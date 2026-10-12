Uchuvchi cho‘chqa Xitoy qishlog‘ini 10 soatdan ortiq chiroqsiz qoldirdi

·51·Dunyo
Uchuvchi cho‘chqa Xitoy qishlog‘ini 10 soatdan ortiq chiroqsiz qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Sichuan viloyatida fermer pult orqali boshqariladigan dron yordamida cho‘chqa tashishga uringani chog‘ida yuqori kuchlanishli elektr simlariga o‘ralashib qoldi.
  • Bu hodisa butun bir qishloqni 12 kishi jalb qilingan 10 soatdan ortiq ta’mirlash ishlaridan so‘ng tiklangan elektr ta’minotisiz qoldirdi.
  • Fermer taqiqlangan hududda ruxsat etilganidan ortiq yuk bilan dron uchirgani uchun aybdor deb topildi va ta’mirlash ishlari uchun taxminan 1400 dollar sarflandi.

Xitoyning Sichuan viloyatida pult orqali boshqariladigan dron yordamida tirik cho‘chqani tashishga uringan fermer kutilmagan muammoga duch keldi. Havoga ko‘tarilgan qurilma yuqori kuchlanishli elektr simlariga o‘ralib qoldi. Oqibatda nafaqat cho‘chqa bir necha soat davomida havoda osilib turdi, balki butun bir qishloq elektr ta’minotisiz qoldi.

Bunday voqea har kuni ham sodir bo‘lavermaydi. Biroq bu safargi hodisa hazil emas, balki fermerning g‘ayrioddiy tashish usuli jiddiy muammoga aylanganini ko‘rsatdi.

Fermer cho‘chqalarni dronda tashishga qaror qildi

Hodisa zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning kutilmagan oqibatlarini yana bir bor namoyon etdi. «Zamonaviy cho‘pon» deb atash mumkin bo‘lgan fermer cho‘chqalarini yaqin atrofdagi so‘yishxonaga yetkazishning o‘ziga xos usulini o‘ylab topdi.

Uning fikricha, hayvonlarni yuk mashinalariga ortish ko‘p vaqt talab qilar, bu jarayon esa ancha mashaqqatli va noqulay edi. Shu sababli fermer cho‘chqalarni katta hajmli, masofadan boshqariladigan dronga bog‘lab, havo orqali so‘yishxonaga olib borishga qaror qildi.

Bir qarashda, bu usul vaqt va mablag‘ni tejashning qulay yo‘lidek ko‘rinishi mumkin edi. Ammo fermerning rejasi kutilganidek ish bermadi.

Dron qassobxona tomon ilk parvozini amalga oshirayotganida, yuqori kuchlanishli elektr uzatish simlariga o‘ralib qoldi. Buning natijasida qurilmaga bog‘langan cho‘chqa bir necha soat davomida havoda osilib qoldi. Eng jiddiy muammo esa shunda ediki, hodisa butun qishloqning elektr ta’minoti uzilishiga ham sabab bo‘ldi.

Elektr ta’minotini tiklash uchun 12 kishi jalb qilindi

Dronni elektr simlaridan ajratib olishga uringan fermer muammoni mustaqil hal qila olmadi. Oxir-oqibat u elektr ta’minoti uchun mas’ul kompaniyaga murojaat qilib, mutaxassislar yordamini so‘rashga majbur bo‘ldi.

Qishloqqa elektr energiyasini qayta yetkazib berish uchun 12 nafar mutaxassis jalb qilindi. Ular hududdagi elektr ta’minotini tiklash ustida o‘n soatdan ortiq vaqt davomida ish olib borishdi.

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, elektr tarmoqlariga yetkazilgan zararni bartaraf etish va ta’mirlash ishlari uchun taxminan 10 ming yuan, ya’ni 1 400 dollar atrofida mablag‘ sarflangan.

Shunday qilib, vaqt va xarajatni tejash maqsadida amalga oshirilgan tajriba fermer uchun qo‘shimcha tashvish va moliyaviy zarar keltirib chiqardi. Buning ustiga, butun bir qishloq aholisi uzoq vaqt davomida elektr energiyasisiz qoldi.

Fermerning bahonasi uni javobgarlikdan ozod qilmadi

Fermer elektr kompaniyasi xodimlariga dronning simlarga o‘ralib qolishiga ko‘rish imkoniyati cheklangani, ya’ni havo sharoiti sabab bo‘lganini aytgan.

Biroq bu izoh uni javobgarlikdan ozod qilish uchun yetarli bo‘lmadi. Hodisadan keyin o‘tkazilgan tekshiruv natijalariga ko‘ra, fermer taqiqlangan hududda dron uchirgani, shuningdek, qurilmaga ruxsat etilganidan ortiq yuk ortgani uchun aybdor deb topildi.

Bu holat dronlardan foydalanishda nafaqat texnik imkoniyatlarni, balki parvoz qoidalari va xavfsizlik talablarini ham hisobga olish zarurligini ko‘rsatdi.

Tog‘li hududlarda dronlardan foydalanish kengaymoqda

Sichuan viloyatidagi fermer o‘z harakatlarini izohlar ekan, hududning tog‘li rel’efi tufayli cho‘chqalarni transport vositalarida tashish juda qiyin ekanini ta’kidlagan. Uning aytishicha, drondan foydalanish orqali ko‘p vaqt va mablag‘ni tejash mumkin edi.

Darhaqiqat, Xitoy ommaviy axborot vositalari mamlakatning tog‘li hududlarida qishloq xo‘jaligi dronlaridan tirik hayvonlarni tashish maqsadida tobora ko‘proq foydalanilayotgani haqida xabar bergan.

Bunday texnologiyalar borish qiyin bo‘lgan hududlarda tashish ishlarini yengillashtirishi mumkin. Biroq mazkur voqea yangi usullarni joriy etishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va qurilmaning imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash qanchalik muhim ekanini ham ko‘rsatdi.

Fermerning cho‘chqani havo orqali tashish rejasi oxir-oqibat butun qishloqni elektr energiyasisiz qoldirgan g‘ayrioddiy hodisaga aylandi. Natijada vaqtni tejash uchun o‘ylab topilgan usul qo‘shimcha xarajatlar, uzoq davom etgan ta’mirlash ishlari va kutilmagan muammolarni keltirib chiqardi.

Sichuandronqishloq elektr ta’minotiqishloq xo‘jaligi dronlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildi19 avgust 15:13Fransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildiFransiyada cho‘chqa ovoziga taqlid qilish chempionati o‘tkazildi25 avgust 16:47Tataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandiTataristonda "Halol" deb sotilgan kolbasa mahsulotidan cho‘chqa DNKsi aniqlandi22 sentabr 14:06Uchuvchi uch soatlik parvozda osmonda Mona Lizani chizdiUchuvchi uch soatlik parvozda osmonda Mona Lizani chizdi28 sentabr 06:00AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)Buyuk Britaniyada odamlar cho‘chqa bo‘lish uchun £1,200 to‘layaptimi? (video)12 avgust 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi