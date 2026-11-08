Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdi

·37·Salomatlik
Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Harorati 65–70°C dan yuqori bo'lgan qaynoq ichimliklarni muntazam iste'mol qilish qizilo'ngach saratoni xavfini keskin oshiradi.
  • Issiq suyuqliklar qizilo'ngach shilliq qavatini surunkali kuydirib, hujayralarning patologik o'zgarishiga va yomon sifatli o'smalar paydo bo'lishiga olib keladi.
  • Tamaki va spirtli ichimliklar ham bu jarayonni tezlashtiruvchi qo'shimcha omillar hisoblanadi.
  • Salomatlikni asrash uchun choyni 3–5 daqiqa sovutib, 50–60°C haroratda ichish tavsiya etiladi.

Xalqimiz orasida qaynoq choy ichish ko‘p yillik sevimli milliy odat va mehmondo‘stlik belgisi sanaladi. Biroq onkolog shifokorlarning ta’kidlashicha, me’yoridan ortiq darajada issiq choy yoki suyuqlik ichish inson salomatligi, xususan, ovqat hazm qilish tizimi uchun kutilmagan jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi.

Tibbiy kuzatuvlar shuni ko‘rsatmoqdaki, harorati 65–70°C dan yuqori bo‘lgan ichimliklarni muntazam iste’mol qilish qizilo‘ngach saratoni (onkologik xastalik) xavfini keskin oshiruvchi asosiy omillardan biridir.

Nima uchun qaynoq ichimlik inson uchun xavfli?

Qaynoq suyuqlik qizilo‘ngachdan o‘tish vaqtida to‘qimalarga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatadi:

  • Shilliq qavatning surunkali kuyishi: Juda issiq ichimlik og‘iz bo‘shlig‘i va qizilo‘ngachning nozik shilliq pardasini har gal qayta-qayta kuydiradi hamda mikrojarohatlar yetkazadi;

  • Hujayralarning patologik o‘zgarishi: Doimiy termik kuyishlar natijasida to‘qima hujayralari muttasil qayta tiklanishga majbur bo‘ladi. Bu surunkali yallig‘lanish jarayoni vaqt o‘tishi bilan hujayra tuzilishining buzilishiga (mutatsiyaga) va yomon sifatli o‘simtalar paydo bo‘lishiga turtki beradi.

Qizilo‘ngach saratoni xavfini oshiruvchi 3 ta asosiy omil

Mutaxassislar saraton xavfini bir necha barobarga oshiruvchi uchta asosiy salbiy omilni ajratib ko‘rsatadi:

  1. Juda issiq ovqat va qaynoq ichimliklar: Harorati 65–70°C dan yuqori bo‘lgan ovqat, sho‘rva yoki choylarni sovutmasdan ichish;

  2. Tamaki mahsulotlarini chekish: Nikotin va tutun tarkibidagi kanserogen moddalar shikastlangan shilliq qavatga ikki karra tezroq so‘riladi;

  3. Spirtli ichimliklar iste’mol qilish: Alkogol shilliq qavatni kimyoviy jihatdan kuydirib, himoya qalqonini yo‘qotadi.

Shifokor xulosasi: Choyni qanday ichish lozim?

Salomatlikni asrash uchun sevimli choydan voz kechish talab etilmaydi, faqat oddiy madaniyatga amal qilish kifoya:

  • Biroz kutish kifoya: Damlangan choyni piyolaga quygan zahoti emas, kamida 3–5 daqiqa sovutib, harorati iliq (50–60°C atrofiga) tushgandan keyingina ichishni kundalik qoidaga aylantirish kerak;

  • Yaqinlarni ogohlantirish: Ayniqsa, qish va kuzning sovuq kunlarida qaynoq ichimliklar bilan «isinish»ga odatlangan keksalar va yaqinlarga bu ilmiy haqiqatni yetkazish muhimdir.

qizilo‘ngach saratonionkologiyasog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiMiyadagi “tuman”dan xalos bo‘ling: Ertalabki oddiy ichimlik aqliy faollikni juda oshiradiBugun 00:36Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiUyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiBugun 00:04Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlarAjinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar5 noyabr 16:55Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?Sog‘lom tana — yangi hashamat: Nega rivojlangan davlatlarda sog‘liq boylik belgisi sanaladi?5 noyabr 12:13Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi4 noyabr 18:09“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?4 noyabr 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?