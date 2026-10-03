76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi

·2·Dunyo
76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi

Britaniyalik 28 yoshli kontent yaratuvchi Kristi vaznini 12 toshdan ortiq, ya’ni qariyb 76 kilogrammga kamaytirgach, hayotida katta o‘zgarishlar bo‘lganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, avval unga e’tibor bermagan ayrim erkaklar endi uchrashuvga taklif qila boshlagan, begona odamlarning munosabati ham o‘zgargan.

Kristi eng yuqori vazni 28 tosh 8 funtga yetganida 26-razmer kiygan. U tungi smenalarda ishlagan paytida katta porsiyali tayyor ovqatlar buyurtma qilgan, hatto avtobus bekatigacha bo‘lgan 10 daqiqalik yo‘lni ham piyoda bosib o‘tishdan qochgan. Samolyotda unga xavfsizlik kamari uchun kengaytirgich kerak bo‘lgan.

Shifokorlar unga avvalgi hayot tarzini davom ettirsa, 40 yoshgacha yashamasligi mumkinligini aytganidan keyin Kristi hayotini o‘zgartirishga qaror qilgan. U dastlab tabiiy usullar bilan taxminan 10 tosh vazn tashlagan, keyin jarayon sekinlashgach, vazn kamaytirish in’eksiyalaridan foydalangan.

Hozirda u taxminan 15 tosh 13 funt vaznda va 16/18-razmer kiyim kiyishini aytgan.

“Odamlar hozir menga ancha hurmatliroq va mehribonroq munosabatda bo‘lishini sezyapman. Ilgarigidek meni e’tiborsiz qoldirishmaydi. Buni juda yaxshi payqadim”, — dedi Kristi.

U ayniqsa tanishuvlar jarayonidagi o‘zgarishni sezgan. Oldin unga tanish bo‘lgan ayrim erkaklar hozir tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishdan keyin u bilan munosabat o‘rnatishga qiziqish bildirgan.

Tug‘ilgan kun nishonlayotgan ayol shampan vinosini ochmoqda.

Kristi bolaligidan vazni bilan bog‘liq muammolarga duch kelgan. 9 yoshida ortiqcha vaznli bolalar uchun tashkil etilgan Weight Watchers mashg‘ulotlariga qatnashgan. Keyinchalik Slimming World, keto, sho‘rva va greypfrut parhezlarini ham sinab ko‘rgan.

Unda polikistoz tuxumdonlar sindromi (PCOS) mavjud bo‘lib, yaqinda ADHD tashxisi ham qo‘yilgan. Kristi bu holat uning avvalgi ovqatlanish odatlarini yaxshiroq tushunishga yordam berganini aytdi.

U eng yuqori vaznida ovqatni ko‘pincha zerikkani yoki o‘zini tasalli berish uchun iste’mol qilgan. Ratsionida pitssa, xitoy taomlari, shokolad, chips, shirinliklar, katta porsiyali kabob va fri kabi mahsulotlar ko‘p bo‘lgan.

Vazni uning kundalik hayotiga ham ta’sir qilgan. U zinapoyalardan qochgan, uzoq masofaga yurishni yoqtirmagan, ko‘ngilochar bog‘larda ayrim attraksionlarga xavfsizlik moslamasi to‘g‘ri kelmagani uchun chiqolmagan. Samolyotda esa kamar kengaytirgichidan foydalangan.

Tekshiruvlarda jigarida yog‘ to‘plangani aniqlangan. Kristiga oshqozonni kichraytirish operatsiyasi tavsiya qilingan va u tayyorgarlik sifatida terapiyadan o‘tgan, ammo operatsiyadan voz kechib, yana bir bor mustaqil harakat qilib ko‘rishga qaror qilgan.

U keto orqali dastlab ikki stounga yaqin vazn yo‘qotgan, keyin sog‘lomroq va muvozanatli ovqatlanishga o‘tgan. Ko‘proq piyoda yurgan, oilasi bilan uyda sog‘lomroq taomlar tayyorlagan va Toronto shahriga ko‘chganidan keyin kundalik faolligi yanada oshgan.

Keyinchalik vazn kamaytirish in’eksiyalaridan foydalanishi ayrim obunachilarining tanqidiga sabab bo‘lgan. Kristi esa 10 toshni mustaqil ravishda yo‘qotganini va vazni ma’lum muddat o‘zgarmay qolgach, qo‘shimcha yordamga ehtiyoj sezganini aytdi.

Oq-sarg‘ish sochli, oq kiyimdagi ayol selfi tushmoqda.

U hanuz ijtimoiy tarmoqlarda salbiy izohlarga duch kelishini, ammo qo‘llab-quvvatlovchi xabarlar ancha ko‘pligini ta’kidladi.

Kristi tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishni qabul qilish ham oson bo‘lmaganini aytdi. Ba’zan hali ham avvalgi razmerdagi kiyimlarni tanlab, ular unga mos kelmasligini keyin anglaydi.

Hozirda Bornmutda yashaydigan Kristi imkoni boricha piyoda yuradi, suzish bilan shug‘ullanadi va muvozanatli ovqatlanishga harakat qiladi. Shu bilan birga, yaxshi ko‘radigan taomlarini ham butunlay cheklamaydi.

U 2021 yildan buyon o‘zgarish jarayonini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib keladi. Kristi uchun eng katta natija vazn yo‘qotish emas, balki hayotini tubdan o‘zgartira olganidir.

“Men oilamdan uzoqda bo‘lgan paytimda o‘zim 10 tosh vazn yo‘qotdim. Hayotimni butunlay o‘zgartirishimga to‘g‘ri keldi. Buni amalga oshirganimdan faxrlanaman”, — dedi u.

KristiWeight WatchersSlimming WorldPCOS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?29 sentabr 06:30Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?Neymarning sobiq va hozirgi sevgilisi bir oshxonada: ular o‘rtasida qanday munosabat bor?13 sentabr 01:59150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdi20 avgust 10:4015 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi26 avgust 23:53Chodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadiChodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadi29 iyun 02:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota