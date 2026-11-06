Angliya termasining Ispaniya va Xorvatiyaga qarshi shov-shuvli tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi bahslari uchun yakuniy tarkibni e'lon qildi.
- Mazkur ro'yxatdan Jud Bellingem bilan birga uning ukasi Job Bellingem hamda Lyuis-Skelli va Rio Ngumoa kabi yosh debyutantlar o'rin oldi.
- Yangilangan tarkibdagi ingliz futbolchilari Ispaniya va Xorvatiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.
Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, germaniyalik tajribali mutaxassis Tomas Tuxel Millatlar ligasi guruh bosqichining noyabr oyidagi hal qiluvchi uchrashuvlari uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi. Bu haqda jamoaning rasmiy matbuot xizmati xabar berdi.
Noyabr oyida «uch sherlar»ni qit’aning haqiqiy grandlari bo‘lmish Ispaniya va Xorvatiya terma jamoalariga qarshi kechadigan o‘ta muhim va shiddatli bahslar kutib turibdi.
To‘liq tarkib va chiziqlar taqsimoti
Tomas Tuxel shtabi qaydnomaga quyidagi futbolchilarni kiritdi:
Darvozabonlar: Jordan Pikford, Jeyson Stil, Jeyms Trafford;
Himoyachilar: Jarrad Brentueyt, Mark Gexi, Lyuis Xoll, Ezri Konsa, Jarell Kuansa, Jed Spens, Trent Aleksander-Arnold, Ben Uayt;
Yarimhimoyachilar: Elliot Anderson, Jud Bellingem, Eberechi Eze, Jeyms Garner, Job Bellingem, King, Maylz Lyuis-Skelli, Deklan Rays;
Hujumchilar: Dominik Kalvert-Lyuin, Morgan Gibbs-Uayt, Entoni Gordon, Xarri Keyn, Rio Ngumoa, Morgan Rodjers.
Qaydnomadagi asosiy e’tibor va shov-shuvli jihatlar
Mutaxassis tanlagan ro‘yxatda bir qator diqqatga sazovor yangiliklar muxlislar diqqatini tortmoqda:
Bir termada ikki Bellingem: Madridning «Real» klubi yetakchisi Jud Bellingem bilan bir qatorda, uning ukasi Job Bellingemning ham milliy jamoa safiga jalb etilishi oilaviy va tarixiy voqelik sifatida qaralmoqda;
Yosh avlod va debyutantlar: «Arsenal»ning yosh iste’dodi Lyuis-Skelli hamda Rio Ngumoa singari umidli charm to‘p ustalarining tarkibga kiritilishi Tuxelning jamoani yangilash va tezkorlik qo‘shish niyatida ekanini ko‘rsatmoqda;
Noyabr oyidagi superto‘qnashuvlar: Inglizlar ushbu yangilangan tarkib bilan Millatlar ligasi doirasida Yevropa chempioni Ispaniya hamda doimo kuchli raqobat taklif qiluvchi Xorvatiya termalariga qarshi qit’a maydonlarida saf tortadi.
Izohlar 0
…