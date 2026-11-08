Mareska shogirdlari qoqilgan bahsda Husanovning harakatlari qanday bo‘ldi? (video)
Angliya Premer-ligasi doirasida safarda «Nottinghem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» muxlislari va ekspertlarning keskin tanqidiga uchramoqda.
Birinchi bo‘limdagi himoyadagi qo‘pol xatolar tufayli Enso Mareska tanaffusdayoq tarkibda keskin o‘zgarishlar qilishga majbur bo‘ldi. Natijada o‘yinni o‘ng qanot himoyasida boshlagan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ikkinchi bo‘limni o‘zi uchun odatiy bo‘lgan markaziy himoyada o‘tkazdi.
«Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yoritib boruvchi nufuzli cityxtra.co.uk nashri ekspertlari uchrashuv ishtirokchilarining harakatlarini tahlil qilib, yakuniy baholarni e’lon qildi.
Husanovning harakatlari va himoyadagi muammolar: 5,5 ball
O‘zbekistonlik yosh himoyachining ikki xil taym o‘tkazgani ekspertlar e’tiboridan chetda qolmadi:
Qanotdagi qiyinchilik (1-bo‘lim): Husanovga raqib futbolchilarining yuqori tezligiga, ayniqsa, qanotda harakat qilgan Morgan Gibbs-Uaytning jismoniy bosimiga ko‘nikish biroz qiyin kechdi. Bu esa mezbonlar tomonidan bir nechta xavfli vaziyatlar yaratilishiga yo‘l ochdi;
Markazdagi ishonchlilik (2-bo‘lim): Tanaffusda murabbiy Gexi va Gvardiolni almashtirgach, Husanov markaziy himoyaga o‘tdi va ikkinchi bo‘limda ancha barqaror, ishonchli va sovuqqon o‘yin ko‘rsatdi. Ekspertlar uning harakatlarini 5,5 ball bilan baholadi.
Izohlar 0
…