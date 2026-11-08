Ruxsora Otajonova rostdan ham Jahongir Otajonovning qizimi? (video)

·129·Madaniyat
Ruxsora Otajonova rostdan ham Jahongir Otajonovning qizimi? (video)

Xonanda Ruxsora Otajonova «Bo‘lovradi» loyihasida mehmon bo‘lib, suhbat davomida kutilmagan bayonot berdi. Jurnalistlar uning familiyasi Otajonova ekaniga qiziqib, «Otajonovlar sulolasiga kim bo‘lasiz?» deya savol berishdi.

San’atkor esa bu savolga: «Endi to‘g‘risini aytay, Jahongir Otajonovning qiziman», deya javob qaytardi.

Suhbat davomida unga yana bir qiziq savol berildi. Jurnalistlar O‘zbekistondagi mashhur san’atkorlardan biri unga «pul tikaman» deganida rad javobini bergani haqida so‘rashdi. Xonanda esa bu san’atkor Ozodbek Nazarbekov ekanini aytdi.

Ruxsora Otajonovaning ushbu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar uning Jahongir Otajonovning qizi ekaniga shubha bildirgan bo‘lsa, boshqalar bu gaplar hazil bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Yana bir guruh izohlarda xonandaning ovozini maqtab, ijrosiga ijobiy baho bergan.

Ruxsora OtajonovaJahongir OtajonovOzodbek NazarbekovBo‘lovradi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganJahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelgan7 iyul 16:28Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!2 iyul 17:03Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)30 iyul 16:05Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)29 iyul 17:58Jahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiJahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi12 iyun 17:17Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)3 iyul 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi