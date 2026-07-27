Obyekt sifatida okeanlar: olimlar kislorod tanqisligini asosiy tahdidlarga qo‘shmoqchi

·70·Texno
Obyekt sifatida okeanlar: olimlar kislorod tanqisligini asosiy tahdidlarga qo‘shmoqchi

Yer yuzidagi okeanlar va boshqa suv ekotizimlarida kislorod miqdorining jadal kamayib borishi insoniyat uchun xavfsiz chegaralarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Kaliforniya universiteti huzuridagi Skripps okeanografiya instituti (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) olimlari o‘z tadqiqotida suv muhitidagi deoksigenatsiyani sayyoramiz barqarorligini baholovchi asosiy ko‘rsatkichlar sirasiga kiritishni taklif etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, sayyora chegaralari konsepsiyasi ilk bor 2009 yilda ilm-fan olamiga taqdim etilgan bo‘lib, u Yerning barqarorligini ta’minlovchi to‘qqizta muhim jarayonni o‘z ichiga oladi. Bular qatoriga iqlim o‘zgarishi, okeanlarning kislotalashuvi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi, ozon qatlamining yemirilishi va boshqa global ekologik omillar kiradi.

Deoksigenatsiya va uning sabablari

ixbt.com va boshqa ilmiy manbalar xabar berishicha, okeanlar, daryolar, ko‘llar hamda qirg‘oqbo‘yi suvlarida erigan kislorod miqdorining kamayishi yuqorida tilga olingan to‘qqizta jarayonning barchasi bilan chambarchas bog‘liq. Suv muhitida kislorod yetishmasligining asosiy sabablari sifatida inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan global isish, ifloslanish sababli ozuqa moddalarning haddan tashqari ko‘payib ketishi hamda okean tubidagi suv aylanish jarayonlarining o‘zgarishi ko‘rsatilmoqda.

Kislorod darajasining pasayishi iqlimni tartibga solishda qatnashadigan muhim kimyoviy va biologik jarayonlarga jiddiy putur yetkazadi. Bu holat mikroskopik organizmlardan tortib yirik baliqlar va akulalargacha bo‘lgan barcha suv osti jonzotlari hayotini xavf ostiga qo‘yadi. Shuningdek, oziq-ovqat zanjirlaridagi o‘zgarishlar va o‘lja topish imkoniyatining qisqarishi dengiz sutemizuvchilariga ham o‘zining salbiy ta'sirini ko‘rsatmoqda.

Global ekologik barqarorlik va yangi choralar

Tadqiqot mualliflarining ta’kidlashicha, deoksigenatsiya alohida mavjud bo‘lgan muammo emas, aksincha, u boshqa ekologik omillar ta'sirini yanada kuchaytiruvchi katalizatordir. Kislorodning yo‘qolishi iqlim jarayonlariga, turlarning tarqalishiga va suv ekotizimlarining to‘laqonli ishlashiga bevosita ta'sir ko‘rsatadi.

Mazkur meta-tadqiqot BMTning COP25 iqlim konferensiyasidan keyin tayyorlangan bo‘lib, olimlar kelgusida suv havzalaridagi kislorod holatini alohida ko‘rsatkichlar asosida kuzatib borishni va global ruxsat etilgan chegaralarni belgilashni maqsad qilgan. Ushbu yondashuv Yerning barqarorligini baholashda va biologik xilma-xillikni saqlash bo‘yicha samarali choralar ishlab chiqishda muhim qadam bo‘lishi kutilmoqda.

OkeanlarEkologiyaIqlim O'zgarishiIlmiy TadqiqotTabiatni Muhofaza Qilish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob