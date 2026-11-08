Diyorbek Otajonovning Saudiyadagi nokautli zarbasi dunyoni larzaga soldi (video)

·129·Sport
Diyorbek Otajonovning Saudiyadagi nokautli zarbasi dunyoni larzaga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ar-Riyodda o‘tgan Power Slap 26 turnirida o‘zbekistonlik Diyorbek Otajonov amerikalik Kealii Kanekoani birinchi raunddayoq nokautga uchratdi.
  • Jang davomida dastlab nokdaun holatiga tushgan Otajonov, keyinchalik raqibiga kuchli tarsaki berib, g‘alabani o‘z foydasiga hal qildi.
  • Yarim og‘ir vazn toifasida 7-o‘rinda turgan hamyurtimiz ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng chempionlik kamari uchun kurashish imkoniyatini qo‘lga kiritdi.

Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida tashkil etilgan Power Slap 26 turnirida o‘zbekistonlik sportchi ishtirokida haqiqiy dramatik va shov-shuvli jang qayd etildi.

Yarim og‘ir vazn toifasida oktagonga chiqqan o‘zbek polvoni Diyorbek Otajonov amerikalik kuchli raqibi Kealii Kanekoaga qarshi bahs olib borib, tomoshabinlarni hayratda qoldirgan irodali nokaut evaziga g‘alaba qozondi.

Nokdaundan nokaut sari: 1-raunddagi shiddatli qarama-qarshilik

Jang qoidasiga ko‘ra, dastlabki zarbani berish imkoniyati AQSH vakiliga nasib etdi va voqealar kutilmagan tarzda rivojlandi:

  • Birinchi zarba va nokdaun: Kealii Kanekoaning bergan kuchli zarbasidan so‘ng Diyorbek Otajonov muvozanatni yo‘qotib, dastlab nokdaun holatiga tushdi;

  • Temir iroda: Og‘ir zarbani qabul qilib olgan o‘zbekistonlik polvon qisqa soniyalar ichida o‘zini to‘liq qo‘lga oldi, hakamlar tekshiruvidan muvaffaqiyatli o‘tib, bellashuvni davom ettirishga tayyorligini ko‘rsatdi;

  • Birgina halokatli tarsaki: Navbat hamyurtimizga kelganida, Otajonov barcha kuchini jamlab, raqibning yuz qismiga aniq va dahshatli tarsaki tushirdi. Amerikalik sportchi ushbu kuchli zarbaga dosh berolmay, shu onning o‘zidayoq chuqur nokautga uchradi va jang birinchi raunddayoq yakunlandi.

Diviziondagi vaziyat va chempionlik kamari sari yo‘l

Ushbu g‘alaba hamyurtimizning dunyo reytingidagi mavqeini yanada yuqoriga ko‘taradi:

  • Reytingdagi o‘rin: Mazkur muhim jangga qadar Diyorbek Otajonov Power Slap ligasining yarim og‘ir vazn toifasi reytingida 7-o‘rinni egallab kelayotgan edi (uning raqibi Kanekoa esa top-10 talikdan joy olmagan);

  • Keyingi maqsad — kamar: Ushbu shiddatli nokaut o‘zbek polvonini chempionlik bahsiga bir qadam yaqinlashtirdi. Ayni paytda mazkur vazn toifasida Power Slap chempionlik kamari amerikalik mashhur sportchi Ron Bataga tegishli bo‘lib, Otajonovning navbatdagi nishoni aynan ushbu kamar bo‘lishi kutilmoqda.

Diyorbek OtajonovPower SlapKealii KanekoaAr-Riyod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi15 sentabr 06:31Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdi5 sentabr 21:34O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo chempionatini 11 medal bilan yakunladiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo chempionatini 11 medal bilan yakunladi24 may 19:32Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!Samarqandda drama: «Dinamo» va «Xorazm» jangovar durang qayd etdi!14 avgust 23:57Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi28 iyul 22:19Kolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiyaKolumbiya va Portugaliya o‘yinidan jonli matnli translyatsiya28 iyun 05:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi