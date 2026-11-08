Mareska shogirdlari qoqilgan bahsda Husanovning harakatlari qanday bo‘ldi? (video)

·3·Sport
Mareska shogirdlari qoqilgan bahsda Husanovning harakatlari qanday bo‘ldi? (video)

Angliya Premer-ligasi doirasida safarda «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» muxlislari va ekspertlarning keskin tanqidiga uchramoqda.

Birinchi bo‘limdagi himoyadagi qo‘pol xatolar tufayli Enso Mareska tanaffusdayoq tarkibda keskin o‘zgarishlar qilishga majbur bo‘ldi. Natijada o‘yinni o‘ng qanot himoyasida boshlagan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ikkinchi bo‘limni o‘zi uchun odatiy bo‘lgan markaziy himoyada o‘tkazdi.

«Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yoritib boruvchi nufuzli cityxtra.co.uk nashri ekspertlari uchrashuv ishtirokchilarining harakatlarini tahlil qilib, yakuniy baholarni e’lon qildi.

Husanovning harakatlari va himoyadagi muammolar: 5,5 ball

O‘zbekistonlik yosh himoyachining ikki xil taym o‘tkazgani ekspertlar e’tiboridan chetda qolmadi:

  • Qanotdagi qiyinchilik (1-bo‘lim): Husanovga raqib futbolchilarining yuqori tezligiga, ayniqsa, qanotda harakat qilgan Morgan Gibbs-Uaytning jismoniy bosimiga ko‘nikish biroz qiyin kechdi. Bu esa mezbonlar tomonidan bir nechta xavfli vaziyatlar yaratilishiga yo‘l ochdi;

  • Markazdagi ishonchlilik (2-bo‘lim): Tanaffusda murabbiy Gexi va Gvardiolni almashtirgach, Husanov markaziy himoyaga o‘tdi va ikkinchi bo‘limda ancha barqaror, ishonchli va sovuqqon o‘yin ko‘rsatdi. Ekspertlar uning harakatlarini 5,5 ball bilan baholadi.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasiNottinghem Forest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?Husanovning yangi pozitsiyasi: Ekspertlar “Manchester Siti” yulduzlarini qanday baholadi?Bugun 07:38APLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildiAPLda shov-shuv: “Manchester Siti” safarda mag‘lub bo‘ldi, Husanov 90 daqiqa harakat qildiBugun 00:45“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!“Manchester Siti”ning 10-turdagi asosiy tarkibi e’lon qilindi — Husanov startda!Kecha 22:03Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdi (video)1 noyabr 18:06Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)31 oktabr 23:00“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi31 oktabr 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi