Tinch okeanida 100 kun bedarak yo‘qolgan 5 kishi tirik holda topildi

·44·Dunyo
Tinch okeanida 100 kun bedarak yo‘qolgan 5 kishi tirik holda topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tinch okeanida 100 kun davomida bedarak yo'qolgan besh nafar shaxs Qiribati orollaridan tirik holda topildi.
  • 2026 yil 30 iyulda Mikroneziyaning Chuuk shtatidan yo'lga chiqqan to'qqiz kishilik guruh bo'ron sababli ochiq okeanga chiqib ketgan va ulardan to'rt nafari safar davomida vafot etgan.
  • Qutqarilgan uch nafar erkak va ikki o'smir kuchli suvsizlanish hamda oziq-ovqat yetishmasligidan aziyat chekkan bo'lib, hozirda ularning ahvoli yaxshilanmoqda.

Tinch okeanida qariyb 100 kun davomida sarson bo‘lgan besh kishi Qiribati orollaridan birida tirik holda topildi. Eng hayratlanarlisi, ular dengizda minglab kilometr masofani bosib o‘tib, o‘z yurtlaridan 5 400 kilometr uzoqlikdagi orolga yetib borgan.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea 2026 yil 30 iyul kuni boshlangan. Mikroneziyaning Chuuk shtatida yashovchi to‘qqiz nafar oila a’zosi Murilo va Ruo orollari o‘rtasidagi odatiy, taxminan bir soatlik qayiq sayohatiga yo‘l olgan. Biroq yo‘lda kuchli bo‘ron boshlanib, ularning qayig‘ini ochiq okeanga olib ketgan. Oqibatda qayiq yoqilg‘isiz qolib, oqim bo‘ylab uzoq masofaga suzib ketgan.

Qayiq belgilangan manzilga yetib bormagach, AQSH sohil qo‘riqlash xizmati qidiruv ishlarini boshlagan. Qariyb 10 kun davomida 85 ming kvadrat kilometrdan ortiq okean hududi tekshirilgan bo‘lsa-da, ulardan darak topilmagan. Keyinchalik qidiruv to‘xtatilgan.

Oradan qariyb uch oy o‘tib, 1 noyabr kuni Qiribatidagi Fanning oroli aholisi dengizda suzib kelayotgan qayiqni ko‘rib qolgan. Uning ichida uch nafar katta yoshli erkak va ikki nafar o‘smir bo‘lgan. Mahalliy aholi ularni qutqarib, tibbiy yordam ko‘rsatgan. Ma’lum bo‘lishicha, to‘qqiz kishidan iborat guruhning faqat besh nafari omon qolgan, to‘rt nafari esa safar davomida vafot etgan.

Qutqarilganlarning ahvoli ancha og‘ir bo‘lgan: ular kuchli suvsizlanish va oziq-ovqat yetishmasligidan aziyat chekkan. Shifokorlar ularga dastlabki tibbiy yordam ko‘rsatib, tomir orqali suyuqlik yuborishgan. Hozirda ularning ahvoli yaxshilanayotgani aytilmoqda.

Mikroneziyaning Chuuk shtati gubernatori Aleksandr Narrunn tirik qolganlarni vataniga qaytarish uchun Qiribati hukumati bilan muzokaralar olib borayotganini ma’lum qilgan.

Manbalarga ko‘ra, omon qolganlar qariyb uch oy davomida ochiq okeanda qolib ketgan. Ularning qanday qilib bunday og‘ir sharoitda yashab qolgani esa voqeaning eng hayratlanarli jihatlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

MikroneziyaQiribatiTinch okeaniAQSH sohil qo‘riqlash xizmati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okeandagi mo‘jiza: deyarli 3 oy suvda oqib yurgan 5 kishi 5500 km uzoqlikdan topildiOkeandagi mo‘jiza: deyarli 3 oy suvda oqib yurgan 5 kishi 5500 km uzoqlikdan topildi2 noyabr 22:3334 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi21 avgust 13:3024 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?24 yillik izlanishdan so‘ng ota yo‘qolgan qizini qanday topdi?13 oktabr 08:40Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi19 sentabr 14:18Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi10 sentabr 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi