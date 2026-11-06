Angliya termasining Ispaniya va Xorvatiyaga qarshi shov-shuvli tarkibi e’lon qilindi

·69·Sport
Angliya termasining Ispaniya va Xorvatiyaga qarshi shov-shuvli tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasining noyabr oyidagi hal qiluvchi bahslari uchun yakuniy tarkibni e'lon qildi.
  • Mazkur ro'yxatdan Jud Bellingem bilan birga uning ukasi Job Bellingem hamda Lyuis-Skelli va Rio Ngumoa kabi yosh debyutantlar o'rin oldi.
  • Yangilangan tarkibdagi ingliz futbolchilari Ispaniya va Xorvatiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.

Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, germaniyalik tajribali mutaxassis Tomas Tuxel Millatlar ligasi guruh bosqichining noyabr oyidagi hal qiluvchi uchrashuvlari uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi. Bu haqda jamoaning rasmiy matbuot xizmati xabar berdi.

Noyabr oyida «uch sherlar»ni qit’aning haqiqiy grandlari bo‘lmish Ispaniya va Xorvatiya terma jamoalariga qarshi kechadigan o‘ta muhim va shiddatli bahslar kutib turibdi.

To‘liq tarkib va chiziqlar taqsimoti

Tomas Tuxel shtabi qaydnomaga quyidagi futbolchilarni kiritdi:

  • Darvozabonlar: Jordan Pikford, Jeyson Stil, Jeyms Trafford;

  • Himoyachilar: Jarrad Brentueyt, Mark Gexi, Lyuis Xoll, Ezri Konsa, Jarell Kuansa, Jed Spens, Trent Aleksander-Arnold, Ben Uayt;

  • Yarimhimoyachilar: Elliot Anderson, Jud Bellingem, Eberechi Eze, Jeyms Garner, Job Bellingem, King, Maylz Lyuis-Skelli, Deklan Rays;

  • Hujumchilar: Dominik Kalvert-Lyuin, Morgan Gibbs-Uayt, Entoni Gordon, Xarri Keyn, Rio Ngumoa, Morgan Rodjers.

Qaydnomadagi asosiy e’tibor va shov-shuvli jihatlar

Mutaxassis tanlagan ro‘yxatda bir qator diqqatga sazovor yangiliklar muxlislar diqqatini tortmoqda:

  • Bir termada ikki Bellingem: Madridning «Real» klubi yetakchisi Jud Bellingem bilan bir qatorda, uning ukasi Job Bellingemning ham milliy jamoa safiga jalb etilishi oilaviy va tarixiy voqelik sifatida qaralmoqda;

  • Yosh avlod va debyutantlar: «Arsenal»ning yosh iste’dodi Lyuis-Skelli hamda Rio Ngumoa singari umidli charm to‘p ustalarining tarkibga kiritilishi Tuxelning jamoani yangilash va tezkorlik qo‘shish niyatida ekanini ko‘rsatmoqda;

  • Noyabr oyidagi superto‘qnashuvlar: Inglizlar ushbu yangilangan tarkib bilan Millatlar ligasi doirasida Yevropa chempioni Ispaniya hamda doimo kuchli raqobat taklif qiluvchi Xorvatiya termalariga qarshi qit’a maydonlarida saf tortadi.

Tomas TuxelAngliya milliy terma jamoasiMillatlar ligasiJud Bellingem
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"27 oktabr 23:13Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"30 sentabr 10:19Tyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdiTyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdi24 sentabr 22:34Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi30 sentabr 09:12Jud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateliJud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateli15 iyul 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi