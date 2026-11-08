Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?

·0·Dunyo
Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?

AQSHning yarim asrlik tanaffusdan so‘ng insonni Oy yuzasiga qaytarishga qaratilgan mashhur «Artemida» (Artemis) dasturi yana bir jiddiy muammoga duch keldi.

«The Washington Post» nashrining xabar berishicha, yangi avlod fazoviy liboslarini ishlab chiqish topshirilgan «Axiom Space» kompaniyasi belgilangan muddatgacha skafandrlarni tayyorlashga ulgurmaslik xavfi ostida qolmoqda. Bu esa 2028 yilga mo‘ljallangan tarixiy parvozning yana ortga surilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Nima uchun skafandrlar tayyor emas? NASA funksiyalarni qisqartirmoqda

1972 yildan beri inson qadami yetmagan Oy sathiga tushish uchun yaratilayotgan liboslar atrofidagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda:

  • Inspektorlar ogohlantirishi: Joriy yilning aprel oyidayoq NASA bosh inspektori boshqarmasi rasmiy hisobot e’lon qilib, skafandrlar ishlab chiqarilishi rejadan sezilarli darajada ortda qolayotganini ta’kidlagan edi;

  • Vaqtdan yutqizish xavfi va soddalashtirish: Muddatlarni boy bermaslik maqsadida NASA rahbariyati skafandrning bir qator murakkab innovatsion funksiyalarini olib tashlash va loyihani imkon qadar soddalashtirishga qaror qildi;

  • «Apollon» davriga qaytish: Ekspertlarning xulosasiga ko‘ra, ixchamlashtirilgan ushbu yangi liboslar zamonaviy ilg‘or texnologiyalar o‘rniga 1960–1970-yillardagi afsonaviy «Apollo» missiyasi astronavtlari foydalangan klassik ekipirovkani eslatib qo‘yadi.

Poygadagi raqib: Xitoy XXI asrda birinchi bo‘ladimi?

Ushbu kechikish nafaqat ilmiy, balki ulkan geosiyosiy ahamiyatga ega:

  • Pekinning peshqadamligi: Agar AQSH skafandrlar tufayli 2028 yilgi rejani kechiktiradigan bo‘lsa, Oy dasturini shiddat bilan rivojlantirayotgan Xitoy XXI asrda o‘z fazogirlarini Oy yuzasiga muvaffaqiyatli qo‘ndirgan jahondagi birinchi davlatga aylanishi mumkin.

Moda giganti va Trampning o‘g‘li: «Axiom Space» ortida kimlar bor?

Skafandrlarni yaratish jarayoni bir qator taniqli nomlar va brendlar ishtiroki bilan ham jamoatchilik e’tiborida:

  • «Prada» brendi ko‘magi: Yangi avlod skafandrlarining dizayni va materiallari ustida «Axiom Space» mashhur Italiya moda uyi «Prada» bilan hamkorlikda ish olib bormoqda;

  • Siyosiy investorlar: Loyiha investorlari qatorida «1789 Capital» investitsiya firmasi ham bo‘lib, uning asosiy hamkorlaridan biri sifatida AQSH prezidentining o‘g‘li — Donald Tramp-kichik qayd etilgan.

ArtemidaAxiom SpaceNASAOy dasturi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda3 sentabr 20:57NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldi29 avgust 10:25AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqda15 avgust 09:51NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdi28 iyul 19:58Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqat8 iyul 20:18Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?Eron raketalar bo‘yicha cheklovni bekor qildi: Yevropa va AQSH bazalari nishonga olinadimi?Bugun 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi