig‘idagi pH muvozanatini normallashtirib, tishlarda tosh yig‘ilishi xavfini kamaytiradi.
Ushbu oddiy va arzon tabiiy usul tishlarni kimyoviy vositalarsiz, uy sharoitida parvarish qilishni istovchilar uchun qulay qo‘shimcha choralardan biri hisoblanadi.
Izohlar 0
…