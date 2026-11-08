Trampdan shov-shuvli taklif: Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibligi taklif qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp UFC rahbari Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallashni taklif qildi.
- Biroq Dana Uayt UFC'dagi faoliyati va siyosiy ambitsiyalari yo‘qligi sababli ushbu taklifni rasman rad etdi.
- Tramp o‘z do‘stini qat’iyatli inson sifatida ta’riflab, hatto Habib Nurmagomedov va Islom Maxachev kabi sportchilarni ham yordamchi sifatida jalb qilishni tavsiya qilgan edi.
AQSH siyosiy sahnasida va jahon sport olamida kutilmagan shov-shuvli voqea yuz berdi. AQSH prezidenti Donald Tramp o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida UFC prezidenti Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallashni taklif qildi.
Ammo nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalari, jumladan CNN xabariga ko‘ra, promoushen rahbari ushbu yuqori siyosiy lavozimni qabul qilishdan rasman bosh tortgan.
Trampning g‘ayrioddiy bayonoti va Habib hamda Islomga ishora
Oq uy rahbari o‘zining yaqin do‘sti hisoblangan Dana Uaytni mamlakat matbuot xizmati tepasida ko‘rishni jiddiy istaganini bildirgan:
«Haqiqiy jangchi»: Tramp Uaytni «ajoyib jangchi va tashkilotchi» deya ta’riflab, OAV bilan munosabatlarda aynan shunday qat’iyatli inson kerakligini ta’kidlagan;
UFC yulduzlarini jalb qilish hazili: AQSH prezidenti hatto Uaytga o‘zi bilan birga sobiq va amaldagi UFC chempionlari Habib Nurmagomedov hamda Islom Maxachev kabi yulduzlarni Oq uyga «yordamchi» sifatida taklif qilishni tavsiya etgan;
25 yillik do‘stlik: Tramp va Dana Uayt 25 yildan ortiq vaqtdan beri qalin do‘stona aloqalarga ega bo‘lib, davlat rahbarining sport yulduzlarini hukumat tarkibiga chaqirishi birinchi bor kuzatilayotgani yo‘q.
Dana Uaytning munosabati va rad etish sababi
Taklif paydo bo‘lgan zahoti tarmoqlarda katta rezonans kuzatildi:
«Yangi bob sari» surati: Uayt avvaliga ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga Oq uy minbari ortida turgani aks etgan hazilomuz fotoni joylab, «Yangi bob sari» deb izoh qoldirdi;
Siyosiy ambitsiyalar yo‘qligi: Biroq tez orada promouterlik faoliyati uning uchun birinchi o‘rinda ekani oydinlashdi. Uayt UFC'dagi rejalari va bandligi sababli, qolaversa, siyosiy lavozimda ishlash niyati yo‘qligi tufayli taklifga rad javobini bergan.
Lavozim nega bo‘shab qolgan edi?
Oq uy matbuot xizmati rahbarligidagi o‘zgarishlar kutilmaganda yuzaga kelgan bo‘shliq bilan bog‘liq:
Oq uyning avvalgi matbuot kotibi Keti Zaxariya o‘z vazifasiga kirishganidan atigi 5 kun o‘tib, to‘satdan iste’foga chiqqan va shundan so‘ng ushbu mas’uliyatli lavozim egasiz qolgan edi.
Izohlar 0
…