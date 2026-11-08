Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!

·49·Dunyo
Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!

Avstraliyaning Darvin shahrida yashovchi 26 yoshli Mite Moris maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollarlik sovrinni qo‘lga kiritdi. Baliq ovlashni yoqtiradigan erkak oddiy mashg‘ulot vaqtida kutilmagan omadga duch keldi. U akasi bilan suhbatlashib o‘tirgan paytda maxsus belgi qo‘yilgan baliqni tutib, 1 million dollarlik mukofot sohibiga aylandi.

Ma’lum qilinishicha, erkak uzunligi taxminan 80 santimetr bo‘lgan barramundi turidagi baliqni ovlagan. Uning boshqa baliqlardan farqi tanasidagi qizil rangli maxsus belgisi edi. Aynan shu belgi baliqning yirik pul mukofoti bilan bog‘liq musobaqaga tegishli ekanini ko‘rsatgan.

Gap «Million Dollar Fish» deb nomlangan tanlov haqida bormoqda. Musobaqa tashkilotchilari oldindan belgilangan baliqlarni suv havzalariga qo‘yib yuboradi. Ulardan birini tutgan baliqchi esa tanlov shartlariga muvofiq 1 million dollar yutib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Erkakning odatiy baliq ovlash jarayoni shu tariqa kutilmagan voqeaga aylangan. U shunchaki baliq tutish niyatida bo‘lgan bo‘lsa-da, omad unga katta pul mukofotini olib kelgan.

DarvinMillion Dollar Fishbarramundibaliq ovlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi13 avgust 10:29Kanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldiKanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldiBugun 00:1578 yoshli erkak Nyu-York marafonida 43-marta marraga yetib, barchani hayratda qoldirdi78 yoshli erkak Nyu-York marafonida 43-marta marraga yetib, barchani hayratda qoldirdiBugun 00:00Tinch okeanida 100 kun bedarak yo‘qolgan 5 kishi tirik holda topildiTinch okeanida 100 kun bedarak yo‘qolgan 5 kishi tirik holda topildiKecha 23:47Qirg‘izistonda dunyodagi eng uzun 732 metrlik shisha ko‘prik quriladiQirg‘izistonda dunyodagi eng uzun 732 metrlik shisha ko‘prik quriladiKecha 23:36Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)Krakovdagi qonli otishma: 25 yoshli shaxs olomonni o‘qqa tutdi, 5 kishi halok bo‘ldi (video)Kecha 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi