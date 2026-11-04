Hindistonda ayollar sport zali ochildi: hijob va burqada ham bemalol mashq qilish mumkin

·59·Dunyo
Hindistonda ayollar sport zali ochildi: hijob va burqada ham bemalol mashq qilish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Koimbator shahrida Shabana ismli ayol musulmon ayollar hijob va burqada bemalol shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan maxsus sport zalini ochdi.
  • Shabana o‘z vaqtida vazni 140 kilogrammdan oshganida ayollar uchun alohida sport maskani topa olmagani sababli shunday qarorga kelgan.
  • Mazkur markazda faqat ayollar ishlaydi va mijozlarga jismoniy mashqlar bilan birga to‘g‘ri ovqatlanish bo‘yicha ham maslahatlar beriladi.

Hindistonning Tamilnad shtatidagi Koimbator shahrida Shabana ismli ayol faqat ayollar shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan sport zalini ochdi. Bu yerda musulmon ayollar hijob va burqa kabi kundalik kiyimlarida ham bemalol mashq qilishi mumkin.

BBC xabar berishicha, Shabanani bunday qarorga kelishga o‘zining sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolari va ayollar uchun alohida sport zalini topa olmagani undagan. U bir vaqtlar vazni 140 kilogrammdan oshganini, ozish maqsadida o‘z hududidagi sport zallarini izlaganida faqat ayollar uchun mo‘ljallangan joy topa olmaganini aytgan.

Shundan so‘ng u avval umumiy sport zalida shug‘ullana boshlagan, keyinchalik esa murabbiylik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan. Bir necha yil tajriba orttirgach, o‘z sport zalini ochishga qaror qilgan.

Shabana tashkil etgan markaz barcha ayollar uchun ochiq. Biroq u musulmonlar ko‘pchilikni tashkil etadigan mahallada joylashgani sababli, ayniqsa musulmon ayollar orasida mashhur bo‘lgan. Sport zalida faqat ayollar ishlaydi, mashg‘ulotlar esa kun davomida tashkil etiladi.

Bu yerda ayollar nafaqat jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanadi, balki to‘g‘ri ovqatlanish bo‘yicha ham maslahat oladi. Sport zalida qimmatbaho trenajyorlardan ko‘ra, ko‘proq oddiy jihozlar va pol ustida bajariladigan mashqlarga e’tibor qaratiladi.

Shabana o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yishda turli qarshiliklarga duch kelganini ham yashirmaydi. Shunga qaramay, turmush o‘rtog‘i va oilasining ko‘magi bilan maqsadiga erishgan. Bugungi kunda u murabbiylik bilan birga og‘ir atletika musobaqalarida ham qatnashib kelmoqda.

Sport zaliga qatnaydigan ayollardan biri uch marta kesarcha kesish amaliyotini boshdan kechirganidan keyin mashg‘ulotlarni boshlagan va 13 kilogramm vazn yo‘qotganini aytgan. Uning ta’kidlashicha, bu maskan nafaqat sog‘lom bo‘lish, balki boshqa ayollar bilan muloqot qilish va kundalik stressdan xalos bo‘lish imkonini ham beradi.

KoimbatorTamilnadShabanaayollar sporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda chaqmoq va kuchli yomg‘irlar 14 kishining umriga zomin bo‘ldiHindistonda chaqmoq va kuchli yomg‘irlar 14 kishining umriga zomin bo‘ldi27 oktabr 17:44Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlar30 iyul 16:20150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06Ozarbayjonda hijobli o‘qituvchi va o‘quvchilar darsni ko‘chada o‘tkazdiOzarbayjonda hijobli o‘qituvchi va o‘quvchilar darsni ko‘chada o‘tkazdi19 oktabr 11:27Ozarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandiOzarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi12 oktabr 22:39Ozarbayjonda hijob sabab maktabga kiritilmagan o‘qituvchi darsni ko‘chada o‘tdiOzarbayjonda hijob sabab maktabga kiritilmagan o‘qituvchi darsni ko‘chada o‘tdi14 oktabr 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi