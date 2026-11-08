Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?

·59·Dunyo
Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi mamlakat raketa arsenali uchish masofasiga qo‘yilgan 2000 kilometrlik ixtiyoriy cheklovni bekor qilganini e’lon qildi.
  • Oliy rahnamo Mojtaba Xomanaiyning topshirig‘iga ko‘ra qabul qilingan ushbu qaror Isroil va AQSHning so‘nggi hujumlaridan keyin xavfsizlik strategiyasining qayta ko‘rib chiqilishi bilan izohlanmoqda.

Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) mamlakat raketa arsenali bo‘yicha ko‘p yillardan beri amal qilib kelgan eng muhim cheklov to‘liq bekor qilinganini e’lon qildi.

KSIR rasmiy vakili, brigada generali Husayn Mohebiy «ISNA» axborot agentligiga bergan intervyusida Tehron o‘z raketalarining uchish masofasiga qo‘yilgan ixtiyoriy chegirmalarni butunlay olib tashlaganini hamda yaqin kelajakda ushbu yangi strategik qudrat amalda namoyish etilishini ma’lum qildi.

Generalning ta’kidlashicha, noan’anaviy (asimmetrik) urush sharoitida Eron raqib kutmagan eng zaif nuqtalarga qaqshatqich zarbalar berish salohiyatiga ega.

Nima uchun 2000 km lik cheklov saqlanib kelingan edi?

Bungacha bo‘lgan davrda rasmiy Tehron o‘z raketalarining maksimal uchish masofasini ongli ravishda cheklab kelayotgan edi:

  • Ixtiyoriy chegara: Eron o‘z harbiy doktrinasida ballistik raketalar masofasini ixtiyoriy tarzda 2000 kilometr bilan cheklab kelgan;

  • Mintaqaviy diplomatiya: Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi avvalroq tushuntirganidek, bu cheklov faqat mintaqaviy tahdidlarni jilovlash hamda Tehronning olis davlatlar uchun global xavf tug‘dirmasligini isbotlash maqsadida tutib turilgan edi;

  • Doktrinaning o‘zgarishi: Ammo Isroil va AQSH tomonidan amalga oshirilgan so‘nggi yirik havo hujumlaridan so‘ng, mamlakat rahbariyati o‘z xavfsizlik strategiyasini tubdan qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘ldi.

Oliy rahnamoning ko‘rsatmasi va Yevropaga ochiq ogohlantirish

Cheklovning bekor qilinishi bevosita davlatning eng yuqori rahbariyati tomonidan qabul qilingan:

  • Mojtaba Xomanaiyning buyrug‘i: Qaror Eron oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiyning to‘g‘ridan to‘g‘ri topshirig‘i bilan qabul qilindi. U mudofaa tuzilmalariga tashqi tahdidlarga hech qanday geografik chegaralarsiz, tezkor va keskin javob qaytarishni buyurgan;

  • Parlamentdan tahdid: Eron parlamenti deputati Manuchehr Mottaki ochiq bayonot berib, agar tajovuz davom etsa, Yevropa hududida joylashgan AQSH harbiy bazalari Eron raketalarining nishoniga aylanishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Rossiya bilan S-400 «Triumf» bo‘yicha yopiq muzokaralar

Harbiy doktrinaning kuchaytirilishi fonida Tehron o‘z havo hujumidan mudofaa tizimini ham eng zamonaviy darajaga olib chiqmoqchi:

  • Favqulodda xarid: Eron tomoni Rossiya Federatsiyasi bilan eng ilg‘or zenit-raketa majmuasi hisoblangan S-400 «Triumf» tizimlarini shoshilinch sotib olish bo‘yicha yopiq muzokaralarni boshlagan;

  • Havo chegaralarini yopish: Mazkur qurollar yetkazib berilsa, mintaqadagi havo kuchlari nisbati yanada keskin o‘zgarishi va Eron osmoni raqib aviatsiyasi uchun deyarli o‘tib bo‘lmas hududga aylanishi kutilmoqda.

EronKSIRS-400ballistik raketalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron nega Rossiyaga maxfiy xat yo‘lladi? AQSHning Eronga qarshi yangi rejasi oshkor qilindiEron nega Rossiyaga maxfiy xat yo‘lladi? AQSHning Eronga qarshi yangi rejasi oshkor qilindiKecha 13:57Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16Rossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildiRossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildi5 avgust 08:44Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...20 avgust 22:56Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi6 sentabr 10:01«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi1 avgust 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi