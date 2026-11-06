Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdi

·0·Jamiyat
Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi xalqaro forumda jiddiy bayonot berdi

Samarqand shahrida bo‘lib o‘tayotgan birinchi «SHHT Plyus» ekspertlar muloqoti ishtirokchilariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev murojaat yo‘lladi. Davlat rahbari o‘z chiqishida raqamli makon va global tarmoq bugungi kunda radikal guruhlar qo‘lida xavfli qurolga aylanib borayotganiga jahon hamjamiyatining diqqatini qaratdi.

Prezident kibermakon geosiyosiy raqobat, jamoatchilik ongini boshqarish hamda keng ko‘lamli axboriy hujumlar maydoniga aylanganini alohida qayd etdi.

Buzg‘unchi kuchlar va yoshlar ongiga hujum

Davlat rahbari internet tarmog‘idagi xavfli tendensiyalar va ekstremistik harakatlarning yangi taktikalarini ochiqladi:

  • Radikal g‘oyalar targ‘iboti: Xalqaro terrorchi va ekstremistik tashkilotlar zamonaviy media platformalardan foydalangan holda yolg‘on axborotlarni (feyk) keng yoyish bilan shug‘ullanmoqda;

  • Yoshlarni nishonga olish: Ayniqsa, dunyoqarashi endi shakllanayotgan yosh avlod vakillarining ongiga kuchli ruhiy ta’sir ko‘rsatilib, ularni o‘z saflariga yollovchi yashirin tarmoqlar faollashgan;

  • Jamoatchilik fikrini boshqarish: Axborot xurujlari vositasida aholi orasida ishonchsizlik, vahima va notinchlik keltirib chiqarish maqsad qilingan.

«Yakka holda kurashib bo‘lmaydi»: Xalqaro hamjihatlik chaqirig‘i

Shavkat Mirziyoyev raqamli hududlarda geografik chegaralar mavjud emasligini ta’kidlab, quyidagi chaqiriq bilan chiqdi:

  • Birgalikdagi kurash zarurligi: «Hech bir davlat chegara bilmaydigan bunday global tahdidlarga yakka o‘zi to‘liq qarshi tura olmaydi», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Muvofiqlashtirilgan xavfsizlik: Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro tashkilotlar, yetakchi ekspertlar va mintaqa davlatlari o‘rtasida kiberxavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha yagona va tezkor mexanizmlarni yo‘lga qo‘yish kechiktirib bo‘lmas vazifa ekani qayd etildi.

Shavkat MirziyoyevSHHT PlyusKiberxavfsizlikSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandiTrampning shaxsiy qo‘llovi va 12 mlrd dollarlik paket: Sheriklikda yangi davr boshlandi20 oktabr 18:40Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)Samarqandda 310 milliard so‘mlik ko‘prik qurilmoqda: yo‘l 19 kilometrga qisqaradi (video)19 oktabr 08:45Imom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaImom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqda19 oktabr 07:42Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?Samarqandda Imom Moturidiy majmuasi yangilandi: 10,2 gektarlik hududda nimalar barpo etildi?19 oktabr 07:33200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda200 ming dollar, uy va Volkswagen: O‘zbekiston shaxmatchilariga katta mukofot berilmoqda29 sentabr 20:19Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?3 avgust 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?