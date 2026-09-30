Baliq ichidan telefon chiqdi: Xitoydagi g‘aroyib topilma hayratga soldi

·16·Dunyo
Baliq ichidan telefon chiqdi: Xitoydagi g‘aroyib topilma hayratga soldi

Xitoyda katta daryo baliqini tozalayotgan odamlar kutilmagan topilmaga duch kelishdi. Baliqning ichidan mobil telefon chiqdi. Qurilma baliq organizmiga qanday tushgani esa hozircha noma’lum.

Baliqni tozalash jarayonida uning ichidan telefon topilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. G‘aroyib holatni ko‘rganlar esa tabiiy ravishda bir savolga javob izlamoqda: baliq telefonni qanday yutgan?

Telefon suvda qancha vaqt qolgan va baliq uni qanday yutib yuborgani ham noma’lum. Baliq ichidan odatda kutilmaydigan buyum — telefonning chiqishi voqeani yanada qiziqarli qilgan. Videoni ko‘rgan foydalanuvchilar baliqning telefonni qanday qilib yutgani haqida turli taxminlarni bildirmoqda.

Biroq hodisaning barcha tafsilotlari rasman tasdiqlanmaguncha, telefonning baliq ichiga aynan qanday tushgani haqida aniq xulosa qilish qiyin.

Xitoybaliqmobil telefontozalash jarayoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi13 avgust 10:29"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi17 sentabr 15:31Suvsiz qolsa toshdek qotib, suv tegsa tiriladigan baliq (video)Suvsiz qolsa toshdek qotib, suv tegsa tiriladigan baliq (video)24 avgust 21:01Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiKaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdi19 sentabr 21:43Boshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBoshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldi29 iyun 13:59Yer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzukYer ostidagi topilma: asrlar sirini saqlagan uzuk10 iyun 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota