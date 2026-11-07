Qirg‘izistonda dunyodagi eng uzun 732 metrlik shisha ko‘prik quriladi

·53·Dunyo
Qirg‘izistonda dunyodagi eng uzun 732 metrlik shisha ko‘prik quriladi

Qirg‘izistonda sayyohlarni hayratga solishi kutilayotgan yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Mamlakatdagi «Ala-Archa» milliy bog‘ida uzunligi 732 metr bo‘lgan osma shisha ko‘prik barpo etish rejalashtirilgan. Ushbu inshoot dunyodagi eng uzun shisha ko‘prik sifatida Ginness rekordlar kitobiga kiritilishi mumkin.

Milliy bog‘ ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, Qirg‘iziston Prezidenti Ish boshqarmasi tomonidan loyihaning dastlabki eskizlari taqdim etilgan. Shuningdek, qurilish ishlarini amalga oshirishga mas’ul Yevropa kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv o‘tkazilgan.

Rejaga muvofiq, qurilish ishlari joriy yil noyabr oyida boshlanadi. Loyihani to‘liq yakunlash va ko‘prikni sayyohlar uchun ochish 2027 yilning oxiriga mo‘ljallangan.

Yangi inshoot yirik sayyohlik majmuasining muhim qismiga aylanishi kutilmoqda. Ko‘prik yaqinida Tepshi platosidan Teke-Too tog‘i va mahalliy sharsharagacha olib boruvchi ekologik sayyohlik yo‘lagi ham tashkil etiladi.

Qayd etish joizki, «Ala-Archa» milliy bog‘ida sayyohlik infratuzilmasini rivojlantirish ishlari ham davom etmoqda. Bu yerda osma dor yo‘li ishga tushirilgan, dam olish maskanlari qurilgan. Shuningdek, besh yulduzli mehmonxona barpo etish ishlari yakunlanish arafasida.

Ma’lumot uchun, «Ala-Archa» davlat tabiat bog‘i Bishkek shahridan 30–40 kilometr janubda, Qirg‘iziston tizmasining shimoliy yonbag‘rida joylashgan. 1976 yilda tashkil etilgan mazkur maskan baland tog‘lari, betakror manzaralari va tabiiy go‘zalligi bilan sayyohlar hamda alpinistlarni o‘ziga jalb qilib keladi.

732 metrlik shisha ko‘prik qurib bitkazilsa, Qirg‘izistonning eng diqqatga sazovor turistik obyektlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Ala-ArchaQirg‘izistonshisha ko‘prikturizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar 1600 yillik Rim shishasining rang o‘zgartirish xususiyatini qayta yaratdiOlimlar 1600 yillik Rim shishasining rang o‘zgartirish xususiyatini qayta yaratdi26 oktabr 11:05Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)21 sentabr 10:47Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi27 sentabr 08:13Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59Kanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldiKanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldiBugun 00:15Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!Bugun 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi