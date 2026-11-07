MMA afsonalari gilamga qaytadimi? Yemelyanenko Xabib bilan ehtimoliy jang joyini aytdi

·67·Sport
MMA afsonalari gilamga qaytadimi? Yemelyanenko Xabib bilan ehtimoliy jang joyini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fedor Yemelyanenko Xabib Nurmagomedov bilan sambo qoidalari asosida ko‘rgazmali jang o‘tkazishga roziligini bildirdi.
  • Yakkakurash afsonasi ushbu tarixiy to‘qnashuvni sambo bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati doirasida tashkil etish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
  • Hozirda har ikki sportchi ham professional faoliyatini yakunlagan bo‘lib, jangning amalga oshishi Xabib Nurmagomedovning qaroriga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Toshkent shahrida o‘tkazilayotgan sambo bo‘yicha 50-yubiley Jahon chempionatida UFC chempioni Islam Maxachev bilan birga faxriy mehmon va xalqaro elchi sifatida ishtirok etayotgan yakkakurash afsonasi Fedor Yemelyanenko yakkakurash olamini larzaga soluvchi bayonot bilan chiqdi.

Rossiyalik sobiq og‘ir vazn yulduzi o‘z vatandoshi, yengilmas UFC sobiq chempioni Xabib Nurmagomedov bilan sambo qoidalari bo‘yicha ko‘rgazmali bellashuv o‘tkazishga to‘liq rozi ekanini bildirdi.

«Men roziman, navbat Xabibda»: TASS xabari va muhim tafsilotlar

Rossiyaning nufuzli TASS axborot agentligiga intervyu bergan Fedor Yemelyanenko ikki buyuk sportchi o‘rtasidagi to‘qnashuv real haqiqatga aylanishi mumkinligini tasdiqladi:

  • Fedorning sharti va roziligi: «Agar Xabib ko‘rgazmali jangga qarshi bo‘lmasa, buni bemalol amalga oshirish mumkin. Shaxsan men o‘z roziligimni berdim», — dedi afsonaviy jangchi;

  • Qayerda va qachon o‘tkaziladi?: Yemelyanenko mazkur tarixiy bellashuv uchun maxsus platforma lozimligini ta’kidladi: «Qayerda? Buning uchun maydon tayyorlash kerak, hozircha aniq bilmayman. Balki keyingi sambo bo‘yicha jahon chempionati doirasida bo‘lar? Hozircha keyingi mundial qayerda bo‘lishi noma’lum, bu masala aynan hal bo‘lish arafasida turibdi».

Ikki afsonaning sport bilan xayrlashuvi

Har ikki jangchi ham ayni paytda rasmiy professional faoliyatini yakunlagan bo‘lsa-da, ularning gilamdagi uchrashuvi global sport olami uchun yil voqeasiga aylanishi tayin:

  • Xabibning mag‘lubiyatsiz faoliyati: 29-0 rekordi bilan tarixga kirgan Xabib Nurmagomedov 2020 yilning oktyabr oyida Jastin Getjini muddatidan oldin taslim etganidan so‘ng sportdagi faoliyatini rasman yakunlagan edi;

  • Yemelyanenkoning so‘nggi jangi: Fedor Yemelyanenko esa 2023 yilning fevralida Bellator og‘ir vazn chempionlik kamari uchun Rayan Beyderga qarshi kechgan jangdan so‘ng qo‘lqoplarini ringga qo‘ygan.

Agar Nurmagomedov tomonidan ham ushbu taklif ijobiy qabul qilinsa, sambo sporti tarixidagi eng shov-shuvli va ko‘p sonli auditoriyaga ega ko‘rgazmali jang guvohiga aylanishimiz mumkin.

Fedor YemelyanenkoXabib NurmagomedovSambo bo‘yicha Jahon chempionatiIslam Maxachev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadiToshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadi6 noyabr 09:53UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiUFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi5 noyabr 21:50Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)Kecha 20:01Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?6 noyabr 23:06Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...19 avgust 12:30UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldi17 avgust 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi