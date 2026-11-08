O‘zbekistonda yana 6 kilogrammli chaqaloq tug‘ildimi? (video)

·51·Jamiyat
O‘zbekistonda yana 6 kilogrammli chaqaloq tug‘ildimi? (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistondagi tug‘ruqxonalardan birida vazni 6 kilogramm bo‘lgan chaqaloq dunyoga kelgani haqida xabar tarqaldi. Holat aks etgan videoda shifokor chaqaloqni ko‘tarib ko‘rsatadi. Uning vazni odatdagidan ancha katta bo‘lgani sababli yangi tug‘ilgan chaqaloqlar uchun mo‘ljallangan kiyimlar kichiklik qilgan.

Videoda shifokor chaqaloqning onasi unga akasining kiyimlarini olib kelganini aytadi.

«Mana shu bolajonimizning oyisi bolasiga akasining kiyimchasini olib kelgan. Kattaligini bilganda endi. Biz bunga shapka topolmadik, o‘zimiz yasab qo‘ydik», — deydi kulib.

Mazkur video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida qiziqish uyg‘otdi.

O‘zbekistontug‘ruqxonachaqaloq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiSamarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayapti9 sentabr 16:46Navoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qizNavoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qiz26 sentabr 14:48Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldi25 avgust 13:17Shavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldiShavkat Rahmonov va Xamzat Chimayev o‘rtasidagi janjal sababi oshkor bo‘ldi8 sentabr 23:49Qashqadaryoda 3 oylik chaqaloq shifoxonada vafot etdi: holat yuzasidan tekshiruv boshlandiQashqadaryoda 3 oylik chaqaloq shifoxonada vafot etdi: holat yuzasidan tekshiruv boshlandiBugun 09:21Andijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldi6 iyul 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi