Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!
Avstraliyaning Darvin shahrida yashovchi 26 yoshli Mite Moris maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollarlik sovrinni qo‘lga kiritdi. Baliq ovlashni yoqtiradigan erkak oddiy mashg‘ulot vaqtida kutilmagan omadga duch keldi. U akasi bilan suhbatlashib o‘tirgan paytda maxsus belgi qo‘yilgan baliqni tutib, 1 million dollarlik mukofot sohibiga aylandi.
Ma’lum qilinishicha, erkak uzunligi taxminan 80 santimetr bo‘lgan barramundi turidagi baliqni ovlagan. Uning boshqa baliqlardan farqi tanasidagi qizil rangli maxsus belgisi edi. Aynan shu belgi baliqning yirik pul mukofoti bilan bog‘liq musobaqaga tegishli ekanini ko‘rsatgan.
Gap «Million Dollar Fish» deb nomlangan tanlov haqida bormoqda. Musobaqa tashkilotchilari oldindan belgilangan baliqlarni suv havzalariga qo‘yib yuboradi. Ulardan birini tutgan baliqchi esa tanlov shartlariga muvofiq 1 million dollar yutib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Erkakning odatiy baliq ovlash jarayoni shu tariqa kutilmagan voqeaga aylangan. U shunchaki baliq tutish niyatida bo‘lgan bo‘lsa-da, omad unga katta pul mukofotini olib kelgan.
Izohlar 0
…