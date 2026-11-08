78 yoshli erkak Nyu-York marafonida 43-marta marraga yetib, barchani hayratda qoldirdi

·46·Dunyo
78 yoshli erkak Nyu-York marafonida 43-marta marraga yetib, barchani hayratda qoldirdi

AQSHda o‘tkazilgan Nyu-York marafonida 78 yoshli Jeyms Tomasning ishtiroki ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. U 42,2 kilometrlik masofani qariyb 14 soatda bosib o‘tib, musobaqa tarixidagi 43-marafonini muvaffaqiyatli yakunladi.

Qizig‘i, Tomas bu yilgi musobaqada marraga yetib kelgan eng oxirgi ishtirokchi bo‘ldi. U 1 noyabr kuni ertalab yo‘lga chiqqan va kechki soat 23:20 atrofida Nyu-Yorkning Markaziy bog‘idagi marra chizig‘ini kesib o‘tgan.

Uni kutib turgan muxlislar va tashkilotchilar qariyani qarsaklar bilan kutib olishdi. Qariyb 14 soat davom etgan yugurishdan keyin unga ham boshqa ishtirokchilar qatorida faxriy medal topshirildi.

Ma’lum bo‘lishicha, Jeyms Tomas birinchi marta 1980 yilda Nyu-York marafonida qatnashgan. Shundan buyon u ushbu musobaqada 43 marta marraga yetishga muvaffaq bo‘lgan. 2026 yilgi marafon esa uning so‘nggi ishtiroki bo‘lishi kutilmoqda.

Tomasning aytishicha, insonning xohishi va jismoniy imkoniyatlari bir-biriga mos kelishi muhim. Uning fikricha, aql davom etishni istashi mumkin, ammo buning uchun tana ham kuch topishi kerak.

78 yoshli erkakning qariyb yarim asr davomida marafonga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolgani va navbatdagi musobaqani ham oxirigacha yakunlagani ko‘pchilik uchun o‘rnak bo‘ldi.

Nyu-York marafoniJeyms TomasMarafon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York marafonida fojia: marraga 3 kilometr qolganda qiz halok bo‘ldiNyu-York marafonida fojia: marraga 3 kilometr qolganda qiz halok bo‘ldi4 noyabr 17:58AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi23 sentabr 22:15«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi12 sentabr 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi