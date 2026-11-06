Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?

·3·Sport
Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?

Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan xalqaro o‘rtoqlik bahslari oldidan bo‘lajak raqiblarning darajasi va o‘yinlarning ahamiyati haqida o‘z fikrlarini ochiq bayon etdi.

Rossiyaliklar dastlab 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan kuch sinashsa, 17 noyabr kuni Krasnodar maydonida Janubiy Amerikaning kuchli vakili — Venesuela termasini qabul qiladi.

«O‘zbekiston bilan bahs — biz uchun katta muvaffaqiyat»: Karpinning bayonoti

Rossiya bosh murabbiyi raqib tanlashdagi mavjud holat va O‘zbekiston termasining bugungi nufuziga yuqori baho berdi:

  • Bugungi sharoit va imkoniyat: «Raqib tanlash masalasida hozirgi real sharoitni hisobga olishimiz shart. O‘zbekiston bilan o‘yin tashkil etishning o‘zi ham biz uchun juda katta yutuq hisoblanadi», — dedi mutaxassis;

  • Raqiblarning kuchi va darajasi: Karpin har ikki raqibning saviyasini alohida ta’kidladi: «O‘zbekiston — jahon chempionati ishtirokchisi. Venesuela esa mundial yo‘llanmasi uchun so‘nggi daqiqalargacha keskin kurash olib borgan jamoa. Shu sababli, bugungi vaziyatimizda bular juda munosib va jiddiy raqiblar sanaladi».

O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

Toshkentdagi bahs o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun kuzning eng katta sport voqeliklaridan biri bo‘lishi kutilmoqda:

  • O‘yin vaqti va joyi: O‘zbekiston hamda Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv 12 noyabr kuni poytaxtimizda Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi;

  • Keyingi manzil: Ushbu bahsdan so‘ng Rossiya termasi o‘z uyiga qaytib, 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi noyabr oyidagi ikkinchi sinov o‘yinini o‘tkazadi.

Valeriy KarpinO‘zbekiston milliy terma jamoasiRossiya milliy terma jamoasiO‘rtoqlik o‘yini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindiRossiya termasining O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadigan tarkibi e’lon qilindiBugun 18:32Karpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandiKarpindan kutilgan ro‘yxat: Rossiyaning Toshkentdagi o‘yini uchun 36 nafar futbolchi tanlandi27 oktabr 21:51“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi“Kuchli tomonlarini o‘rganamiz”: Karpin O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan fikr bildirdi23 oktabr 09:27Maksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydiMaksim Glushenkov terma jamoadan bosh tortdi: O‘zbekiston bilan bahsda maydonga tushmaydi30 oktabr 00:08“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?13 oktabr 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi