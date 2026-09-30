Baliq ichidan telefon chiqdi: Xitoydagi g‘aroyib topilma hayratga soldi
Xitoyda katta daryo baliqini tozalayotgan odamlar kutilmagan topilmaga duch kelishdi. Baliqning ichidan mobil telefon chiqdi. Qurilma baliq organizmiga qanday tushgani esa hozircha noma’lum.
Baliqni tozalash jarayonida uning ichidan telefon topilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. G‘aroyib holatni ko‘rganlar esa tabiiy ravishda bir savolga javob izlamoqda: baliq telefonni qanday yutgan?
Telefon suvda qancha vaqt qolgan va baliq uni qanday yutib yuborgani ham noma’lum. Baliq ichidan odatda kutilmaydigan buyum — telefonning chiqishi voqeani yanada qiziqarli qilgan. Videoni ko‘rgan foydalanuvchilar baliqning telefonni qanday qilib yutgani haqida turli taxminlarni bildirmoqda.
Biroq hodisaning barcha tafsilotlari rasman tasdiqlanmaguncha, telefonning baliq ichiga aynan qanday tushgani haqida aniq xulosa qilish qiyin.
Izohlar 0
…