Trampdan shov-shuvli taklif: Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibligi taklif qilindi

·69·Dunyo
Trampdan shov-shuvli taklif: Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibligi taklif qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp UFC rahbari Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallashni taklif qildi.
  • Biroq Dana Uayt UFC'dagi faoliyati va siyosiy ambitsiyalari yo‘qligi sababli ushbu taklifni rasman rad etdi.
  • Tramp o‘z do‘stini qat’iyatli inson sifatida ta’riflab, hatto Habib Nurmagomedov va Islom Maxachev kabi sportchilarni ham yordamchi sifatida jalb qilishni tavsiya qilgan edi.

AQSH siyosiy sahnasida va jahon sport olamida kutilmagan shov-shuvli voqea yuz berdi. AQSH prezidenti Donald Tramp o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida UFC prezidenti Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallashni taklif qildi.

Ammo nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalari, jumladan CNN xabariga ko‘ra, promoushen rahbari ushbu yuqori siyosiy lavozimni qabul qilishdan rasman bosh tortgan.

Trampning g‘ayrioddiy bayonoti va Habib hamda Islomga ishora

Oq uy rahbari o‘zining yaqin do‘sti hisoblangan Dana Uaytni mamlakat matbuot xizmati tepasida ko‘rishni jiddiy istaganini bildirgan:

  • «Haqiqiy jangchi»: Tramp Uaytni «ajoyib jangchi va tashkilotchi» deya ta’riflab, OAV bilan munosabatlarda aynan shunday qat’iyatli inson kerakligini ta’kidlagan;

  • UFC yulduzlarini jalb qilish hazili: AQSH prezidenti hatto Uaytga o‘zi bilan birga sobiq va amaldagi UFC chempionlari Habib Nurmagomedov hamda Islom Maxachev kabi yulduzlarni Oq uyga «yordamchi» sifatida taklif qilishni tavsiya etgan;

  • 25 yillik do‘stlik: Tramp va Dana Uayt 25 yildan ortiq vaqtdan beri qalin do‘stona aloqalarga ega bo‘lib, davlat rahbarining sport yulduzlarini hukumat tarkibiga chaqirishi birinchi bor kuzatilayotgani yo‘q.

Trampdan shov-shuvli taklif: Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibligi taklif qilindi

Dana Uaytning munosabati va rad etish sababi

Taklif paydo bo‘lgan zahoti tarmoqlarda katta rezonans kuzatildi:

  • «Yangi bob sari» surati: Uayt avvaliga ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga Oq uy minbari ortida turgani aks etgan hazilomuz fotoni joylab, «Yangi bob sari» deb izoh qoldirdi;

  • Siyosiy ambitsiyalar yo‘qligi: Biroq tez orada promouterlik faoliyati uning uchun birinchi o‘rinda ekani oydinlashdi. Uayt UFC'dagi rejalari va bandligi sababli, qolaversa, siyosiy lavozimda ishlash niyati yo‘qligi tufayli taklifga rad javobini bergan.

Lavozim nega bo‘shab qolgan edi?

Oq uy matbuot xizmati rahbarligidagi o‘zgarishlar kutilmaganda yuzaga kelgan bo‘shliq bilan bog‘liq:

  • Oq uyning avvalgi matbuot kotibi Keti Zaxariya o‘z vazifasiga kirishganidan atigi 5 kun o‘tib, to‘satdan iste’foga chiqqan va shundan so‘ng ushbu mas’uliyatli lavozim egasiz qolgan edi.

Donald TrampDana UaytUFCOq uy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shon Striklend mashhur insayderni yer bilan bitta qildiShon Striklend mashhur insayderni yer bilan bitta qildi13 oktabr 18:08UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?UFC rahbari Shon Striklendning boksdagi imkoniyatini qanday baholadi?12 oktabr 07:04Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildiShon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi10 oktabr 07:13«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36Tramp va rafiqasi Melaniya Oq uyda bolalarga Xellouin sovg‘alarini ulashdi (video)Tramp va rafiqasi Melaniya Oq uyda bolalarga Xellouin sovg‘alarini ulashdi (video)31 oktabr 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi