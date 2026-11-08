Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi mamlakat raketa arsenali uchish masofasiga qo‘yilgan 2000 kilometrlik ixtiyoriy cheklovni bekor qilganini e’lon qildi.
- Oliy rahnamo Mojtaba Xomanaiyning topshirig‘iga ko‘ra qabul qilingan ushbu qaror Isroil va AQSHning so‘nggi hujumlaridan keyin xavfsizlik strategiyasining qayta ko‘rib chiqilishi bilan izohlanmoqda.
Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) mamlakat raketa arsenali bo‘yicha ko‘p yillardan beri amal qilib kelgan eng muhim cheklov to‘liq bekor qilinganini e’lon qildi.
KSIR rasmiy vakili, brigada generali Husayn Mohebiy «ISNA» axborot agentligiga bergan intervyusida Tehron o‘z raketalarining uchish masofasiga qo‘yilgan ixtiyoriy chegirmalarni butunlay olib tashlaganini hamda yaqin kelajakda ushbu yangi strategik qudrat amalda namoyish etilishini ma’lum qildi.
Generalning ta’kidlashicha, noan’anaviy (asimmetrik) urush sharoitida Eron raqib kutmagan eng zaif nuqtalarga qaqshatqich zarbalar berish salohiyatiga ega.
Nima uchun 2000 km lik cheklov saqlanib kelingan edi?
Bungacha bo‘lgan davrda rasmiy Tehron o‘z raketalarining maksimal uchish masofasini ongli ravishda cheklab kelayotgan edi:
Ixtiyoriy chegara: Eron o‘z harbiy doktrinasida ballistik raketalar masofasini ixtiyoriy tarzda 2000 kilometr bilan cheklab kelgan;
Mintaqaviy diplomatiya: Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi avvalroq tushuntirganidek, bu cheklov faqat mintaqaviy tahdidlarni jilovlash hamda Tehronning olis davlatlar uchun global xavf tug‘dirmasligini isbotlash maqsadida tutib turilgan edi;
Doktrinaning o‘zgarishi: Ammo Isroil va AQSH tomonidan amalga oshirilgan so‘nggi yirik havo hujumlaridan so‘ng, mamlakat rahbariyati o‘z xavfsizlik strategiyasini tubdan qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘ldi.
Oliy rahnamoning ko‘rsatmasi va Yevropaga ochiq ogohlantirish
Cheklovning bekor qilinishi bevosita davlatning eng yuqori rahbariyati tomonidan qabul qilingan:
Mojtaba Xomanaiyning buyrug‘i: Qaror Eron oliy rahnamosi Mojtaba Xomanaiyning to‘g‘ridan to‘g‘ri topshirig‘i bilan qabul qilindi. U mudofaa tuzilmalariga tashqi tahdidlarga hech qanday geografik chegaralarsiz, tezkor va keskin javob qaytarishni buyurgan;
Parlamentdan tahdid: Eron parlamenti deputati Manuchehr Mottaki ochiq bayonot berib, agar tajovuz davom etsa, Yevropa hududida joylashgan AQSH harbiy bazalari Eron raketalarining nishoniga aylanishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Rossiya bilan S-400 «Triumf» bo‘yicha yopiq muzokaralar
Harbiy doktrinaning kuchaytirilishi fonida Tehron o‘z havo hujumidan mudofaa tizimini ham eng zamonaviy darajaga olib chiqmoqchi:
Favqulodda xarid: Eron tomoni Rossiya Federatsiyasi bilan eng ilg‘or zenit-raketa majmuasi hisoblangan S-400 «Triumf» tizimlarini shoshilinch sotib olish bo‘yicha yopiq muzokaralarni boshlagan;
Havo chegaralarini yopish: Mazkur qurollar yetkazib berilsa, mintaqadagi havo kuchlari nisbati yanada keskin o‘zgarishi va Eron osmoni raqib aviatsiyasi uchun deyarli o‘tib bo‘lmas hududga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…