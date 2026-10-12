Uchuvchi cho‘chqa Xitoy qishlog‘ini 10 soatdan ortiq chiroqsiz qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Sichuan viloyatida fermer pult orqali boshqariladigan dron yordamida cho‘chqa tashishga uringani chog‘ida yuqori kuchlanishli elektr simlariga o‘ralashib qoldi.
- Bu hodisa butun bir qishloqni 12 kishi jalb qilingan 10 soatdan ortiq ta’mirlash ishlaridan so‘ng tiklangan elektr ta’minotisiz qoldirdi.
- Fermer taqiqlangan hududda ruxsat etilganidan ortiq yuk bilan dron uchirgani uchun aybdor deb topildi va ta’mirlash ishlari uchun taxminan 1400 dollar sarflandi.
Xitoyning Sichuan viloyatida pult orqali boshqariladigan dron yordamida tirik cho‘chqani tashishga uringan fermer kutilmagan muammoga duch keldi. Havoga ko‘tarilgan qurilma yuqori kuchlanishli elektr simlariga o‘ralib qoldi. Oqibatda nafaqat cho‘chqa bir necha soat davomida havoda osilib turdi, balki butun bir qishloq elektr ta’minotisiz qoldi.
Bunday voqea har kuni ham sodir bo‘lavermaydi. Biroq bu safargi hodisa hazil emas, balki fermerning g‘ayrioddiy tashish usuli jiddiy muammoga aylanganini ko‘rsatdi.
Fermer cho‘chqalarni dronda tashishga qaror qildi
Hodisa zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning kutilmagan oqibatlarini yana bir bor namoyon etdi. «Zamonaviy cho‘pon» deb atash mumkin bo‘lgan fermer cho‘chqalarini yaqin atrofdagi so‘yishxonaga yetkazishning o‘ziga xos usulini o‘ylab topdi.
Uning fikricha, hayvonlarni yuk mashinalariga ortish ko‘p vaqt talab qilar, bu jarayon esa ancha mashaqqatli va noqulay edi. Shu sababli fermer cho‘chqalarni katta hajmli, masofadan boshqariladigan dronga bog‘lab, havo orqali so‘yishxonaga olib borishga qaror qildi.
Bir qarashda, bu usul vaqt va mablag‘ni tejashning qulay yo‘lidek ko‘rinishi mumkin edi. Ammo fermerning rejasi kutilganidek ish bermadi.
Dron qassobxona tomon ilk parvozini amalga oshirayotganida, yuqori kuchlanishli elektr uzatish simlariga o‘ralib qoldi. Buning natijasida qurilmaga bog‘langan cho‘chqa bir necha soat davomida havoda osilib qoldi. Eng jiddiy muammo esa shunda ediki, hodisa butun qishloqning elektr ta’minoti uzilishiga ham sabab bo‘ldi.
Elektr ta’minotini tiklash uchun 12 kishi jalb qilindi
Dronni elektr simlaridan ajratib olishga uringan fermer muammoni mustaqil hal qila olmadi. Oxir-oqibat u elektr ta’minoti uchun mas’ul kompaniyaga murojaat qilib, mutaxassislar yordamini so‘rashga majbur bo‘ldi.
Qishloqqa elektr energiyasini qayta yetkazib berish uchun 12 nafar mutaxassis jalb qilindi. Ular hududdagi elektr ta’minotini tiklash ustida o‘n soatdan ortiq vaqt davomida ish olib borishdi.
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, elektr tarmoqlariga yetkazilgan zararni bartaraf etish va ta’mirlash ishlari uchun taxminan 10 ming yuan, ya’ni 1 400 dollar atrofida mablag‘ sarflangan.
Shunday qilib, vaqt va xarajatni tejash maqsadida amalga oshirilgan tajriba fermer uchun qo‘shimcha tashvish va moliyaviy zarar keltirib chiqardi. Buning ustiga, butun bir qishloq aholisi uzoq vaqt davomida elektr energiyasisiz qoldi.
Fermerning bahonasi uni javobgarlikdan ozod qilmadi
Fermer elektr kompaniyasi xodimlariga dronning simlarga o‘ralib qolishiga ko‘rish imkoniyati cheklangani, ya’ni havo sharoiti sabab bo‘lganini aytgan.
Biroq bu izoh uni javobgarlikdan ozod qilish uchun yetarli bo‘lmadi. Hodisadan keyin o‘tkazilgan tekshiruv natijalariga ko‘ra, fermer taqiqlangan hududda dron uchirgani, shuningdek, qurilmaga ruxsat etilganidan ortiq yuk ortgani uchun aybdor deb topildi.
Bu holat dronlardan foydalanishda nafaqat texnik imkoniyatlarni, balki parvoz qoidalari va xavfsizlik talablarini ham hisobga olish zarurligini ko‘rsatdi.
Tog‘li hududlarda dronlardan foydalanish kengaymoqda
Sichuan viloyatidagi fermer o‘z harakatlarini izohlar ekan, hududning tog‘li rel’efi tufayli cho‘chqalarni transport vositalarida tashish juda qiyin ekanini ta’kidlagan. Uning aytishicha, drondan foydalanish orqali ko‘p vaqt va mablag‘ni tejash mumkin edi.
Darhaqiqat, Xitoy ommaviy axborot vositalari mamlakatning tog‘li hududlarida qishloq xo‘jaligi dronlaridan tirik hayvonlarni tashish maqsadida tobora ko‘proq foydalanilayotgani haqida xabar bergan.
Bunday texnologiyalar borish qiyin bo‘lgan hududlarda tashish ishlarini yengillashtirishi mumkin. Biroq mazkur voqea yangi usullarni joriy etishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va qurilmaning imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash qanchalik muhim ekanini ham ko‘rsatdi.
Fermerning cho‘chqani havo orqali tashish rejasi oxir-oqibat butun qishloqni elektr energiyasisiz qoldirgan g‘ayrioddiy hodisaga aylandi. Natijada vaqtni tejash uchun o‘ylab topilgan usul qo‘shimcha xarajatlar, uzoq davom etgan ta’mirlash ishlari va kutilmagan muammolarni keltirib chiqardi.
Izohlar 0
…