Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdi
Samarqand shahrida bo‘lib o‘tayotgan birinchi «SHHT Plyus» ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev murojaat yo‘lladi. Davlat rahbari o‘z chiqishida raqamli makon va global tarmoq bugungi kunda radikal guruhlar qo‘lida xavfli qurolga aylanib borayotganiga jahon hamjamiyatining diqqatini qaratdi.
Prezident kibermakon geosiyosiy raqobat, jamoatchilik ongini boshqarish hamda keng ko‘lamli axboriy hujumlar maydoniga aylanganini alohida qayd etdi.
Buzg‘unchi kuchlar va yoshlar ongiga hujum
Davlat rahbari internet tarmog‘idagi xavfli tendensiyalar va ekstremistik harakatlarning yangi taktikalarini ochiqladi:
Radikal g‘oyalar targ‘iboti: Xalqaro terrorchi va ekstremistik tashkilotlar zamonaviy media platformalardan foydalangan holda yolg‘on axborotlarni (feyk) keng yoyish bilan shug‘ullanmoqda;
Yoshlarni nishonga olish: Ayniqsa, dunyoqarashi endi shakllanayotgan yosh avlod vakillarining ongiga kuchli ruhiy ta’sir ko‘rsatilib, ularni o‘z saflariga yollovchi yashirin tarmoqlar faollashgan;
Jamoatchilik fikrini boshqarish: Axborot xurujlari vositasida aholi orasida ishonchsizlik, vahima va notinchlik keltirib chiqarish maqsad qilingan.
«Yakka holda kurashib bo‘lmaydi»: Xalqaro hamjihatlik chaqirig‘i
Shavkat Mirziyoyev raqamli hududlarda geografik chegaralar mavjud emasligini ta’kidlab, quyidagi chaqiriq bilan chiqdi:
Birgalikdagi kurash zarurligi: «Hech bir davlat chegara bilmaydigan bunday global tahdidlarga yakka o‘zi to‘liq qarshi tura olmaydi», — deya ta’kidladi davlat rahbari;
Muvofiqlashtirilgan xavfsizlik: Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro tashkilotlar, yetakchi ekspertlar va mintaqa davlatlari o‘rtasida kiberxavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha yagona va tezkor mexanizmlarni yo‘lga qo‘yish kechiktirib bo‘lmas vazifa ekani qayd etildi.
Izohlar 0
…