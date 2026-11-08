Trampning o‘g‘li aralashgan: Nega amerikalik astronavtlar Oyga uchishga libossiz qolmoqda?
AQSHning yarim asrlik tanaffusdan so‘ng insonni Oy yuzasiga qaytarishga qaratilgan mashhur «Artemida» (Artemis) dasturi yana bir jiddiy muammoga duch keldi.
«The Washington Post» nashrining xabar berishicha, yangi avlod fazoviy liboslarini ishlab chiqish topshirilgan «Axiom Space» kompaniyasi belgilangan muddatgacha skafandrlarni tayyorlashga ulgurmaslik xavfi ostida qolmoqda. Bu esa 2028 yilga mo‘ljallangan tarixiy parvozning yana ortga surilishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Nima uchun skafandrlar tayyor emas? NASA funksiyalarni qisqartirmoqda
1972 yildan beri inson qadami yetmagan Oy sathiga tushish uchun yaratilayotgan liboslar atrofidagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda:
Inspektorlar ogohlantirishi: Joriy yilning aprel oyidayoq NASA bosh inspektori boshqarmasi rasmiy hisobot e’lon qilib, skafandrlar ishlab chiqarilishi rejadan sezilarli darajada ortda qolayotganini ta’kidlagan edi;
Vaqtdan yutqizish xavfi va soddalashtirish: Muddatlarni boy bermaslik maqsadida NASA rahbariyati skafandrning bir qator murakkab innovatsion funksiyalarini olib tashlash va loyihani imkon qadar soddalashtirishga qaror qildi;
«Apollon» davriga qaytish: Ekspertlarning xulosasiga ko‘ra, ixchamlashtirilgan ushbu yangi liboslar zamonaviy ilg‘or texnologiyalar o‘rniga 1960–1970-yillardagi afsonaviy «Apollo» missiyasi astronavtlari foydalangan klassik ekipirovkani eslatib qo‘yadi.
Poygadagi raqib: Xitoy XXI asrda birinchi bo‘ladimi?
Ushbu kechikish nafaqat ilmiy, balki ulkan geosiyosiy ahamiyatga ega:
Pekinning peshqadamligi: Agar AQSH skafandrlar tufayli 2028 yilgi rejani kechiktiradigan bo‘lsa, Oy dasturini shiddat bilan rivojlantirayotgan Xitoy XXI asrda o‘z fazogirlarini Oy yuzasiga muvaffaqiyatli qo‘ndirgan jahondagi birinchi davlatga aylanishi mumkin.
Moda giganti va Trampning o‘g‘li: «Axiom Space» ortida kimlar bor?
Skafandrlarni yaratish jarayoni bir qator taniqli nomlar va brendlar ishtiroki bilan ham jamoatchilik e’tiborida:
«Prada» brendi ko‘magi: Yangi avlod skafandrlarining dizayni va materiallari ustida «Axiom Space» mashhur Italiya moda uyi «Prada» bilan hamkorlikda ish olib bormoqda;
Siyosiy investorlar: Loyiha investorlari qatorida «1789 Capital» investitsiya firmasi ham bo‘lib, uning asosiy hamkorlaridan biri sifatida AQSH prezidentining o‘g‘li — Donald Tramp-kichik qayd etilgan.
Izohlar 0
…