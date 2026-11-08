Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?

·5·Salomatlik
Buyrak va o‘t qopidagi toshlardan xalos bo‘lish siri: Nega sholg‘om iste’mol qilish kerak?

Xalq tabobatida qadimdan qadrlanib kelayotgan oddiygina sholg‘om aslida inson organizmi uchun bebaho shifobaxsh xususiyatlarga boy sabzavotlardan biridir.

Zamonaviy tibbiy tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, u o‘zining noyob kimyoviy tarkibi bilan ko‘plab surunkali xastaliklarning oldini olish va ichki a’zolarni tabiiy tozalashda tengsiz vosita hisoblanadi.

Sholg‘omning organizm uchun 4 ta eng muhim foydasi

Ushbu sabzavot tananing hayotiy muhim tizimlarini mustahkamlashda quyidagi afzalliklarga ega:

  • 1. Eng boy oltingugurt manbai: Sholg‘om boshqa barcha turdagi sabzavotlarga nisbatan tarkibida eng ko‘p miqdorda tabiiy oltingugurt saqlovchi noyob ne’matdir;

  • 2. Qonni chuqur tozalash xususiyati: Tarkibidagi faol oltingugurt birkmalari qon aylanish tizimidagi toksin va shlaklarni faol ravishda chiqarib, qon tomirlari tozaligini ta’minlaydi;

  • 3. Toshlarni tabiiy parchalash: Buyrak va o‘t qopida toshi bo‘lgan insonlar uchun sholg‘om juda foydali bo‘lib, qattiq tuzlar va mayda toshlarni tabiiy yo‘l bilan parchalash hamda eritish xususiyatiga ega;

  • 4. Immunitetni quvvatlash va ovqat hazm qilish: Tarkibidagi ozuqa tolalari va mikroelementlar ichak faoliyatini yaxshilab, mavsumiy shamollash paytida tananing qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini oshiradi.

Muhim ogohlantirish: Kimlarga ehtiyot bo‘lish tavsiya etiladi?

Sholg‘om kuchli shifobaxsh ta’sirga ega bo‘lgani bois, uni iste’mol qilishda ayrim cheklovlarga amal qilish zarur:

  • Qandli diabet xastaligi borlar: Sholg‘om tarkibida glyukorafanin moddasi mavjud bo‘lgani tufayli, qandli diabet (sahr) tashxisi qo‘yilgan insonlarga uni kundalik ratsionga me’yoridan ortiq kiritmaslik va ehtiyotkorlik bilan iste’mol qilish tavsiya etiladi.

Shu sababli buyrak yoki o‘t pufagida muammosi bor insonlar uchun sholg‘omni ovqatlarga qo‘shib yoki qaynatib yeyish tabiiy davo manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Sholg‘omXalq tabobatiSog‘lom ovqatlanishShifobaxsh sabzavotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Buyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulotBuyrakda tosh paydo bo‘lishini kuchaytiruvchi beshta xavfli mahsulot27 iyul 14:54Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57Bryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulotBryus Lining cheksiz kuch-quvvati siri: U har kuni iste’mol qilgan mo‘jizaviy mahsulotBugun 00:09Qaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiQaynoq choyning yashirin xavfi: Onkolog qizilo‘ngach saratoni bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun 00:04Uyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiUyqusizlikdan xalos bo‘lish: Tez va tiniqib uxlashning hayratlanarli usuli topildiBugun 00:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?