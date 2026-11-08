Diyorbek Otajonovning Saudiyadagi nokautli zarbasi dunyoni larzaga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ar-Riyodda o‘tgan Power Slap 26 turnirida o‘zbekistonlik Diyorbek Otajonov amerikalik Kealii Kanekoani birinchi raunddayoq nokautga uchratdi.
- Jang davomida dastlab nokdaun holatiga tushgan Otajonov, keyinchalik raqibiga kuchli tarsaki berib, g‘alabani o‘z foydasiga hal qildi.
- Yarim og‘ir vazn toifasida 7-o‘rinda turgan hamyurtimiz ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng chempionlik kamari uchun kurashish imkoniyatini qo‘lga kiritdi.
Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida tashkil etilgan Power Slap 26 turnirida o‘zbekistonlik sportchi ishtirokida haqiqiy dramatik va shov-shuvli jang qayd etildi.
Yarim og‘ir vazn toifasida oktagonga chiqqan o‘zbek polvoni Diyorbek Otajonov amerikalik kuchli raqibi Kealii Kanekoaga qarshi bahs olib borib, tomoshabinlarni hayratda qoldirgan irodali nokaut evaziga g‘alaba qozondi.
Nokdaundan nokaut sari: 1-raunddagi shiddatli qarama-qarshilik
Jang qoidasiga ko‘ra, dastlabki zarbani berish imkoniyati AQSH vakiliga nasib etdi va voqealar kutilmagan tarzda rivojlandi:
Birinchi zarba va nokdaun: Kealii Kanekoaning bergan kuchli zarbasidan so‘ng Diyorbek Otajonov muvozanatni yo‘qotib, dastlab nokdaun holatiga tushdi;
Temir iroda: Og‘ir zarbani qabul qilib olgan o‘zbekistonlik polvon qisqa soniyalar ichida o‘zini to‘liq qo‘lga oldi, hakamlar tekshiruvidan muvaffaqiyatli o‘tib, bellashuvni davom ettirishga tayyorligini ko‘rsatdi;
Birgina halokatli tarsaki: Navbat hamyurtimizga kelganida, Otajonov barcha kuchini jamlab, raqibning yuz qismiga aniq va dahshatli tarsaki tushirdi. Amerikalik sportchi ushbu kuchli zarbaga dosh berolmay, shu onning o‘zidayoq chuqur nokautga uchradi va jang birinchi raunddayoq yakunlandi.
Diviziondagi vaziyat va chempionlik kamari sari yo‘l
Ushbu g‘alaba hamyurtimizning dunyo reytingidagi mavqeini yanada yuqoriga ko‘taradi:
Reytingdagi o‘rin: Mazkur muhim jangga qadar Diyorbek Otajonov Power Slap ligasining yarim og‘ir vazn toifasi reytingida 7-o‘rinni egallab kelayotgan edi (uning raqibi Kanekoa esa top-10 talikdan joy olmagan);
Keyingi maqsad — kamar: Ushbu shiddatli nokaut o‘zbek polvonini chempionlik bahsiga bir qadam yaqinlashtirdi. Ayni paytda mazkur vazn toifasida Power Slap chempionlik kamari amerikalik mashhur sportchi Ron Bataga tegishli bo‘lib, Otajonovning navbatdagi nishoni aynan ushbu kamar bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…