Otabek Umarov Bobur Omonovga orzusidagi “Gelik”ni sovg‘a qilishga va’da berdi (video)

·7·Sport
Otabek Umarov Bobur Omonovga orzusidagi “Gelik”ni sovg‘a qilishga va’da berdi (video)

O‘zbekistonlik para sportchi Bobur Omonovning uzoq yillik orzusi amalga oshishi mumkin. Otabek Umarov sportchi bilan uchrashuvi chog‘ida unga orzu qilgan “Gelik” avtomobilini sovg‘a qilishga va’da berdi.

Ushbu uchrashuv aks etgan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi. Ma’lum bo‘lishicha, Bobur Omonov Mercedes-Benz G-Class rusumidagi avtomobilni anchadan buyon orzu qilgan.

Otabek Umarovning sportchiga bergan va’dasi internet foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Ko‘pchilik bu tashabbusni qo‘llab-quvvatlab, Bobur Omonovning orzusi tez orada ro‘yobga chiqishiga tilak bildirmoqda.

Hozircha avtomobilni topshirish sanasi haqida ma’lumot berilmagan. Shunday bo‘lsa-da, uchrashuv va undagi samimiy suhbat ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab ijobiy fikrlarni keltirib chiqardi.

Bobur OmonovOtabek UmarovParalimpiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)14 yoshda 2,18 metr bo‘y: Buxorolik o‘smir Otabek Umarovni hayratga soldi (video)3 noyabr 10:42Otabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildiOtabek Shukurov Yevropada: Serbiya klubi tarixidagi eng shov-shuvli transferni e’lon qildi30 sentabr 19:52«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi«Radnik» bosh murabbiyi Rendulich Otabek Shukurovning jamoadagi maxsus rolini ochiqladi8 oktabr 06:50Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)31 avgust 09:06Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)5 noyabr 00:15Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi (video)Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi (video)26 sentabr 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi