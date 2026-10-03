76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi
Britaniyalik 28 yoshli kontent yaratuvchi Kristi vaznini 12 toshdan ortiq, ya’ni qariyb 76 kilogrammga kamaytirgach, hayotida katta o‘zgarishlar bo‘lganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, avval unga e’tibor bermagan ayrim erkaklar endi uchrashuvga taklif qila boshlagan, begona odamlarning munosabati ham o‘zgargan.
Kristi eng yuqori vazni 28 tosh 8 funtga yetganida 26-razmer kiygan. U tungi smenalarda ishlagan paytida katta porsiyali tayyor ovqatlar buyurtma qilgan, hatto avtobus bekatigacha bo‘lgan 10 daqiqalik yo‘lni ham piyoda bosib o‘tishdan qochgan. Samolyotda unga xavfsizlik kamari uchun kengaytirgich kerak bo‘lgan.
Shifokorlar unga avvalgi hayot tarzini davom ettirsa, 40 yoshgacha yashamasligi mumkinligini aytganidan keyin Kristi hayotini o‘zgartirishga qaror qilgan. U dastlab tabiiy usullar bilan taxminan 10 tosh vazn tashlagan, keyin jarayon sekinlashgach, vazn kamaytirish in’eksiyalaridan foydalangan.
Hozirda u taxminan 15 tosh 13 funt vaznda va 16/18-razmer kiyim kiyishini aytgan.
“Odamlar hozir menga ancha hurmatliroq va mehribonroq munosabatda bo‘lishini sezyapman. Ilgarigidek meni e’tiborsiz qoldirishmaydi. Buni juda yaxshi payqadim”, — dedi Kristi.
U ayniqsa tanishuvlar jarayonidagi o‘zgarishni sezgan. Oldin unga tanish bo‘lgan ayrim erkaklar hozir tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishdan keyin u bilan munosabat o‘rnatishga qiziqish bildirgan.
Kristi bolaligidan vazni bilan bog‘liq muammolarga duch kelgan. 9 yoshida ortiqcha vaznli bolalar uchun tashkil etilgan Weight Watchers mashg‘ulotlariga qatnashgan. Keyinchalik Slimming World, keto, sho‘rva va greypfrut parhezlarini ham sinab ko‘rgan.
Unda polikistoz tuxumdonlar sindromi (PCOS) mavjud bo‘lib, yaqinda ADHD tashxisi ham qo‘yilgan. Kristi bu holat uning avvalgi ovqatlanish odatlarini yaxshiroq tushunishga yordam berganini aytdi.
U eng yuqori vaznida ovqatni ko‘pincha zerikkani yoki o‘zini tasalli berish uchun iste’mol qilgan. Ratsionida pitssa, xitoy taomlari, shokolad, chips, shirinliklar, katta porsiyali kabob va fri kabi mahsulotlar ko‘p bo‘lgan.
Vazni uning kundalik hayotiga ham ta’sir qilgan. U zinapoyalardan qochgan, uzoq masofaga yurishni yoqtirmagan, ko‘ngilochar bog‘larda ayrim attraksionlarga xavfsizlik moslamasi to‘g‘ri kelmagani uchun chiqolmagan. Samolyotda esa kamar kengaytirgichidan foydalangan.
Tekshiruvlarda jigarida yog‘ to‘plangani aniqlangan. Kristiga oshqozonni kichraytirish operatsiyasi tavsiya qilingan va u tayyorgarlik sifatida terapiyadan o‘tgan, ammo operatsiyadan voz kechib, yana bir bor mustaqil harakat qilib ko‘rishga qaror qilgan.
U keto orqali dastlab ikki stounga yaqin vazn yo‘qotgan, keyin sog‘lomroq va muvozanatli ovqatlanishga o‘tgan. Ko‘proq piyoda yurgan, oilasi bilan uyda sog‘lomroq taomlar tayyorlagan va Toronto shahriga ko‘chganidan keyin kundalik faolligi yanada oshgan.
Keyinchalik vazn kamaytirish in’eksiyalaridan foydalanishi ayrim obunachilarining tanqidiga sabab bo‘lgan. Kristi esa 10 toshni mustaqil ravishda yo‘qotganini va vazni ma’lum muddat o‘zgarmay qolgach, qo‘shimcha yordamga ehtiyoj sezganini aytdi.
U hanuz ijtimoiy tarmoqlarda salbiy izohlarga duch kelishini, ammo qo‘llab-quvvatlovchi xabarlar ancha ko‘pligini ta’kidladi.
Kristi tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishni qabul qilish ham oson bo‘lmaganini aytdi. Ba’zan hali ham avvalgi razmerdagi kiyimlarni tanlab, ular unga mos kelmasligini keyin anglaydi.
Hozirda Bornmutda yashaydigan Kristi imkoni boricha piyoda yuradi, suzish bilan shug‘ullanadi va muvozanatli ovqatlanishga harakat qiladi. Shu bilan birga, yaxshi ko‘radigan taomlarini ham butunlay cheklamaydi.
U 2021 yildan buyon o‘zgarish jarayonini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib keladi. Kristi uchun eng katta natija vazn yo‘qotish emas, balki hayotini tubdan o‘zgartira olganidir.
“Men oilamdan uzoqda bo‘lgan paytimda o‘zim 10 tosh vazn yo‘qotdim. Hayotimni butunlay o‘zgartirishimga to‘g‘ri keldi. Buni amalga oshirganimdan faxrlanaman”, — dedi u.
Izohlar 0
…