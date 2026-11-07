MMA afsonalari gilamga qaytadimi? Yemelyanenko Xabib bilan ehtimoliy jang joyini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fedor Yemelyanenko Xabib Nurmagomedov bilan sambo qoidalari asosida ko‘rgazmali jang o‘tkazishga roziligini bildirdi.
- Yakkakurash afsonasi ushbu tarixiy to‘qnashuvni sambo bo‘yicha navbatdagi jahon chempionati doirasida tashkil etish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
- Hozirda har ikki sportchi ham professional faoliyatini yakunlagan bo‘lib, jangning amalga oshishi Xabib Nurmagomedovning qaroriga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Toshkent shahrida o‘tkazilayotgan sambo bo‘yicha 50-yubiley Jahon chempionatida UFC chempioni Islam Maxachev bilan birga faxriy mehmon va xalqaro elchi sifatida ishtirok etayotgan yakkakurash afsonasi Fedor Yemelyanenko yakkakurash olamini larzaga soluvchi bayonot bilan chiqdi.
Rossiyalik sobiq og‘ir vazn yulduzi o‘z vatandoshi, yengilmas UFC sobiq chempioni Xabib Nurmagomedov bilan sambo qoidalari bo‘yicha ko‘rgazmali bellashuv o‘tkazishga to‘liq rozi ekanini bildirdi.
«Men roziman, navbat Xabibda»: TASS xabari va muhim tafsilotlar
Rossiyaning nufuzli TASS axborot agentligiga intervyu bergan Fedor Yemelyanenko ikki buyuk sportchi o‘rtasidagi to‘qnashuv real haqiqatga aylanishi mumkinligini tasdiqladi:
Fedorning sharti va roziligi: «Agar Xabib ko‘rgazmali jangga qarshi bo‘lmasa, buni bemalol amalga oshirish mumkin. Shaxsan men o‘z roziligimni berdim», — dedi afsonaviy jangchi;
Qayerda va qachon o‘tkaziladi?: Yemelyanenko mazkur tarixiy bellashuv uchun maxsus platforma lozimligini ta’kidladi: «Qayerda? Buning uchun maydon tayyorlash kerak, hozircha aniq bilmayman. Balki keyingi sambo bo‘yicha jahon chempionati doirasida bo‘lar? Hozircha keyingi mundial qayerda bo‘lishi noma’lum, bu masala aynan hal bo‘lish arafasida turibdi».
Ikki afsonaning sport bilan xayrlashuvi
Har ikki jangchi ham ayni paytda rasmiy professional faoliyatini yakunlagan bo‘lsa-da, ularning gilamdagi uchrashuvi global sport olami uchun yil voqeasiga aylanishi tayin:
Xabibning mag‘lubiyatsiz faoliyati: 29-0 rekordi bilan tarixga kirgan Xabib Nurmagomedov 2020 yilning oktyabr oyida Jastin Getjini muddatidan oldin taslim etganidan so‘ng sportdagi faoliyatini rasman yakunlagan edi;
Yemelyanenkoning so‘nggi jangi: Fedor Yemelyanenko esa 2023 yilning fevralida Bellator og‘ir vazn chempionlik kamari uchun Rayan Beyderga qarshi kechgan jangdan so‘ng qo‘lqoplarini ringga qo‘ygan.
Agar Nurmagomedov tomonidan ham ushbu taklif ijobiy qabul qilinsa, sambo sporti tarixidagi eng shov-shuvli va ko‘p sonli auditoriyaga ega ko‘rgazmali jang guvohiga aylanishimiz mumkin.
Izohlar 0
…