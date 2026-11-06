Valeriy Karpin Toshkentdagi bahs oldidan nimalarni ochiqladi?
Rossiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan xalqaro o‘rtoqlik bahslari oldidan bo‘lajak raqiblarning darajasi va o‘yinlarning ahamiyati haqida o‘z fikrlarini ochiq bayon etdi.
Rossiyaliklar dastlab 12 noyabr kuni Toshkentda O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan kuch sinashsa, 17 noyabr kuni Krasnodar maydonida Janubiy Amerikaning kuchli vakili — Venesuela termasini qabul qiladi.
«O‘zbekiston bilan bahs — biz uchun katta muvaffaqiyat»: Karpinning bayonoti
Rossiya bosh murabbiyi raqib tanlashdagi mavjud holat va O‘zbekiston termasining bugungi nufuziga yuqori baho berdi:
Bugungi sharoit va imkoniyat: «Raqib tanlash masalasida hozirgi real sharoitni hisobga olishimiz shart. O‘zbekiston bilan o‘yin tashkil etishning o‘zi ham biz uchun juda katta yutuq hisoblanadi», — dedi mutaxassis;
Raqiblarning kuchi va darajasi: Karpin har ikki raqibning saviyasini alohida ta’kidladi: «O‘zbekiston — jahon chempionati ishtirokchisi. Venesuela esa mundial yo‘llanmasi uchun so‘nggi daqiqalargacha keskin kurash olib borgan jamoa. Shu sababli, bugungi vaziyatimizda bular juda munosib va jiddiy raqiblar sanaladi».
O‘yin qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Toshkentdagi bahs o‘zbek futboli ixlosmandlari uchun kuzning eng katta sport voqeliklaridan biri bo‘lishi kutilmoqda:
O‘yin vaqti va joyi: O‘zbekiston hamda Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv 12 noyabr kuni poytaxtimizda Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi;
Keyingi manzil: Ushbu bahsdan so‘ng Rossiya termasi o‘z uyiga qaytib, 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuelaga qarshi noyabr oyidagi ikkinchi sinov o‘yinini o‘tkazadi.
Izohlar 0
…