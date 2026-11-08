Matyoqub Matchanov Turkiyada «Eng yaxshi erkak roli» mukofotini oldi

·44·Madaniyat
Matyoqub Matchanov Turkiyada «Eng yaxshi erkak roli» mukofotini oldi

Istanbul shahrida bo‘lib o‘tayotgan VI «Qo‘rqut Ota» Turk dunyosi kinofestivalida O‘zbekiston xalq artisti Matyoqub Matchanov «Eng yaxshi erkak roli» nominatsiyasi g‘olibi deb topildi. Aktyor ushbu e’tirofga rejissyor Sarvar Karimov suratga olgan «Farz» filmidagi ijrosi uchun sazovor bo‘ldi.

Mazkur mukofot Matyoqub Matchanovning ko‘p yillik ijodiy faoliyati va aktyorlik mahoratiga berilgan munosib baho bo‘lish bilan birga, o‘zbek kino san’atining xalqaro maydondagi yutuqlaridan biri sifatida ham ahamiyatlidir.

Matyoqub Matchanovni ushbu muvaffaqiyat bilan samimiy muborakbod etamiz! Unga kelgusidagi ijodiy faoliyatida yangi zafarlar va unutilmas rollar tilaymiz.

Yashil harbiy forma kiygan, mo‘ylovli o‘rta yoshli erkak portreti.

Ma’lumot uchun, Matyoqub Matchonov 1956 yil, 26 noyabrda Toshkentda tavallud topgan. U maktabni tugatib aktyor bo‘lish orzusida Toshkent teatr va rassomchilik oliygohiga kirgan. Ilk bor 1980 yilda suratga olingan „Dahoning yoshligi“ filmida suratga tushgan. O‘qishni tugatib faoliyatini 1985 yilda „Yosh Gvardiya“ nomidagi teatrida boshlagan. Aktyor sifatida „Bozor ko‘rmagan yigit“ filmida rolidan keyin u komik aktyor sifatida muxlislarning e’tiborini qozongan.

Matyoqub MatchanovQo‘rqut Ota kinofestivaliFarz filmiSarvar Karimov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Matyoqub Matchonov va Ra’no Yarasheva – O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti unvoniga sazovor bo‘ldiMatyoqub Matchonov va Ra’no Yarasheva – O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti unvoniga sazovor bo‘ldi29 may 14:00Matyoqub Matchonov va Ra’no Yarasheva “O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti” faxriy unvoni bilan taqdirlandiMatyoqub Matchonov va Ra’no Yarasheva “O‘zbekiston Respublikasi xalq artisti” faxriy unvoni bilan taqdirlandi29 may 19:24Matyoqub Matchonov o‘limi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi (video)Matyoqub Matchonov o‘limi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi (video)6 avgust 16:04Bir guruh sanʼatkorlar mukofotlandiBir guruh sanʼatkorlar mukofotlandi29 may 22:39«Mehmonjonlardan aylanay» seriali yulduzlari 18 yildan so‘ng qanday ko‘rinishda? (foto, video)«Mehmonjonlardan aylanay» seriali yulduzlari 18 yildan so‘ng qanday ko‘rinishda? (foto, video)Bugun 09:09Ruxsora Otajonova rostdan ham Jahongir Otajonovning qizimi? (video)Ruxsora Otajonova rostdan ham Jahongir Otajonovning qizimi? (video)Bugun 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi